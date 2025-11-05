Новини
Птичи изпражнения: Кои превозни средства са най-често нападани?

5 Ноември, 2025 11:05 736 10

  • птичи изпражнения-
  • автомобили

Най-честите „жертви“ на птичи атаки са автомобилите в кафяво, червено и черно

Птичи изпражнения: Кои превозни средства са най-често нападани? - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Собствениците на автомобили добре знаят – битката с птичите изпражнения е ежедневен, а често и доста скъп проблем. Оказва се обаче, че този пернат вандализъм не е случаен. Според задълбочено проучване, проведено от американската компания Alan's Factory Outlet, определени автомобили и най-вече определени цветове се превръщат в предпочитана мишена за птиците.

Изследването, което комбинира анкети сред хиляди шофьори с орнитологични наблюдения, дава ясни насоки за това кои са „късметлиите“. Най-честите „жертви“ на птичи атаки са автомобилите в кафяво, червено и черно. Учените обясняват това странно "цветово привличане" с уникалния начин, по който птиците възприемат ултравиолетовата светлина. Изглежда, че по-тъмните и наситени цветове просто са по-видими и примамливи за тяхното око. От другата страна на спектъра, собствениците на бели и сребърни автомобили могат да въздъхнат с облекчение – техните возила са атакувани значително по-рядко.

Когато погледнем към конкретните марки и модели, които са най-често обект на нападения, начело излизат главно американски брандове, известни с по-големите си размери. Петте автомобилни марки, които най-често са били "бомбардирани", са Ram, Jeep, Chevrolet, Nissan и Dodge. С други думи, здравите пикапи и SUV-ове изглеждат като перфектната площадка за облекчение на пернатите.

Любопитно е, че психологическият ефект от тези атаки е изключително силен. Не малка част от анкетираните – цели 30% – са убедени, че птиците нарочно избират да се изходят върху колите им. Тази увереност е най-висока сред собствениците на луксозни и скъпи марки, като лидер е Lexus (47%). Над половината от шофьорите признават, че "не се чувстват в безопасност" от птичите набези, а 38% предпочитат да паркират по-далеч от дърветата, само и само да избегнат риска.

Разбира се, проблемът не е само естетически или психологически. Той има и сериозно финансово измерение. Около 57% от анкетираните са били принудени да посетят автомивка специално заради птичи изпражнения, което е допълнителен, непредвиден разход. За 25% от шофьорите годишните разходи, свързани с почистването и потенциалните щети от агресивните екскременти, надхвърлят 500 долара.

Ако погледнем към икономическите щети, които птиците причиняват, отново изпъкват две марки: собствениците на Tesla и BMW са тези, които търпят най-големи финансови загуби от тези нежелани нападения. Така че, следващия път, когато избирате нов автомобил, може би цветът бяло или сребърно е най-добрата ви застраховка срещу "въздушни удари" от пернатия свят.


  • 1 Баш Балък

    5 0 Отговор
    Знаех си че го правят нарочно.

    11:22 05.11.2025

  • 2 Ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    Защо ако по-тъмните и наситени цветове просто са по-видими и примамливи за тяхното око, птиците не гнездят там а акат? Искам задълбочено научно обоснованите от Калифорнийски учени, доказано и публикувано.

    11:33 05.11.2025

  • 3 1488

    4 2 Отговор
    дори на гьльбите им е ясно видят ли бмв става само за тоалетна

    11:35 05.11.2025

  • 4 Айдеее

    3 0 Отговор
    Изсмукани от пръстите си предположения целящи хорицата да приемат манипулацията като нормалност в живота им. Плитко, много плитко оеднаквяване на расата ни към останалите видове.

    11:37 05.11.2025

  • 5 любителите хранят пернатите

    0 1 Отговор
    и получават дъжд от мръсотия . колкото е по голямо толкова повече пуска . колибри или щъркел . но и колите са големи и малки . по малките по трудно ги оцелват . затова градска кола нааакана от щъркел е много рядко явление .

    11:50 05.11.2025

  • 8 6135

    1 0 Отговор
    Аз моите врани съм ги научил да не се изхождат върху колата и да гонят свраките, които по традиция биват привличани от всичко лъскаво.

    11:56 05.11.2025

  • 9 Васко Кеца

    0 0 Отговор
    А дали е така - кой ще ми каже????

    11:56 05.11.2025

  • 10 Гражданин на Бургас

    0 0 Отговор
    Какво се оплаквате. Елате да видите какво означава птиче бедствие - гларуси - хиляди , гълъби - хиляди , а сега есента идват и някакви ята - по стотици косари. И всичко това бълва ----- а..кита. Недай си боже да спреш под дърво , където нощуват птици - на другия ден ситуацията е повече от плачевна - листа , л.айна, клони , перушина....

    11:59 05.11.2025