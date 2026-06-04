Toyota Corolla става пикап

Пазарът на компактните пикапи официално ще получи още един члес, след като Toyota най-накрая се включва в надпреварата. Прототип покрит с камуфлаж бе забелязан на няколко пъти в Бразилия, което подсказва, че разработката вероятно ще остане достъпна само на местно ниво и няма да я видим в Европа.

Забелязан и заснеман от BlogAuto на магистрала в Сао Пауло, този прототип с двойна кабина разкрива ясно посоката на дизайна на Toyota. Отпред визията е идентична с тази на Corolla Cross, като споделя характерните фарове и ъгъл на предното стъкло. За да се освободи място за реална товароносимост, инженерите са удължили каросерията. Интересното е, че по-голямата част от тази добавена дължина изглежда да виси над задния мост, вместо да разширява драстично междуосието. Погледът отвъд камуфлажа разкрива квадратни колесни арки, издигаща се странична линия, която придава по-атлетична стойка, и релси на покрива, които плавно се стесняват в интегрирани мини-спойлери. Отзад масивният багажник разполага с вградена стъпенка, докато характерният дизайн на задните светлини изглежда черпи вдъхновение от елегантния LED вид на Crown Signia, обхващащ цялата ширина.

Наличието на напълно функциониращ прототип със серийно шаси по обществените пътища показва, че този модел е далеч отвъд началната фаза на проектиране. Под капака пикапът използва подсилена версия на широко разпространената архитектура TNGA на Toyota, усъвършенствана, за да поема сериозни товари. Когато се появи, той ще се впусне директно в силно конкурентния южноамерикански пазар, за да се изправи срещу утвърдени играчи като Fiat Toro, Ram Rampage и Chevrolet Montana, с предстоящи заплахи като VW Tukan и Renault Niagara, които скоро ще дебютират.

Мощността първоначално ще идва от познатия 2,0-литров атмосферен двигател и 1,8-литров самозареждащ се хибрид. Въпреки това, истинският инженерен акцент е слуховете за местно разработена plug-in хибридна задвижваща система с възможност за работа на различни горива и задвижване на четирите колела E-Four, което дава на Бразилия специално пригоден отговор на глобалния сегмент.

Toyota планира официално да представи този пикап, базиран на Corolla Cross, през първото тримесечие на 2027 година. Той ще се произвежда в завода в Сорокаба, Бразилия, като ще споделя производственото пространство и основния хардуер със своя кросоувър брат.