BMW M2 вече ще се предлага с 4х4

Откакто се появи на пазара през 2023 година, настоящото поколение BMW M2 G87 строго се придържаше към класическата концепция за задно задвижване. Въпреки това, тази ера на изключително задно задвижване скоро ще трябва да бъде приключена. BMW потвърди, че вариантът със задвижване на четирите колела е напълно готов, като пускането на пазара на дългоочакваното BMW M2 с M xDrive е насрочено за края на лятото на 2026 година.

Добавянето на интелигентната система за задвижване на всички колела обещава да превърне това компактно купе в подходящо за целогодишно ползване при всякакви метеорологични условия, без да губи фундаменталната си ориентация към водача.

Под капака сърцето на автомобила остава широко признатият 3,0-литров редови шестцилиндров двигател, оборудван с технологията M TwinPower Turbo. Този двигател развива 480 конски сили, а превключването на предавките се извършва изцяло от осемстепенна автоматична трансмисия M Steptronic с Drivelogic. За тази версия със задвижване на четирите колела стандартната ръчна скоростна кутия отстъпва място, за да се максимизира бързото подаване на въртящия момент и способността за по-бързото ускорение на новата архитектура на задвижващия механизъм.

Новата система M xDrive използва електронно управляван многодисков съединител, разположен в раздатъчната кутия, за да осигури плавно разпределение на мощността между предния и задния мост. Вярна на традициите на марката за високи постижения, системата се отличава със силно преобладаване на задвижването на задните колела. При нормални условия на шофиране M2 се държи изцяло като спортен автомобил със задно задвижване. Предните колела се включват в действието само когато задните гуми достигнат абсолютните граници на сцеплението. Тази механична схема е съчетана с Active M Differential в задната част, за да разпределя активно въртящия момент между лявото и дясното задно колело.

Раздатъчната кутия вече разполага с интегрирана система за ограничаване на приплъзването на колелата и специфичен за модела контролен модул. Като компенсира разликите в скоростта между предния и задния мост директно в хардуера, M2 заобикаля закъснението при препращането на обратната връзка през централния модул за стабилизация DSC. Това драстично съкращава времето за реакция на системата, осигурявайки на водачите прецизен и незабавен контрол над автомобила при агресивно влизане в завои.

За тези, които все още искат да изразят вътрешния си дрифт крал, настройките в кокпита запазват пълна гъвкавост. Шофьорите могат да персонализират характеристиките на задвижването на четирите колела в движение чрез централното меню M Setup. Скрит сред тези конфигурации е специален режим 2WD. Активирането на този режим напълно разединява предния мост и деактивира DSC изцяло, като пренасочва 100 процента от мощността на двигателя директно към задните колела за чисто, неподправено, забавно шофиране.