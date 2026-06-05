Актрисата Елена Атанасова се сгоди (СНИМКИ)

Актрисата Елена Атанасова има нов повод за щастие – звездата от сериала „Ол инклузив“ вече е сгодена. Радостната новина тя сподели лично в социалните мрежи, където показа годежния си пръстен и загатна за един от най-вълнуващите моменти в живота си, пише Шоу Блиц.
„Един от важните дни в живота ми“, написа Атанасова към снимка, на която гордо демонстрира красивото бижу на ръката си.
Публикацията бързо привлече вниманието на нейните последователи и колеги, които я засипаха с поздравления и пожелания за много любов, щастие и споделени мигове.
Особено впечатление направи и самият годежен пръстен. Вместо традиционния диамантен модел, актрисата е получила по-нестандартно бижу с голям син скъпоценен камък, обрамчен с фини декоративни елементи. Макар че показа пръстена, актрисата не разкри подробности за това как е получила заветното предложение.
Сред първите, които реагираха на щастливата новина, беше актрисата Александра Сърчаджиева, която лаконично написа: „Ураааа!“. Катрин Русева пожела на бъдещата булка „безкрайна любов, споделеност и хармония“, а поздравления отправи и Йоанна Начева, позната на зрителите като екранната ѝ дъщеря в „Ол инклузив“.
Към добрите пожелания се присъединиха още Алена Вергова, Анна Пападопулу и редица популярни лица от театралните и телевизионните среди, които не скриха радостта си за щастливото събитие в живота на актрисата.
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1 Ха,ха
12:34 05.06.2026
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12:44 05.06.2026
8 ми честно казано
12:46 05.06.2026
9 ти да видиш
Те годявките стават на до 25, после срамота да викаш сго-дих-ме-се.
12:48 05.06.2026
10 Нека да е щастлива
12:49 05.06.2026
11 ХАХАХА
12:50 05.06.2026