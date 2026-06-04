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Тунинг версия за офроуд на новата Dacia Sandero Stepway

Тунинг версия за офроуд на новата Dacia Sandero Stepway

4 Юни, 2026 14:30 605 3

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Цените започват от 21 290 евро

Тунинг версия за офроуд на новата Dacia Sandero Stepway - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Въпреки, че Dacia успешно предлага каталог с изключително популярни кросоувъри в лицето на Duster иBigster, по-малкият и дори по-икономичен брат, Sandero Stepway също често е избиран поради своя по-висок клиренс и по-агресивна визия с допълнителни арки на калниците и пластмасови елементи по броните. За тези, които не се чувстват достатъчно подготвени за приключения извън пътя, обаче, немската тунинг фирма Carpoint предлага подобрен вариант.

Тунинг версия за офроуд на новата Dacia Sandero Stepway

Фирмата пусна на пазара високоспециализиран пакет за модернизация, който превръща хечбека в по-добър спътник за офроуд, наречен Dacia Sandero Stepway Redust Offroad. Вместо да предлага повърхностни козметични промени, Carpoint е извършил истинска механична настройка на височината, която напълно променя осанката и характера на любимия бюджетен автомобил в Европа. Модификациите са съсредоточени около преработка на окачването, като се използват пружини за тежък режим на работа, които повдигат шасито с 30 милиметра на предния мост и с 20 милиметра на задния, за да се преодоляват неочаквани препятствия по пътя. За да се възползва от допълнителния просвет, тунерът заменя фабричните алуминиеви джанти с 16-цолови офроуд джанти, облечени в агресивни гуми Roadcruza RA1100 All-Terrain с дълбок протектор, проектирани да се захапват в рохкава пръст и чакъл.

Тунинг версия за офроуд на новата Dacia Sandero Stepway

Здрав багажник увенчава височината на покрива, за да разшири полезността на автомобила, докато набор от персонализирани странични графики и изразителни бронзови акценти издигат външния дизайн далеч над неговите евтини корени. Carpoint създава този офроуд пакет на базата на най-високото ниво на оборудване Extreme на Dacia, като се грижи салонът да остане пълен с модерни удобства. Шофьорите се радват на списък със стандартно оборудване, включващ автоматичен климатик, достъп без ключ, камера за паркиране и отопляеми предни седалки, съчетани с отопляем волан.

Под капака се намира една от най-ефективните задвижващи системи, предлагани на съвременния европейски пазар: Eco-G 120. Този 1,2-литров трицилиндров турбо двигател развива солидните 112 конски сили на стандартен бензин, но достига до впечатляващите 120 конски сили, когато работи на втечнен нефтен газ (LPG). Предавана директно към предните колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия, тази система с двойно гориво осигурява комбиниран пробег от около 1000 километра в стоков вариант, макар доработките вероятно да го намаляват с няколко километра. Цените за подобни доработени модели започват от 21 290 евро.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Здравей

    1 0 Отговор
    Обмислям покупка на нов автомобил. Не съм фен на СУВ сегмента. Просто не ми харесват. Искам седан . Не искам дизел,по лични съображения. Искам бензинов двигател 1.6 или 1.8 без турбо. Атмосферен. Нямам пари за премиум bmw,audi , mercedes. Искам нормална народна кола. Разглеждам всички оферти и няма. Може би само Мазда или китайска. Ако някой знае нещо друго ще съм благодарен.

    14:44 04.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 авто маниак

    0 0 Отговор
    Разгледай Тойота с двигател 1,8 или по нагоре , например 2 .0 литра .Има хубави седани Авенсис и Корола .Комбитата на мен не ми допадат , но на теб може да ти харесат

    15:55 04.06.2026