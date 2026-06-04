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Запознайте се с наследника на Audi R8 и неговите 1001 конски сили

Запознайте се с наследника на Audi R8 и неговите 1001 конски сили

4 Юни, 2026 20:09 635 5

  • audi-
  • r8-
  • nuvolari-
  • temerario

Това е най-мощният модел на "четирите кръга"

Запознайте се с наследника на Audi R8 и неговите 1001 конски сили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Две години след като Audi официално сложи край R8, германската луксозна марка затвори устата на скептиците и напълно прескочи традиционното трето поколение. Вместо това, Инголщат се вдъхнови от своето предвоенно наследство в Гран При, за да представи нов флагмански суперкар, кръстен на легендарния състезателен пилот на Auto Union Тацио Нуволари. Тази машина-чудовище е проектирана да бъде пионер в един смел нов дизайнерски език, представен за пръв път от миналогодишния Concept C, изпреварвайки по производствената линия слуховете за електрически спортен автомобил с тарга покрив.

Под впечатляващата каросерия Nuvolari разчита на изпитана във времето корпоративна рецепта, подновявайки близката механична връзка, която R8 споделяше с Lamborghini Gallardo и Huracán. Този път донорската платформа принадлежи на новото Lamborghini Temerario. В средата на колата се крие същата основна архитектура на двигателя, впечатляващ 4,0-литров V8 с двойно турбо, който достига до 10 000 об/мин, осигурявайки 789 конски сили. Въпреки това инженерният екип на Audi увеличи мощността, за да надмине италианския си братовчед. Чрез интегрирането на три електродвигателя с висока мощност и батериен пакет с брутен капацитет 7,3 kWh, който съдържа двойно повече енергия от батерията на Temerario, Nuvolari постига комбинирана мощност от 1001 конски сили.

Запознайте се с наследника на Audi R8 и неговите 1001 конски сили

Динамиката е съответно смазваща, като ускорението от 0 до 100 км/ч се постига за 2,6 секунди, а от 0 до 200 км/ч – за едва 6,8 секунди, преди да достигне максимална скорост от над 350 км/ч. Силното влияние на съвременните амбиции на Audi във Formula 1 е отпечатано навсякъде в инженерния проект на Nuvolari. Използвайки конструкция Audi Space Frame с интензивно използване на алуминий, инженерите са насложили каросерия, изработена предимно от полимер, подсилен с въглеродни влакна, за да държат теглото под строг контрол. Автомобилът дебютира и с първите в историята на Audi ковани джанти с централно заключване, съчетани с агресивна карбон-керамична спирачна система, използваща масивни предни спирачни апарати с десет бутала. Активната аеродинамика доминира в задната част, където адаптивно крило, управлявано от волана, превключва между три различни степени на притискане, като работи заедно с ръчен бутон за система за намаляване на съпротивлението (DRS) в стил F1 за максимизиране на скоростта по правите отсечки.

Вътре в кабината Nuvolari отдава почит на легендарните състезателни автомобили Type C на Auto Union от 30-те години на миналия век с ретро цветни акценти, като същевременно се връща към премиум материали с високо качество. Физическите превключватели са елегантно съчетани с цифрови дисплеи, създавайки интериорен дизайн, който в крайна сметка ще се пренесе и в масовите модели на Audi. За ентусиастите, които искат да притежават част от тази история, възможността ще бъде изключително рядка. Audi ограничава производството до едва 499 бройки в целия свят, като доставките официално са насрочени да започнат през първата половина на 2027 година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мерцедесажия

    3 1 Отговор
    Както писах по рано днес тези като аУди се опитват да влязат в лигата на Мерцедес ...където калфите са БМВ ..Ауди няма шанс ...и не защото са лоши ,кола за парвеню , човек с малко пари който се фука

    Коментиран от #4

    20:20 04.06.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор
    🚗 Абе таА снимка на ТУХЛА ЧЕТВОРКА я бяха пускали преди няколко месеца🤔

    Коментиран от #3

    20:26 04.06.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    🚗Знаех си.🚗
    Най-новото Audi: Наследник на TT и R8, все още без име и с архаичен интериор
    11 Септември, 2025.г.

    20:38 04.06.2026

  • 4 Герп боклуци

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мерцедесажия":

    Я провери пак кой е лидер по продажби в европа и си паркирай мерцедеса на втория ред

    20:43 04.06.2026

  • 5 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Колата на робокоп

    20:44 04.06.2026