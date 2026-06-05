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Tesla търси още служители за представителството си в София

Tesla търси още служители за представителството си в София

5 Юни, 2026 10:22 865 3

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  • сервизен мениджър

Компанията публикува обява за сервизен мениджър

Tesla търси още служители за представителството си в София - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След като преди около седмица ви разказахме за плановете на Tesla да отвори първото си представителство в България и позициите, които бяха отворени към този момент, сега компанията търси още хора за специфична работа, която подсказва, че освен дилърство, марката най-вероятно ще предлага и дългоочаквания сервиз за своите автомобили.

Предположението ни идва от това, че в официалния сайт на Tesla и по-конкретно в европейското му подразделение, преди няколко дни се появи и обява за търсене не сервизен мениджър за столицата ни. От това, което виждаме в сайта, той ще се грижи за това всичко в сервизния център да върви по план, както и да разрешава всеки проблем, който възникне при доставка или ползване на автомобилите.

Tesla търси още служители за представителството си в София

За момента все още няма официална информация за това кога ще отвори първото представителство на марката у нас, нито пък къде точно в София ще се намира, но очакваме това да се случи до края на настоящата година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    2 0 Отговор
    Айде тесльо успех на интервюто!

    Коментиран от #3

    10:31 05.06.2026

  • 2 Да кажем

    2 5 Отговор
    "НЕ"
    на разпространението на продукти на терористичната държава ФАЩ!

    10:38 05.06.2026

  • 3 Какво

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "таксиджия 🚖":

    интервю за нето. Дирекнто с постовете от форума. И без това тези дни се беше раздал пак..

    11:02 05.06.2026