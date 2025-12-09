Кои автомобилни ремонти тревожат най-много европейските шофьори?

Поддръжката на автомобила често е едно от най-големите неизвестни в месечния бюджет на домакинствата. Едно задълбочено проучване на пазара разкрива кои цени на авточасти и ремонти предизвикват най-силен интерес (и потенциално най-голямо безпокойство) сред европейските интернет потребители. Резултатите – обхващащи всичко от технически прегледи и батерии до ангренажни ремъци и каросерии – съдържат както очаквани лидери, така и няколко изненадващи играча.

Уебсайтът за авточасти Winparts предприе мащабен анализ на заявките за търсене в Google през 2025 г. относно цената на ключови процедури за поддръжка на автомобили. Целта на изследването, проведено с помощта на инструмента Semrush, беше да се определи кои ремонти генерират най-голям потребителски интерес. Използваните термини за търсене бяха логични: „цена“, последвана от името на процедурата или частта.

Безспорен лидер по брой търсения е техническият преглед на превозното средство

Тъй като тези прегледи са задължителни, стават все по-строги и често водят до необходимост от скъпи допълнителни ремонти или дори до временно спиране от движение, не е изненада, че те оглавяват класацията. Ето и топ 10:

Операцията генерира прибзително 14 800 търсения на месец, което е почти три пъти повече от втората най-често търсена процедура. Интересно е обаче, че терминът „цена на повторен преглед“ се класира едва на 10-то място със 1600 месечни повторения. Тази значителна разлика в търсенето не кореспондира с реалния процент на повторните посещения, който през предходната 2024 година достигаше близо 20%.

Следващите две места на подиума са заети логично от цената на автомобилния акумулатор (5400 търсения) и цената за смяна на масло (3600 търсения). Батерията е най-честата причина за внезапни повреди, които оставят автомобила неподвижен, докато смяната на маслото е операцията по поддръжка с най-кратък и регулярен интервал. Следователно, потребителите търсят цени на части и услуги, свързани с най-често срещаните проблеми и процедури.

По-надолу в таблицата се наблюдават изненадващи резултати. Части, чиято подмяна теоретично е рядка, но чиято повреда може да доведе до скъпи и фатални аварии, заемат високи места. Такива примери са гарнитурата на цилиндровата глава, EGR клапанът и катализаторът. За сметка на това, други скъпи и критични компоненти, като турбокомпресорът, филтърът за твърди частици (FAP) и ангренажният ремък (чиято подмяна е печално известна с високата си цена), остават в долната част на класацията.

Втората половина на таблицата включва рутинни операции, като смяна на амортисьори, регулиране на геометрията на колелата и презареждане на климатика. Тук се намират и заявки, свързани с каросерията. Въпреки високата уязвимост на каросерията, нейният ремонт често се покрива от застрахователите след инцидент, което може да обясни умерения интерес към търсенето на цени на огледала за обратно виждане и цялостен ремонт на каросерия. Любопитно, цената на предното стъкло заема пето място, далеч пред другите каросерийни елементи.

Както Winparts посочва, проучването на цената на частите и ремонтите е важен инструмент, който помага на шофьорите да планират и предварително да финансират поддръжката, предвид значителните разходи, които тези процедури представляват за европейските бюджети.