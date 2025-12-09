Кои автомобилни ремонти тревожат най-много европейските шофьори?

Поддръжката на автомобила често е едно от най-големите неизвестни в месечния бюджет на домакинствата. Едно задълбочено проучване на пазара разкрива кои цени на авточасти и ремонти предизвикват най-силен интерес (и потенциално най-голямо безпокойство) сред европейските интернет потребители. Резултатите – обхващащи всичко от технически прегледи и батерии до ангренажни ремъци и каросерии – съдържат както очаквани лидери, така и няколко изненадващи играча.
Уебсайтът за авточасти Winparts предприе мащабен анализ на заявките за търсене в Google през 2025 г. относно цената на ключови процедури за поддръжка на автомобили. Целта на изследването, проведено с помощта на инструмента Semrush, беше да се определи кои ремонти генерират най-голям потребителски интерес. Използваните термини за търсене бяха логични: „цена“, последвана от името на процедурата или частта.
Безспорен лидер по брой търсения е техническият преглед на превозното средство
Тъй като тези прегледи са задължителни, стават все по-строги и често водят до необходимост от скъпи допълнителни ремонти или дори до временно спиране от движение, не е изненада, че те оглавяват класацията. Ето и топ 10:
Операцията генерира прибзително 14 800 търсения на месец, което е почти три пъти повече от втората най-често търсена процедура. Интересно е обаче, че терминът „цена на повторен преглед“ се класира едва на 10-то място със 1600 месечни повторения. Тази значителна разлика в търсенето не кореспондира с реалния процент на повторните посещения, който през предходната 2024 година достигаше близо 20%.
Следващите две места на подиума са заети логично от цената на автомобилния акумулатор (5400 търсения) и цената за смяна на масло (3600 търсения). Батерията е най-честата причина за внезапни повреди, които оставят автомобила неподвижен, докато смяната на маслото е операцията по поддръжка с най-кратък и регулярен интервал. Следователно, потребителите търсят цени на части и услуги, свързани с най-често срещаните проблеми и процедури.
По-надолу в таблицата се наблюдават изненадващи резултати. Части, чиято подмяна теоретично е рядка, но чиято повреда може да доведе до скъпи и фатални аварии, заемат високи места. Такива примери са гарнитурата на цилиндровата глава, EGR клапанът и катализаторът. За сметка на това, други скъпи и критични компоненти, като турбокомпресорът, филтърът за твърди частици (FAP) и ангренажният ремък (чиято подмяна е печално известна с високата си цена), остават в долната част на класацията.
Втората половина на таблицата включва рутинни операции, като смяна на амортисьори, регулиране на геометрията на колелата и презареждане на климатика. Тук се намират и заявки, свързани с каросерията. Въпреки високата уязвимост на каросерията, нейният ремонт често се покрива от застрахователите след инцидент, което може да обясни умерения интерес към търсенето на цени на огледала за обратно виждане и цялостен ремонт на каросерия. Любопитно, цената на предното стъкло заема пето място, далеч пред другите каросерийни елементи.
Както Winparts посочва, проучването на цената на частите и ремонтите е важен инструмент, който помага на шофьорите да планират и предварително да финансират поддръжката, предвид значителните разходи, които тези процедури представляват за европейските бюджети.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Зевс
13:38 09.12.2025
2 Истината
13:45 09.12.2025
3 руските
13:45 09.12.2025
4 Доста
Коментиран от #12
13:46 09.12.2025
5 Пилот на баничарка
13:49 09.12.2025
6 Много смели, нищо не чели
Коментиран от #8
13:52 09.12.2025
7 Какво мен ме тревожи:
14:15 09.12.2025
8 Механик
До коментар #6 от "Много смели, нищо не чели":А Вие, какво работите? При вас не се ли случва брак??
Ако "майсторът" не ви харесва, защо не смените сервиза?
Има достатъчно фирмени сервизи. Можете да се обърнете към тях, за да може после на базата на издадената Ви фактура да си потърсите правата в съда.
