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Актрисата Елена Атанасова се сгоди (СНИМКИ)

Актрисата Елена Атанасова се сгоди (СНИМКИ)

5 Юни, 2026 12:31 809 11

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  • сгоди

Звездата от "Ол Инклузив" показа годежния си пръстен

Актрисата Елена Атанасова се сгоди (СНИМКИ) - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Елена Атанасова има нов повод за щастие – звездата от сериала „Ол инклузив“ вече е сгодена. Радостната новина тя сподели лично в социалните мрежи, където показа годежния си пръстен и загатна за един от най-вълнуващите моменти в живота си, пише Шоу Блиц.

„Един от важните дни в живота ми“, написа Атанасова към снимка, на която гордо демонстрира красивото бижу на ръката си.

Публикацията бързо привлече вниманието на нейните последователи и колеги, които я засипаха с поздравления и пожелания за много любов, щастие и споделени мигове.

Актрисата Елена Атанасова се сгоди (СНИМКИ)

Особено впечатление направи и самият годежен пръстен. Вместо традиционния диамантен модел, актрисата е получила по-нестандартно бижу с голям син скъпоценен камък, обрамчен с фини декоративни елементи. Макар че показа пръстена, актрисата не разкри подробности за това как е получила заветното предложение.

Сред първите, които реагираха на щастливата новина, беше актрисата Александра Сърчаджиева, която лаконично написа: „Ураааа!“. Катрин Русева пожела на бъдещата булка „безкрайна любов, споделеност и хармония“, а поздравления отправи и Йоанна Начева, позната на зрителите като екранната ѝ дъщеря в „Ол инклузив“.

Към добрите пожелания се присъединиха още Алена Вергова, Анна Пападопулу и редица популярни лица от театралните и телевизионните среди, които не скриха радостта си за щастливото събитие в живота на актрисата.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха,ха

    1 1 Отговор
    Марче,финните елементи би трябвало да сапфири и брилянти или викаш циркони😂😂

    12:34 05.06.2026

  • 2 Елизабет Цветанова

    1 1 Отговор
    Спиридонов има много сладко енергийно мляко 🥳

    12:36 05.06.2026

  • 3 да попитам

    2 3 Отговор
    И тази ли е звИздЪ?

    12:36 05.06.2026

  • 4 Кое е това розово

    1 0 Отговор
    гуци? Много хубаво си е снимало копитцето

    12:40 05.06.2026

  • 5 хихи

    0 1 Отговор
    Чок Гюзел Ханъм

    12:41 05.06.2026

  • 6 Изненадите

    1 2 Отговор
    На живота! Аз тази не бих я мхъбал, а някой взел, че я взел!

    12:43 05.06.2026

  • 7 Марин Маринов

    2 3 Отговор
    Едно време критерия за актриса беше да е освен талантлива и красива - не случайно се казва красива като артистка! А то какво стана...тази жена прилича на ватманка, честно казано...

    12:44 05.06.2026

  • 8 ми честно казано

    2 1 Отговор
    Пръстите й като на жуже, а в лицето Баба Ягга при това не в първа младост.

    12:46 05.06.2026

  • 9 ти да видиш

    1 1 Отговор
    На 40 години се сгодила на 50 ще се жени, а на 60 ще ражда?
    Те годявките стават на до 25, после срамота да викаш сго-дих-ме-се.

    12:48 05.06.2026

  • 10 Нека да е щастлива

    2 0 Отговор
    Както тя разбира щастието:)

    12:49 05.06.2026

  • 11 ХАХАХА

    1 1 Отговор
    ЗВЕЗДА НА КОЕ СЕЛО?КОЙ КРАВАРНИК? С ДОИЛЕН АПАРАТ ЛИ ДОИ ИЛИ СЪС РЪЦЕ,И НА КОЛКО КРАВАРИ? ПО ПОДРОБНО ДЕЕ.

    12:50 05.06.2026