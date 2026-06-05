Вигенин: Постигнахме споразумение за по-малко бюрокрация и по-силна подкрепа за европейските предприятия

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха споразумение във финалния триалог по директивата за облекчаване на административната тежест за малките и средните предприятия и малките предприятия със средна пазарна капитализация. Законодателният акт е част от т.нар. „Омнибус IV“ - пакет от предложения на Европейската комисия, насочени към опростяване на европейските правила и намаляване на административната тежест за бизнеса.

Българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който е докладчик от името на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент по досието, участва активно в постигнатия компромис.

„Работих за намирането на балансирано решение, което едновременно да подпомогне растежа на европейските компании и да запази специалната подкрепа, предназначена за малките и средните предприятия“, заяви Вигенин.

По думите му постигнатото споразумение намалява административната тежест за бизнеса и улеснява достъпа на повече предприятия до вече съществуващи облекчения и механизми за подкрепа. Според него особено важно е създаването на ясна и правно сигурна рамка за т.нар. малки предприятия със средна пазарна капитализация.

Вигенин благодари на колегите, експертите и екипите от трите европейски институции за конструктивната работа по досието. „В момент, когато конкурентоспособността на европейската икономика е сред основните ни приоритети, всяка стъпка към по-малко бюрокрация и по-добра бизнес среда има значение“, акцентира той.

Постигнатото споразумение е част от по-широките усилия на Европейския съюз за намаляване на административните пречки пред бизнеса, подобряване на регулаторната среда и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

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