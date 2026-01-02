Xiaomi разкри колко коли са доставени през 2025-та

Xiaomi Auto постави финалните щрихи на 2025-та, разбивайки очакванията на индустрията с обем на доставките, за който на повечето традиционни производители би им отнело десетилетие да постигнат. След като нахлу на сцената с дебютния си модел в началото на 2024 година, технологичният гигант от Пекин потвърди, че до края на 2025 година е доставил над 400 000 електромобила. Този стремителен възход бе увенчан с рекорден декември, когато марката за първи път премина прага от 50 000 доставки на месец. За да поставим това в перспектива, общото производство на Xiaomi от създаването му премина границата от половин милион миналия месец, което е сигнал за ускорение на производството, което предизвика шок в глобалния автомобилен сектор.

Докато елегантният седан SU7 послужи като визитна картичка на марката, по-новият SUV YU7 е този, който наистина запали класациите за продажби. Пуснат на пазара през юни 2025 година, за да се състезава директно с Tesla Model Y, YU7 постигна зашеметяващите 150 000 доставки само за първите шест месеца на пазара. В края на 2025 година кросоувърът се продаваше почти три пъти повече от седана, което доказва, че философията на Xiaomi за „смартфон на колела” се превежда перфектно в сегмента на семейните автомобили с голямо търсене. Този импулс се подкрепя от бързо разширяващото се физическо присъствие, като към днешна дата компанията оперира 477 търговски обекта и 264 сервизни центъра в цял Китай.

С поглед към 2026 година, Xiaomi подготвя четиристранна продуктова офанзива, предназначена да запълни останалите няколко празнини в продуктовата си гама. Най-значителната стратегическа промяна включва навлизането на пазара на електромобили с удължен пробег (EREV). Чрез вграждането на малък бензинов генератор, който елиминира притесненията за пробега, Xiaomi планира да пусне на пазара масивен 7-местен флагмански SUV – с вътрешно кодово име „Kunlun“ – насочен изцяло към пазара на луксозни семейни автомобили, последван от по-компактен 5-местен EREV по-късно през годината. Оригиналният SU7 също не е пренебрегнат, като за второто тримесечие на 2026 година е планиран междинен фейслифт, заедно с нова ултралуксозна версия „Executive“ с удължено междуосие.

Последният елемент от пъзела е агресивната ориентация на Xiaomi към световната сцена. Въпреки че в момента марката е феномен само в Китай, тя официално е определила дата за стартиране на европейския пазар през 2027 година. Тестовете вече са в ход в Германия, където президентът на Xiaomi Group Лу Вейбин наскоро беше забелязан да тества високопроизводителния SU7 Ultra на автомагистралата с скорост над 260 км/ч. С вече създаден център за научноизследователска и развойна дейност в Мюнхен и екип от бивши дизайнери на BMW начело, Xiaomi явно адаптира следващото поколение автомобили, за да отговори на строгите стандарти за динамика на шофиране и безопасност, необходими, за да се конкурира с най-известните марки в света.