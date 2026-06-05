Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

Европейската комисия е отправила към България множество препоръки за предприемане на мерки, особено по линията на антикорупцията, като някои от тях бяха записани в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) като условия за получаване на средства. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол.

Темата беше поставена чрез въпрос от народния представител Емине Гюлестан от „Прогресивна България“, която поиска информация какви действия е предприело правителството през последните седмици по препоръките на Европейската комисия, както и дали може да бъде внесена яснота относно отключването на средства след срещата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В отговора си Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната и отбеляза, че липсата на напредък в тази област е била критикувана от години в рамките на механизма за върховенството на закона.

По думите му в Плана за възстановяване и устойчивост е заложено създаването на независим антикорупционен орган, който да отговаря на европейските изисквания и да гарантира институционална независимост. „За съжаление, последващите правителства не намериха воля да създадат такава комисия“, заяви той, като допълни, че това е довело до блокиране на значителни средства в размер на около 400 млн. евро.

Пеканов посочи, че парламентът е приел законодателни промени, които според него отговарят на условията за отпускане на средствата, и благодари на народните представители за подкрепата.

Той съобщи, че по време на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е бил даден сигнал, че около 370 млн. евро могат да бъдат отключени като част от следващите плащания по ПВУ. „Остават още стъпки до края на август, за да бъде напълно функционираща комисията“, допълни вицепремиерът.

В края на май парламентът прие окончателно на второ четене Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. В едномесечен срок от влизането му в сила следва да бъде избран съставът на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като един член се избира от Народното събрание, един се назначава от президента и по един член се избира от Върховния касационен съд, от Върховния административен съд и от Висшия адвокатски съвет.