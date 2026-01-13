Skoda потвърди името на най-новия си модел

Skoda официално потвърди, че бъдещият ѝ флагман, изцяло електрическият седемместен SUV, известен досега под проектното име Vision 7S, ще се нарича Skoda Peaq. С премиера, насрочена за лятото на 2026 година, Peaq представлява „чисто ново начало“ в дизайна на Skoda, като се отказва от традиционния „префикс E“ (виждан при Enyaq и Elroq) в полза на име, което сигнализира за позицията му на абсолютния връх в портфолиото на марката. Според членът на борда Мартин Ян, Peaq е проектиран да бъде крайното изявление на електрическото бъдеще на Skoda, съчетавайки минималистичния дизайн „Modern Solid“ с практичната функционалност на традиционния семеен автомобил.

Peaq е изграден върху MEB архитектурата на Volkswagen Group, но е удължен до абсолютния си лимит с дължина от приблизително 4,9 метра. Това го прави значително по-голям от настоящия Kodiaq и го позиционира като пряк конкурент на Peugeot E-5008 и Kia EV9. Под капака се очаква флагманът да използва 86 kWh или 89 kWh батерия с цел да достигне пробег по WLTP от почти 600 km. Очаква се още поддръжка на 200 kW DC бързо зареждане, позволяващо 10% до 80% зареждане за около 25 до 30 минути.

Вътре Peaq заменя експерименталната „6+1“ структура на концепцията с по-подходяща за производство конфигурация с пет или седем седалки. Кабината ще бъде доминирана от 14,6-инчов вертикален сензорен екран – най-големият, монтиран някога в Skoda – заедно с минималистичен 5,3-инчов дисплей за водача. Докато концепцията Vision 7S разполагаше с релакс режим, при който воланът се плъзгаше напред, серийният Peaq ще се фокусира върху „Simply Clever“ решения за съхранение, включително магнитни поставки за таблети за задните пътници и рециклирана, екологична тапицерия. Външният вид ще включва новия „Tech Deck Face“, който замества радиаторната решетка с елегантен, пълен със сензори стъклен панел, обгърнат от тънки T-образни LED фарове.

Очаква се Skoda Peaq да бъде по-скъп от Enyaq, с приблизителна стартова цена между 55 000 и 60 000 евро, когато се появи в шоурумите в края на 2026 година.