Предполагам сте от хората, които казват "На тия им платих 1200 лв." и после плюете, щото 1200 лв са си пари. Но не ви идва на ум, че 1000 лв са били частите и консумативите по автомобила Ви.
Ако не вярвате на българските сервизи, може да отидете в Гърция, Румъния, Сърбия, Македония. Не може в толкова държави да няма барем един читав сервиз.
И като край, искам да кажа, че и на мен кило месо на 25 лв ми се види скъпичко. Скъпо ми се види и един дувар с дължина 11 метра за 8000 лв. Много ми е скъпо и това, че не съм пускал парното ама имам 140 лв. сметка. Винаги всичко ни се вижда скъпо, а тоя на когото трябва да платим го виждаме като бездарник и много алчен човек.
И не, не защитавам колегите (и себе си). Вярно е че има много безотговорни хора.
Но винаги има избор. А ако не искате да идете в истински сервиз, където всичко се документира, можете да ходите по кварталните гаражчета, понеже там няма да плащате ДДС.
Коментиран от #9, #11
14:16 09.12.2025
9 Сър Мастър Бейтс
До коментар #8 от "Механик":Читави майстори има в БГ така е, въпросът е човек да ги намери. Проблема на вашата гилдия е, че е в последно време станахте много алчни. 90 лева смяна на масло и филтри!?! Добре ли е? Горна помпа на съединител, работа за 2 часа - 160 лева труд. Аз работя за голяма международна компания с два западни езика и не взимам 160 лева чиста пара за 1 цял работен ден.
Коментиран от #13
14:52 09.12.2025
10 Накой
На второ място, ако е електромобил, ме притеснява замяна на батерия, струва колкото половин чисто нов автомобил.
На трето място е маслен глад, разрушен, блокирал, прегрял двигател. Днешните даунсайзинг двигатели освен, че са много кекави, са почти невъзможни за ремонт и много скъпи.
След това ме притеснява електроника, дисплеите, ...
Охладителнага система, най-вече днешните високотемпературни термостати, кормилното управление и по-точно рейката също са притеснителни.
В съвременните автомоцили най-малко притеснителни са окачването и спирачките.
Днешните автомобили са едно голямо притеснение, правят ги така, че да не може да ги римонтираш и да ги изхвърлиш след десетина години или 100 000 км. Това да икономисаш 50-100 грама гориво на 100 км е антизелена политика. Защото самото произвозство на един автомобил замърсява дори повече от 150-200 км пробег. А икономиято на гориво(въглеродни емисии) за този пробег е незначителните 200 литра гориво. Дори и 2 тона гориво да се спести, това е нищо. Като се има предвид колко енергия, суровини, вода, труд ... са нужни за да се произведе един автомобил.
14:54 09.12.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Весело
До коментар #4 от "Доста":Автора не прави разлика между текуща подръжка и ремонт. Който се притеснява от текуща подръжка по-добре да не си купува автомобил.
Притесняват ме и трудните за ремонт автомобили, и цената на автомонтьорския труд. Днес заплатите на амтомонтьорите се изравниха със заплатите на зъболекарите. Даже като се отчете и цената на резервните части, отиването в автосервиза е по-болезнено отколкото сядането на зъболекарския стол.
15:05 09.12.2025
13 димитри
До коментар #9 от "Сър Мастър Бейтс":Мноого сте печеливши.........И паралия си як...само не знам какво ги правиш рублата ......от говорене на чуждииии езици в бг ,до .......създаване на държава в друга...държава... страна да ...назовем Германи има разлика........когато отидеш при някой ти приемаш условията му.........И ако проговориш езика му по добре от Бюроклатите в тази Германи....тогава няма да се хвалиш ,а ще си мълчиш и другите ще пишат песни за теб-ганчооо....А , ако не ги приемаш,си сменяш всичко сам и готово ,не плачеш и ти е сгодно и евтино.
15:32 09.12.2025
14 Някой
У нас всичко е сбъркано като почнеш от избирателите и свършиш с партиите и избранниците.
За съжаление в последтите 10 години и ЕС много се сбърка.
15:32 09.12.2025
15 Асен
15:39 09.12.2025