Tesla търси още служители за представителството си в София

След като преди около седмица ви разказахме за плановете на Tesla да отвори първото си представителство в България и позициите, които бяха отворени към този момент, сега компанията търси още хора за специфична работа, която подсказва, че освен дилърство, марката най-вероятно ще предлага и дългоочаквания сервиз за своите автомобили.



Предположението ни идва от това, че в официалния сайт на Tesla и по-конкретно в европейското му подразделение, преди няколко дни се появи и обява за търсене не сервизен мениджър за столицата ни. От това, което виждаме в сайта, той ще се грижи за това всичко в сервизния център да върви по план, както и да разрешава всеки проблем, който възникне при доставка или ползване на автомобилите.

За момента все още няма официална информация за това кога ще отвори първото представителство на марката у нас, нито пък къде точно в София ще се намира, но очакваме това да се случи до края на настоящата година.