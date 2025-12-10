Новини
10 Декември, 2025

  • genesis-
  • shooting brake-
  • suv

Wingback Concept е стилно комби с голямо междуосие

Genesis смята, че „джиповете“ са скучни, ето с какво ще ги заменят - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Genesis не е марка, която следва тредновете, и за да отбележи 10-годишнината си, корейският луксозен бранд представи категорично своето виждане за бъдещето и дизайна с две ключови премиери: GV60 Magma и изненадващия G90 Wingback Concept. Докато GV60 е начело на производството на новата подмарка Magma, насочена към конкуренти като BMW M и Mercedes-AMG, G90 Wingback е моделът, който прави най-завладяващо стилистично впечатление.

Wingback е великолепно отхвърляне на продължаващата монокултура на SUV автомобилите, олицетворявайки това, което главният творчески директор Люк Донкерволке нарича философията „желязна ръка в кадифена ръкавица”. Донкерволке залага, че насищането на пазара със SUV автомобили в крайна сметка ще доведе до ренесанс на по-емоционални и елегантни стилове на каросерията, като този аристократичен shooting brake, който напомня на обичани европейски модели като Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и VW Arteon Shooting Brake.

Genesis смята, че „джиповете“ са скучни, ето с какво ще ги заменят

Построен върху непроменената платформа на флагманския седан G90 с дължина 5,1 метра и междуосие 3,2 метра, Wingback е доказателство, че седанът все още може да бъде превърнат в комби Gran Turismo, готов за спонтанен спринт в Монако. Познатите дизайнерски елементи на Genesis – решетката Crest, Parabolic Line и фаровете Two-Line – са били интензивно преработени. Предната част е много по-агресивна, с масивни въздухозаборници и аеро елементи от двете страни. Разширените калници приютяват специално изработени 22-цолови джанти с нископрофилни гуми.

Genesis смята, че „джиповете“ са скучни, ето с какво ще ги заменят

Линията на покрива е елегантно удължена и завършва с наклонена багажна врата, увенчана с два спойлера и дифузьор. Екстериорът е с дълбоко зелен цвят – отклонение от характерния за Magma оранжев цвят – който според Донкерволке символизира вътрешен мир и баланс, изтънчен контрапункт на скритата му сила. В интериора ДНК-то на Magma е фино изразено чрез седалки Chamude (подобни на велур) със зелени акценти и шевове и бродирано лого Magma на спортните седалки.

Донкерволке публично намекна за възможността за производство в малки количества, като отбеляза, че използването на немодифицираната платформа G90 означава, че автомобилът е „много бързо изпълним с минимални инвестиции“. Концепцията служи като „мост между Magma и програмата One of One за изработка по поръчка“ и показва намерението да се разшири философията на Magma върху различни форми на каросерията – от купета до кабриолети – като всички се придържат към принципа да бъдат удовлетворяващи, а не предизвикателни за водача.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    5 5 Отговор
    Катафалка?

    18:02 10.12.2025

  • 2 Погребален агент

    3 1 Отговор
    Ще взема десетина ако им сложат фенери!

    18:12 10.12.2025

  • 3 карчи

    4 6 Отговор
    Нищо не може да трогне стадото от скучни хора, които харесват и си купуват СУВ-чета, но мен такива, коли като тази и хората, които ги правят ме радват👍😉

    Коментиран от #4

    18:13 10.12.2025

  • 4 Име

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "карчи":

    И аз не разбирам купувачите на СУВ, и харесвам комби и седан. А Genesis е един много добър автомобили. Имате плюс от мен.

    Коментиран от #6

    18:20 10.12.2025

  • 5 Очевидец

    1 1 Отговор
    Тези нови, напудрени коли ако не спрат за ремонт когато минат край сервиз , значи не са им наред спирачките.

    18:22 10.12.2025

  • 6 карчи

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Име":

    Аз пък още по-малко ги разбирам, но пък разбирам, че явно са чувствителни съдейки по минусите, които ми цъкат🤣

    18:31 10.12.2025

  • 7 Хеми значи бензин

    1 0 Отговор
    И аз отдавна ги смятам за скучни затова съм ги заменил с пикап.

    18:40 10.12.2025

  • 8 Ицо

    1 1 Отговор
    Колата е красива! Струва ми се, че отпред доста прилича на Acura TLX :)

    18:40 10.12.2025