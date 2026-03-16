BMW очаква електромобилите да достигнат продажбите на ДВГ след четири години

BMW доказва, че стратегията съчетаваща двигатели с вътрешно горене, хибридни и електрически технологии, може би е най-стабилният път в условията на нестабилен пазар. Докато конкурентите се колебаят между агресивни цели за електромобилите и внезапни отстъпки, инвестицията от 10 милиарда евро на компанията от Мюнхен в „Neue Klasse“ най-накрая дава резултати.

Към днешна дата марката се радва на ранни успехи. Кросоувърът iX3 първият серийно произвеждан автомобил на специалната платформа Neue Klasse, е получил над 50 000 поръчки през първите шест месеца. С вече започналите доставки в Европа и планираното пускане на пазара в САЩ през това лято, темпото ще се ускори с голямото представяне по-късно тази седмица.

Най-очакваното събитие на месеца е световната премиера на BMW i3 Sedan (кодово име NA0) в сряда, където наш екип лично ще ви запознае с модела. Прототипите, които в момента преминават през финални тестове в Арктика, Швеция, са потвърдени с конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела 50 xDrive, произвеждащи 469 к.с. и 645 Нм въртящ момент.

Изграден върху 800-волтова архитектура, i3 ще поддържа ултрабързо DC зареждане до 400 kW, което позволява зареждане от 10% до 80% за около 20 минути. Докато кросоувърът iX3 предлага пробег до 805 км по WLTP, се очаква по-елегантният седан i3 да надмине тези цифри, като потенциално постави нов еталон за премиум сегмента.

С тези модели BMW въвежда радикално нова философия за интериора. Традиционният комбиниран уред се заменя с BMW Panoramic Vision, който прожектира важни данни по цялата ширина на долната част на предното стъкло.

Интериорът разполага със 17,9-инчов централен сензорен екран, работещ с BMW Operating System X, който набляга на управлението чрез жестове и глас вместо физически превключватели. Целта на BMW да достигне 50% пазарен дял на електромобилите до 2030 година зависи от бързо разширяване отвъд настоящите еквиваленти на X3 и i3.

Следващото поколение BMW iX5 е планирано да дебютира през лятото на 2026-та. То ще бъде първият модел в историята на BMW, който ще предлага пет различни задвижващи системи: бензинова, дизелова, PHEV, BEV и вариант с водородни горивни клетки, който ще се появи през 2028-ма.

За да завладее сегмента на компактните автомобили с голям обем, BMW даде зелена светлина на хечбека i1 (NB0) и седана i2 (NB8). Прогнозира се, че тези „достъпни“ модели от Neue Klasse ще влязат в производство между края на 2027-ма и средата на 2028-ма, като целта е цената им да бъде под 45 000 евро.

Целта от 50% включва цялата група. Rolls-Royce се движи към изцяло електрическо портфолио до 2030 година, докато настоящата гама на Mini постепенно се обновява с батерийната технология Neue Klasse.