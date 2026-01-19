Губи ли Skoda досег с реалността?

Докато чешката марка Skoda някога се свързваше с достъпни и практични решения за средностатистическото семейство, новата ера на електрификация изглежда отвежда бранда в територии, където лоялните клиенти може и да се почувстват леко пренебрегнати. С официалното обявяване на името на новия им флагман – Peaq – Skoda прави заявка за върха, но цената от 60 000 евро кара мнозина да се запитат дали марката не губи досег с реалността.

Peaq е серийната интерпретация на концептуалния Vision 7S, който видяхме преди четири години, и макар да обещава седем места и „ново ниво на простор“, той идва с етикет, който традиционно принадлежи на премиум сегмента. Мартин Ян от борда на директорите гордо заявява, че това е „върхът“ в портфолиото им, но за масовия потребител този връх може да се окаже твърде стръмен за изкачване. На фона на достъпните модели от миналото, идеята за Skoda, която струва колкото луксозен апартамент в някои части на Европа, звучи повече като амбициозна екстравагантност, отколкото като „умно“ решение.

Технически погледнато, Peaq ще използва платформата MEB на Volkswagen Group, което го поставя в една компания с модели като ID. Buzz. И макар дизайнът Modern Solid да изглежда футуристично с неговите Т-образни светлини и масивен Tech Deck панел вместо решетка, под кожата му се крие техника, която вече не е първа младост. Обявеният пробег от около 600 км и 200 kW зареждане звучат добре на хартия, но в реалния свят, при пълно натоварване със седем пътници, тези цифри вероятно ще се стопят по-бързо от снега в Млада Болеслав.

Не по-малко скептицизъм буди и бъдещето на иконата Octavia, която също ще бъде жертвана на олтара на пълната електрификация. Новият концепт Vision O ни загатва за електрическо комби, което ще дели гените си с бъдещия електрически Volkswagen Golf. За феновете, които ценят надеждността на TDI двигателите и простотата на интериора, новата посока на Skoda – изпълнена с огромни екрани и изкуствен интелект като асистента Laura – изглежда като бягство от корените. Остава въпросът дали Peaq действително е връх на развитието, или просто ценови пик, който ще отдалечи марката от нейните най-верни почитатели.