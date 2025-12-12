Новини
Porsche представи нова 911-ка за над 700 хиляди лева

12 Декември, 2025 12:01 580 1

Колата е направена по повод 90-тата годишнина от рождението на Фердинанд Александър Порше

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В подходящо честване на това, което би било 90-ият рожден ден на Фердинанд Александър Порше – дизайнерът на вечната форма на 911 и основател на Porsche Design – компанията представи специална версия на 911 GT3, известна като 90 F. A. Porsche. Ограничено до само 90 бройки в световен мащаб, това колекционерско автомобилно произведение се предлага на цена от 351 211 евро и ще влезе в производство в средата на 2026 година.

Юбилейният модел е изграден върху основата на 911 GT3 с Touring Package, по-фината версия, фокусирана върху пътя, без фиксирано задно крило. Мощността се осигурява от великолепния 4,0-литров атмосферен боксеров двигател с шест цилиндъра, който развива 510 PS (375 kW или 502 hp в американската спецификация).

Истинската ексклузивност се крие в специално изработените детайли, много от които са лично повлияни от сина на Ф. А. Порше, Марк Порше. Автомобилът е в цвят F. A. Green metallic, нов цвят от гамата „Paint by Choice Plus“, вдъхновен от Oak Green metallic на 911 на Ф. А. Порше от 80-те години. Той е оборудван със специални Sport Classic джанти в полуматово черно, които напомнят класическия дизайн на Fuchs, както и с галванично позлатен емблема „90 F. A. Porsche“ на задния капак.

Салонът е силно персонализиран, с централни панели на седалките, тапицирани с петцветна тъкан, наречена F. A. Grid-Weave, чийто мотив е директно вдъхновен от любимите якета на Ф. А. Порше. Той се отличава и с лост за предавките от орехово дърво с отворени пори и позлатени плаки на таблото и скоростния лост с подписа на дизайнера и обозначението „One of 90”.

Всеки от 90-те купувачи получава богат пакет от безплатни луксозни стоки. Включена е ексклузивна версия на оригиналния Porsche Design Chronograph 1 от 1972 година – първият черен ръчен часовник в света. Той се отличава с патина ефект, лека титанова кутия и гравиран подпис на F. A. Porsche от долната страна.

Пакетът се допълва от кафява кожена чанта за уикенда, облицована с плат „F. A. Grid-Weave”, и възможност за избор на ново издание на спортната шейна Porsche Junior, изработена от въглеродни влакна.


  • 1 Оня с коня

    0 0 Отговор
    Чудесна кола и както се кзава какво му трябва на човек освен един: 4,0-литров атмосферен боксеров двигател с шест цилиндъра 510 к.с. :-D

    12:43 12.12.2025