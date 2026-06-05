Първият VW ID.Polo слезе от поточната линия на модернизирания завод в Испания

Наскоро модернизирания производствен център на Volkswagen в Марторел, Испания, се превръща в дома на най-достъпния електрически VW, след като първите серийни версии на Volkswagen ID. Polo и Cupra Raval слязоха от конвейера. Това бележи тържественото начало на дългоочаквания проект на Volkswagen Group „Electric Urban Car Family“ – мащабна индустриална офанзива, насочена към предлагането на достъпни електромобили на масовия пазар, като същевременно се изгражда силна позиция на вътрешния пазар срещу настъпващите евтини международни конкуренти.

В сърцевината на пускането на тези два модела лежи корпоративната платформа MEB+. Тази модулна архитектура с предно задвижване е ключът към стратегията на групата за намаляване на разходите, като елиминира производствената сложност и осигурява значителни икономии от 600 милиона евро при разработката. Макар и двата хечбека да са с дължина около четири метра, което ги прави подходящи за тесните градски улици, нженерите успешно са създали уникална визуална идентичност за всяка марка.

Под специално изработената каросерия общата платформа побира базова 37 kWh литиево-железен фосфатен (LFP) батерия или по-голяма 52 kWh никел-манган-кобалтова (NMC). Когато са оборудвани с по-голямата батерия, тези хечбеци могат да изминат пробег, сертифициран по WLTP, от до 454 километра.

Чрез обединяване на производствената инфраструктура и прехвърляне на ръководството на разработката към Иберийския полуостров, VW Group успешно е намалила разходите за батерии и инженеринг, за да постигне новите си ценови цели.

В интериора и двата модела привличат напълно различни типове купувачи. Volkswagen ID. Polo фокусира изживяването в кабината върху максимална функционалност и внедряване на премиум технологии. Той предлага просторен дизайн с равен под, както и усъвършенствани инструменти за подпомагане на водача като Connected Travel Assist и автоматично разпознаване на светофари. Преминавайки към Cupra Raval се сблъсквате с агресивен, насочен към младежта кокпит, определен от триизмерно плетени кожени седалки, по-добра акустика и динамични светлинни проекции, интегрирани директно в панелите на вратите.

В бъдеще испанският производствен център ще продължи да увеличава производството, тъй като все повече модели се включват в сглобяването, включително нов компактен кросоувър с електрическозадвижване, наречен ID. Cross.