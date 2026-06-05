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Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки

5 Юни, 2026 12:51 516 11

  • атанас пеканов-
  • пву-
  • антикорупция

Част от тях са в ПВУ

Пеканов: ЕК е отправила към България препоръки за антикорупционни мерки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия е отправила към България множество препоръки за предприемане на мерки, особено по линията на антикорупцията, като някои от тях бяха записани в Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) като условия за получаване на средства. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов по време на парламентарния блицконтрол.

Темата беше поставена чрез въпрос от народния представител Емине Гюлестан от „Прогресивна България“, която поиска информация какви действия е предприело правителството през последните седмици по препоръките на Европейската комисия, както и дали може да бъде внесена яснота относно отключването на средства след срещата с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В отговора си Пеканов подчерта, че антикорупционната реформа е сред ключовите теми пред страната и отбеляза, че липсата на напредък в тази област е била критикувана от години в рамките на механизма за върховенството на закона.

По думите му в Плана за възстановяване и устойчивост е заложено създаването на независим антикорупционен орган, който да отговаря на европейските изисквания и да гарантира институционална независимост. „За съжаление, последващите правителства не намериха воля да създадат такава комисия“, заяви той, като допълни, че това е довело до блокиране на значителни средства в размер на около 400 млн. евро.

Пеканов посочи, че парламентът е приел законодателни промени, които според него отговарят на условията за отпускане на средствата, и благодари на народните представители за подкрепата.

Той съобщи, че по време на среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е бил даден сигнал, че около 370 млн. евро могат да бъдат отключени като част от следващите плащания по ПВУ. „Остават още стъпки до края на август, за да бъде напълно функционираща комисията“, допълни вицепремиерът.

В края на май парламентът прие окончателно на второ четене Закона за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности. В едномесечен срок от влизането му в сила следва да бъде избран съставът на новата Комисия за противодействие на корупцията (КПК), като един член се избира от Народното събрание, един се назначава от президента и по един член се избира от Върховния касационен съд, от Върховния административен съд и от Висшия адвокатски съвет.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Значии...

    8 0 Отговор
    Веднага трябва да те арестуват!!!

    Коментиран от #10

    12:52 05.06.2026

  • 2 Пеканче

    9 1 Отговор
    недопечено, заради радките и пред европейските си дружки се орезели. Много ломотиш, а дори на Дондьо не можеш да помогнеш да скалъпи бюджет

    12:55 05.06.2026

  • 3 ЛИПСВА КАПАЦИТЕТ

    4 1 Отговор
    А ИМА ГОТОВИ ХОРА.БОЙКО ШЕФ НА АНТИКОРУПЦИЯТА , А ДЕЛЯН ПАК ШЕФ НА ДАНС.ТЕ СА ЕКСПЕРТИ ПО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА

    12:57 05.06.2026

  • 4 урсула фон фашистен

    7 1 Отговор
    квото ви дадем то е за двата нереза

    12:59 05.06.2026

  • 5 провинциалист

    4 0 Отговор
    Той и народът е отправил препоръки. Скъса се от отправяне - от скачането по площадите до митингите от последните години; от евакуацията от територията и вотът на недоверие към процеса на вота до изненадата от последните избори и т.н. и т.н. Но явно без нови кокошки нов кокошарник няма да имаме.

    13:00 05.06.2026

  • 6 Кой полезен идиот от Брюксел

    4 1 Отговор
    взе това корумпирано племе в ЕС и НАТО?

    13:06 05.06.2026

  • 7 Говори

    3 0 Отговор
    прав текст , бе ! Все около нещата , около проблемите , около истината сте цялата ненужна червена паплач !

    13:09 05.06.2026

  • 8 Павел Пенев

    2 0 Отговор
    Тези препоръки защо не се изпращаха до тиквата от Банкя. Ти нали си печен демократ от евроатлантиците. Какво ще ги правиш сега тези препоръки?

    13:11 05.06.2026

  • 9 Баш

    0 0 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца

    13:12 05.06.2026

  • 10 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Значии...":

    Точно така!
    Пеканов е един от виновниците за сегашната огромна инфлация в България, защото той и онези с общото наименование "евроатлантици" набутаха България насила в заробвозоната, с фалшиви данни за инфлацията!!!

    КАТО ГИ ПОЧНЕТЕ ВСИЧКИТЕ, ПУСКАТЕ СИ ШНТЕРВЮТАТА ИМ ПРЕДИ ЕВРОТО, ДЕТО ОБЯСНЯВАХА КАК ЩЕЛИ ДА СЕ БОРЯТ СРЕЩУ СПЕКУЛАТА И ВИСОКИТЕ ЦЕНИ, ДА ОБЯСНЯТ ЗАЩО НЕ САМО НЕ СА СЕ ПРЕБОРИЛИ, НО И НЕ МОГАТ ДА ОБЯСНЯТ ФАЛШИВИТЕ ДАННИ ЗА ИНФЛАЦИЯТА???!!!

    АКО ИМАМ ДОСТАТЪЧНО ВЛАСТ, ВЛИЗАМ ОЩЕ СЕГА В ПАРЛАМЕНТА С ЕДНА ТОРБА БЕЛЕЗНИЦИ И ГИ ПОДХВАЩАМ НАРЕД!
    БОКО, ШИШИ, ТЕМЕНУЖКА, КИРЧО, КОКОРЧО, ИВАЙЛО МИРЧЕВ, ГЮРОВ, НЕИНСКИ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ АНТИБЪЛГАРИ ПО ВЕРИГАТА!!!

    СЛЕД ТЯХ СЛЕДВАТ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА!
    НЕ МОЖЕ НА ОНЯ ДЕТО УБИ МИЛЕН ЦВЕТКОВ, ДЕТО ИМАШЕ НЯКОЛКО ВИДА НАРКОТИЦИ В КРЪВТА, КОЙТО ДАДЕ ГАЗ НА ДЖИПА СИ ПРИ ЧЕРВЕН СВЕТОФАР, ДА МУ ДАДАТ НЕКВИ МИЖАВИ ГОДИНКИ!!!

    САРАФОВ, ГЕШЕВ, ЦАЦАРОВ (ПЛЮС ЖЕНА МУ АНИ САЛИЧ) И ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ И РЪКОВОДИТЕЛИ И ТЕХНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДОПРИНЕСЛИ ЗА ЗАРОБВАНЕТО И ПОЧТИ ЗАКРИВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ, ДА БЪДАТ ТИКНАТИ ЗАД РЕШЕТКИТЕ!!!

    13:15 05.06.2026

  • 11 ЕК и ЕЦБ

    3 0 Отговор
    Узакониха грабежа на българите от ифлационната 1996 и ни приеха в еврозоната при курс 1 евро =1,95583 вместо да ни приемат при курс 1 евро 1 лев след 28 години валутен борд и финансова дисциплина
    Западно европейско ограбване на обикновенния българин

    13:16 05.06.2026

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