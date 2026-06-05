Легендата на полското кино Барбара Брилска навърши 85 години самотна и болна

Полската актриса Барбара Брилска, която празнува 85-ия си рожден ден на 5 юни, разкри в интервю за Abzats, че страда от силна болка и прогресивна загуба на паметта.

„Забравям много, все повече и повече. Болестта изкривява пръстите ми. Всеки пръст е изкривен в грешната посока. Болезнено е и няма какво да направя по въпроса. Лечението е безполезно, няма да помогне“, каза актрисата.

Брилска сподели, че приятелка е нарекла болестта ѝ „песелоза“ – препратка към 11-цифрения личен идентификационен номер (PESEL), използван в Полша за регистрация на населението.

„Това е болест на старостта. Няма лек за песелоза. Само кръвно налягане, захар и витамини. Боли ме навсякъде. Какво бих могла да искам? Мир и здраве“, подчерта актрисата.

Според актрисата тя вече не изисква нищо от живота. Брилска живее сама и не иска да наема асистент. Единственият ѝ постоянен спътник е котка на име Малутка.

„Вече не ми трябва нищо. Единственият лек е смъртта“, каза актрисата.

Актрисата Барбара Брилска е родена през 1941 г. в семейство на механик и шивачка в село Скотники, разположено близо до град Лодз в Централна Полша. Първата ѝ забележителна роля е на Ева във военната драма „Тогава ще настане тишина“, последвана от ролята на жрицата Кама във филма „Фараон“.

Брилска участва в една от емблематичните български криминални продукции от социалистическия период:„Умирай само в краен случай“ (1978 г.). Тя играе ролята на Линда в този популярен двусериен телевизионен филм на БНТ. Филмът е режисиран от Милен Гетов по известния едноименен роман на Богомил Райнов. В тази лента тя си партнира с някои от най-големите имена на българското кино, сред които Коста Цонев (в ролята на супершпионина Емил Боев), Николай Бинев, Иван Кондов и Стефан Данаилов.

Връзката на Брилска с България се задълбочава извън снимачната площадка заради страстната ѝ любовна авантюра с големия български актьор Стефан Данаилов. Романът им се развива през втората половина на 70-те и началото на 80-те години. Самият Стефан Данаилов споделя публично приживе в телевизионния ефир „Нещо лично“ в Шоуто на Слави) детайли за романтичната им история. По думите му една от най-силните им споделени емоции е била по време на престоя им в Англия. Брилска признава в интервюта, че Данаилов е бил изключително важна фигура в живота ѝ. Тя споделя, че неговата подкрепа и приятелство са ѝ помогнали да се изправи на крака и да се върне към професията след огромната лична трагедия – внезапната смърт на нейната дъщеря Бася през 1993 г.