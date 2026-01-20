С MG4 Urban новата ера на твърдотелните батерии идва и в България

MG, китайската марка, която към момента продава най-много автомобили в Европа и която идва и на родния пазар, пуска специално за Стария континент второто поколение на своя бестселър под името MG4 Urban. И докато името звучи познато, технологията под ламарините е нищо по-малко от историческа: това е първият сериен автомобил в света, оборудван с иновативна твърдотелна батерия.

Продажбите стартират още следващия месец (февруари 2026 г.), като първите бройки ще акостират в Обединеното кралство, последвани веднага от останалата част на Европа. Голямата сензация обаче е цената. MG4 Urban ще започва от под 25 000 паунда (около 29 000 евро), което го поставя в директен сблъсък не само с електрическите конкуренти, но и с традиционните бензинови хечбеци. Любопитното е, че новият модел ще се продава паралелно с настоящото поколение, предлагайки на клиентите избор между класическото задно предаване и новата, по-прагматична концепция.

MG4 Urban е пораснал с цели 10 сантиметра, достигайки дължина от близо 4.40 метра, което го превръща в още по-сериозен семеен играч. Дизайнът е станал по-флуиден и аеродинамичен, а преминаването към предно задвижване е позволило оптимизиране на вътрешното пространство. Двигателят със 163 конски сили обещава пъргавост в града, но истинската звезда е батерията. Купувачите ще избират между два капацитета – 42.8 кВтч и 53.9 кВтч. Именно по-голямата е „магическата“ твърдотелна батерия, която осигурява пробег до 530 км и по-голяма безопасност при експлоатация.

Сигурността вече е официално потвърдена – моделът премина през ситата на EuroNCAP с максималните 5 звезди, затвърждавайки репутацията на MG за солидна изработка. С този ход китайският гигант SAIC (собственик на MG) не просто обновява един модел, а нанася удар в самото сърце на европейската автомобилна индустрия, предлагайки технология от бъдещето на цена от настоящето.