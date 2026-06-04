Ferrari Luce вече се появи по улиците на Италия, но предизвика нови дискусии заради своите чистачки

Повече от седмица след широко отразяваната световна премиера на изцяло новото Ferrari Luce, екипите за разработка от Маранело все още тестват автомобила по пътищата в Италия с леко маскиран прототип. Заснет по улиците от Derek Photography, този тестов прототип се е отървал от тежкия камуфлаж, който първоначално скриваше пропорциите му до края на май.

Докато в интернет продължават ожесточените дебати относно поляризиращия силует на електромобила, една ключова дизайнерска особеност е останала незабелязана, а именно чистачките на предното стъкло. Докато официалните снимки прикриваха добре чистачките чрез черните колони, първите кадри по улиците разкриват, че е почти невъзможно да се пренебрегнат масивните рамена на чистачките, които стоят вертикално в крайните точки на стъклото.

Това необичайно разположение не е просто стилистичен трик, а е прецизно изчислено от инженерния отдел на Маранело, който посвети над пет години на извайването на каросерията, търсейки абсолютно минимално съпротивление на въздушния поток. Процесът на разработка се основава на около 6000 симулации на компютърна динамика на флуидите (CFD), подкрепени от 250 часа тестове в аеродинамична тръба с макет и допълнителни 80 часа, прекарани в усъвършенстване на автомобила в реален мащаб.

Всеки квадратен милиметър е обмислен до най-малкия детайл, за да се осигури на Luce зашеметяващ коефициент на съпротивление (Cd) от 0,254, което официално го утвърди като най-аеродинамичния пътнически автомобил, излязъл някога от компанията. Ексцентричното вертикално разположение на чистачките пък играе пряка роля в почистването на въздушния поток над стъкления покрив, което всъщност е и причината да стоят по този начин.