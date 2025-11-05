Птичи изпражнения: Кои превозни средства са най-често нападани?

Собствениците на автомобили добре знаят – битката с птичите изпражнения е ежедневен, а често и доста скъп проблем. Оказва се обаче, че този пернат вандализъм не е случаен. Според задълбочено проучване, проведено от американската компания Alan's Factory Outlet, определени автомобили и най-вече определени цветове се превръщат в предпочитана мишена за птиците.

Изследването, което комбинира анкети сред хиляди шофьори с орнитологични наблюдения, дава ясни насоки за това кои са „късметлиите“. Най-честите „жертви“ на птичи атаки са автомобилите в кафяво, червено и черно. Учените обясняват това странно "цветово привличане" с уникалния начин, по който птиците възприемат ултравиолетовата светлина. Изглежда, че по-тъмните и наситени цветове просто са по-видими и примамливи за тяхното око. От другата страна на спектъра, собствениците на бели и сребърни автомобили могат да въздъхнат с облекчение – техните возила са атакувани значително по-рядко.

Когато погледнем към конкретните марки и модели, които са най-често обект на нападения, начело излизат главно американски брандове, известни с по-големите си размери. Петте автомобилни марки, които най-често са били "бомбардирани", са Ram, Jeep, Chevrolet, Nissan и Dodge. С други думи, здравите пикапи и SUV-ове изглеждат като перфектната площадка за облекчение на пернатите.

Любопитно е, че психологическият ефект от тези атаки е изключително силен. Не малка част от анкетираните – цели 30% – са убедени, че птиците нарочно избират да се изходят върху колите им. Тази увереност е най-висока сред собствениците на луксозни и скъпи марки, като лидер е Lexus (47%). Над половината от шофьорите признават, че "не се чувстват в безопасност" от птичите набези, а 38% предпочитат да паркират по-далеч от дърветата, само и само да избегнат риска.

Разбира се, проблемът не е само естетически или психологически. Той има и сериозно финансово измерение. Около 57% от анкетираните са били принудени да посетят автомивка специално заради птичи изпражнения, което е допълнителен, непредвиден разход. За 25% от шофьорите годишните разходи, свързани с почистването и потенциалните щети от агресивните екскременти, надхвърлят 500 долара.

Ако погледнем към икономическите щети, които птиците причиняват, отново изпъкват две марки: собствениците на Tesla и BMW са тези, които търпят най-големи финансови загуби от тези нежелани нападения. Така че, следващия път, когато избирате нов автомобил, може би цветът бяло или сребърно е най-добрата ви застраховка срещу "въздушни удари" от пернатия свят.