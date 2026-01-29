Новата Skoda Karoq залага на хибридна мощ, в опит за оцеляване

Като автомобилни анализатори, следящи внимателно пренареждането на пластовете във Volkswagen Group, виждаме в плановете за новата Skoda Karoq нещо повече от просто моделна актуализация. Това е стратегическа маневра за оцеляване в свят, разкъсван между строгите еконорми и реалните нужди на потребителите.

Докато мнозина предричаха бърза смърт на конвенционалните SUV модели, чешкият производител Skoda подготвя интригуващ отговор. Наследникът на популярния Karoq е в процес на разработка, а голямата новина е, че моделът няма да бърза да се сбогува с буталата. Вместо това, той ще прегърне електрификацията, но само под формата на хибридно задвижване.

Бъдещото поколение на Karoq ще стъпи върху еволюиралата архитектура MQB, която вече познаваме от флагманите Kodiaq и Superb. Този ход не е случаен – споделянето на технологиите позволява на Skoda да предложи премиум усещане и по-висока ефективност, без да надува цената до небесата.

Какво да очакваме под капака?

Пълен хибрид (HEV): Очаква се кросоувърът да заимства новия силов агрегат от предстоящия Volkswagen T-Roc. Това е система, оптимизирана за градски условия и сравнително нисък разход на гориво.

Plug-in хибридно завръщане: Слуховете сочат, че Karoq отново ще предложи версия с кабел, подобно на обновената Octavia, осигурявайки солиден пробег само на ток.

Но ситуацията в компактния SUV сегмент остава напечена. Въпреки че Karoq прехвърли границата от 100 000 продажби годишно, той усеща горещия дъх на конкуренти като Dacia Duster и Kia Sportage. Новата генерация има тежката задача да върне лидерските позиции на Skoda, залагайки на прословутата философия „Simply Clever”, но вече с малко по-зелено задвижване.

„Двигателят с вътрешно горене е жив, докато вие го искате“

Ръководството на Skoda, в лицето на техническия директор Йоханес Нефт, изпраща ясно послание: бензинът и дизелът няма да изчезнат за една нощ. Чехите са категорични, че ще произвеждат автомобили с ДВГ, докато законът го позволява и клиентите ги търсят.

„Ние сме готови за електрификацията, но няма да обърнем гръб на икономическата логика“, подчертават от Млада Болеслав. Окончателната съдба на модела обаче остава обвързана с решенията на Брюксел за стандартите след 2035 година. Така, че от Skoda са на мнение, че ако търсите семеен кросоувър, който не ви ограничава само до зарядни станции, но искате да сте в крак с екологичните тенденции, новият Karoq може да се окаже „златната среда“.