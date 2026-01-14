Ясна е цената на новата евтина Dacia

Dacia се готви да затвърди доминирането си в сегмента на бюджетните електромобили с нов градски модел от А-сегмента, чието представяне е планирано за края на 2026 година. Позициониран като по-усъвършенстван брат на наскоро обновения Spring, този новодошъл модел ще бъде произведен на платформата AmpR Small (по-рано CMF-BEV) на Renault Group – същата архитектура, на която се основава обновеното Renault Twingo. Тази стъпка позволява на Dacia да премести производството си от Китай в Европа, по-конкретно в завода Novo Mesto в Словения, като по този начин ефективно заобикаля тежките антисубсидийни тарифи на Европейския съюз. Докато Twingo се очаква да стартира на цена около 20 000 евро, Dacia се стреми към „оптимална” цена от около 18 000 евро, засилвайки ролята си като входна точка за европейската електрическа мобилност.

Въпреки сходните си размери, марката възнамерява да предлага новия модел и Dacia Spring едновременно в продължение на поне една година. Продуктовият директор Патрис Леви-Бенчетон отбелязва, че докато Spring остава ултра-утилитарният избор, новият модел на базата на Twingo – който може да черпи вдъхновение от дизайнерските проучвания „Dacia Hipster“ – ще предлага по-„модерен и солиден“ вид с по-добра безопасност при сблъсък и обновена технология. С дължина от около 3,8 метра, той ще бъде малко по-дълъг и по-нисък от Spring, което ще осигури по-стабилна стойка и по-голям пробег до 263 км благодарение на по-ефективната AmpR основа.

Вътрешността на новия модел се очаква да бъде значителен скок напред в сравнение с бюджетно ориентирания салон на Spring. Вероятно ще бъде възприета инфоразвлекателната архитектура OpenR Link и потенциално екраните „Digital Stage“, които се срещат в по-големите модели на Renault, макар и опростени, за да отговарят на ценовите цели на Dacia. Под капака, задвижващият агрегат вероятно ще бъде същият като този на Twingo, с 82 к.с. мотор и 27,5 kWh LFP батерия, предлагаща 10% до 80% заряд за около 30 минути. Този модел служи като последна преходна стъпка преди дългоочакваното електрическо Sandero да се присъедини към гамата през 2027 година.