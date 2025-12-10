Genesis смята, че „джиповете“ са скучни, ето с какво ще ги заменят

Genesis не е марка, която следва тредновете, и за да отбележи 10-годишнината си, корейският луксозен бранд представи категорично своето виждане за бъдещето и дизайна с две ключови премиери: GV60 Magma и изненадващия G90 Wingback Concept. Докато GV60 е начело на производството на новата подмарка Magma, насочена към конкуренти като BMW M и Mercedes-AMG, G90 Wingback е моделът, който прави най-завладяващо стилистично впечатление.

Wingback е великолепно отхвърляне на продължаващата монокултура на SUV автомобилите, олицетворявайки това, което главният творчески директор Люк Донкерволке нарича философията „желязна ръка в кадифена ръкавица”. Донкерволке залага, че насищането на пазара със SUV автомобили в крайна сметка ще доведе до ренесанс на по-емоционални и елегантни стилове на каросерията, като този аристократичен shooting brake, който напомня на обичани европейски модели като Mercedes-Benz CLS Shooting Brake и VW Arteon Shooting Brake.

Построен върху непроменената платформа на флагманския седан G90 с дължина 5,1 метра и междуосие 3,2 метра, Wingback е доказателство, че седанът все още може да бъде превърнат в комби Gran Turismo, готов за спонтанен спринт в Монако. Познатите дизайнерски елементи на Genesis – решетката Crest, Parabolic Line и фаровете Two-Line – са били интензивно преработени. Предната част е много по-агресивна, с масивни въздухозаборници и аеро елементи от двете страни. Разширените калници приютяват специално изработени 22-цолови джанти с нископрофилни гуми.

Линията на покрива е елегантно удължена и завършва с наклонена багажна врата, увенчана с два спойлера и дифузьор. Екстериорът е с дълбоко зелен цвят – отклонение от характерния за Magma оранжев цвят – който според Донкерволке символизира вътрешен мир и баланс, изтънчен контрапункт на скритата му сила. В интериора ДНК-то на Magma е фино изразено чрез седалки Chamude (подобни на велур) със зелени акценти и шевове и бродирано лого Magma на спортните седалки.

Донкерволке публично намекна за възможността за производство в малки количества, като отбеляза, че използването на немодифицираната платформа G90 означава, че автомобилът е „много бързо изпълним с минимални инвестиции“. Концепцията служи като „мост между Magma и програмата One of One за изработка по поръчка“ и показва намерението да се разшири философията на Magma върху различни форми на каросерията – от купета до кабриолети – като всички се придържат към принципа да бъдат удовлетворяващи, а не предизвикателни за водача.