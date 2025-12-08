Край на личното пространство? Биометрията влиза в колите

Представете си свят, в който автомобилът ви знае повече за здравословното ви състояние от личния ви лекар, а запалването на двигателя зависи от това дали сте трезв. Това не е сценарий от научнофантастичен филм, а неизбежното бъдеще на транспорта, което вече чука на вратата. Германската компания trinamiX, част от химическия гигант BASF, е на път да предизвика истинска революция в сигурността, като превърне работното място на водача в лаборатория за биометричен анализ.
CES 2026: Къде технологията слага край на тайните
На задаващото се технологично изложение CES 2026 в Лас Вегас, trinamiX се готви да представи цяла палитра от усъвършенствани системи за наблюдение, които ще променят из основи начина, по който гледаме на безопасността. Вече не говорим просто за асистенти за поддържане на лентата. Това е преминаване към дигитално наблюдение на водача, което скоро може да стане стандартна характеристика във всеки нов автомобил – както търговски, така и частен.
Водещи производители като Volvo Trucks и Mercedes-Benz Trucks вече обявиха интегрирането на камери, насочени към шофьора. А сега идва следващото ниво – директно четене на вашето физическо и психическо състояние.
От алкохол до инфаркт: Бордовият лекар е безкомпромисен
Сърцевината на иновациите на trinamiX се крие в три ключови технологии, които поставят под въпрос нуждата от традиционните методи за проверка.
NIR спектроскопия – Детекторът за трезвост без мундщук (SEO: NIR спектроскопия, тест за алкохол без мундщук): Край на неудобното надуване! Тази технология дава възможност за безконтактно определяне на нивото на алкохол в организма. За да стартирате двигателя, ще трябва да докоснете пръста си до малък сензор на таблото. Това ще позволи лесното създаване на т.нар. „алкохолни блокировки“, предотвратявайки дори мисълта за шофиране в нетрезво състояние.
Дистанционно наблюдение на жизнените показатели (SEO: Безконтактно измерване на пулс, дистанционно наблюдение): С помощта на усъвършенствани сензори, системата ще може безконтактно да измерва сърдечната честота и да следи за опасни аномалии. Представете си – автомобилът ви може автоматично да разпознае ранни сигнали за инфаркт или инсулт и да задейства аларма, преди вие изобщо да сте осъзнали опасността.
Биометричен анализ на изображения (SEO: Биометрични камери, позиция на водача): Умните камери ще анализират движенията на очите, нивото на концентрация и дори позицията на главата и тялото ви. Те ще могат да правят заключения за вашата физическа умора и дори да проверяват дали предпазният колан е правилно закопчан.
Тези високотехнологични решения са в състояние да определят дори телесната температура и кръвното налягане на водача. Фактически, цялата ви физиология ще бъде на показ пред бордовата електроника!
Перспективи: Когато индустрията и правителството се прегърнат
Предвид огромното влияние на BASF върху световната автомобилна индустрия и нейните трайни връзки с правителствените кръгове по цял свят, експертите са убедени: въвеждането на подобни биометрични системи в серийното производство през следващите години е неизбежно.
Навлизането на тези технологии, които анализират всеки наш поглед и пулс, бележи мащабен преход. Шофьорската кабина се превръща от лично убежище в строго наблюдавана зона, където вашата безопасност – или по-скоро вашето съответствие с нормите – е под постоянно електронно наблюдение. Дори и да звучи като намеса в личното пространство, това е цената, която обществото е готово да плати за по-безопасни пътища.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
13:15 08.12.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #1 от "1488":🚗Скоро ще ти забранят да го караш🤔
Уг заради твое добро❗
13:20 08.12.2025
9 Даката
-Съжалявам но вие сте пиян.
-Не съм пиян.
-Съжалявам, но вие сте пиян. Точка.
13:36 08.12.2025
12 Хаха
До коментар #7 от "Опааа":Ами звяра ще го забранят и на скраб. Като Ковид. Арестуван в къщи, в колата, в кенефа. Бъдещето не е светло за жалост. Така че яж пий и се весели.
17 Механик
Сами си вадите "карта та дрънка" и всеки път като пазарувате я "сканирате", понеже така е модерно а и дават 20 стотинки отстъпка на 100 лв. похарчени.
А когато в някой сайт ви излезе банерче за "бисквитки и лични данни", не си правите трида да четете какво пише там ,ами направо натиската "приемам всичките".
Скоро нищо няма да имате. Даже и да имате пари, на касата ще ви кажат "Извинете, но не може да вземете това месо/зеленчук и пр. понеже сте надминали лимита си". Колата ви ще ви каже, че не може да тръгне, защото вече сте навили 100-те километра които ви се полагат за месеца.
Стойте и запайте ергени, ферми и брадъри! Скоро ще се убедите, ч съм бил прав сега, но и тогава ще си имате оправдание за глупостта.
20 Механик
До коментар #16 от "Ауууу":Като почнем масово да ядем брашно от ларви, няма да и се налага да си облекчаваш нищо. Инак на дупето ще ни сложат ДПФ-филтър и катализатор. А най-накрая ще има усройство което отчита количеството парникови газове, което си отделил и ще ходиш да плащаш "еко-такса" всеки месец.
