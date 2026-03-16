Стармър: Великобритания ще защитава гражданите си, но няма да се включи в конфликта с Иран

16 Март, 2026 14:25 993 29

Премиерът призова за бързо решение за стабилизиране на Ормузкия проток и защита на петролния пазар

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания ще продължи да защитава своите граждани в Близкия изток, но „няма да бъде въвлечена в по-широката война“, заяви британският премиер Киър Стармър, цитирана от News.bg.

Той добави, че страната работи за „бързо решение, което да възстанови сигурността и стабилността в региона и да спре иранската заплаха за съседните държави“.

Стармър подчерта, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен отново, за да се осигури стабилност на петролния пазар, и посочи, че Великобритания си сътрудничи с международни партньори за намиране на решения. Той обяви и някои мерки за облекчаване на разходите на домакинствата, включително 53 милиона паунда за подпомагане на потребителите на мазут за отопление и съдебни действия срещу енергийни компании, които печелят от високите цени на петрола, причинени от иранската криза.

Премиерът подчерта, че въпреки неотдавнашните критики на американския президент Доналд Тръмп относно отказа на Великобритания да се присъедини към американските удари срещу Иран, отношенията между двете държави остават „добри“ и двамата са провели конструктивен разговор за ситуацията в Ормузкия проток. Стармър посочи, че Обединеното кралство и САЩ остават „силни съюзници“, но подчерта необходимостта да се действа в национален интерес.

Той уточни, че все още не е взето решение как точно да се отвори отново проливът. „Водим дискусии за изпълним план, който да включва възможно най-много партньори“, отбеляза Стармър и предупреди, че постигането на деескалация ще бъде по-трудно, ако конфликтът продължи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 И тоз

    25 6 Отговор
    копейка излезе Хахаха.

    Коментиран от #11, #19

    14:26 16.03.2026

  • 2 Оня с коня

    5 17 Отговор
    BG-то Ще се оправи само и единствено!.Катo гpъмне АEЦа и yнищoжи тоя кoфти ГЕHбългaрcки

    14:26 16.03.2026

  • 3 Русодебил

    2 24 Отговор
    Ас сам сбъркан русодебил и вервам че иран ша победи
    Слагам чалмата

    Коментиран от #26

    14:27 16.03.2026

  • 4 Само му вижте

    25 1 Отговор
    Лицето на този? Напълно е от епщайновото гнездо. До къде стигна нашата цивилизация, ей! Те такива ненормалници да са "министри", "президенти", "канцлери", ... Ала бала...

    Коментиран от #7

    14:27 16.03.2026

  • 5 честен ционист

    7 15 Отговор
    Никой не иска да влезе в капана на Вова, само Ганя и Влаха са готови да скокнат.

    14:28 16.03.2026

  • 6 ЩО ТАКА БЕ МИМЕ

    28 1 Отговор
    ВСИЧКИ "ПАРТНЬРИ" НА САЩ ДАВАТ ЗАДЕН. РИЖКО ИМА ДА СЕ ШАШКА ДЪЛГО.

    14:28 16.03.2026

  • 7 Мазен

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Само му вижте":

    пед...ил

    14:29 16.03.2026

  • 8 Хипотетично

    22 0 Отговор
    Някой искаше с мита да ограничава чужди стоки, сега да си сърба попарата , която си е надробил.

    14:30 16.03.2026

  • 9 хехе

    14 1 Отговор
    наг ли чаните хем нямали да се включат във войната хем ще отварят протока.

    14:32 16.03.2026

  • 10 Звездоброец

    18 2 Отговор
    Сутринта показаха кадри как в британистан вече гладници разграбват магазините ....скоро и в цял западен европистам ...

    14:32 16.03.2026

  • 11 някой си

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "И тоз":

    или коленичиш пред Русия или фалираш и изчезваш от картата😉

    Коментиран от #14

    14:32 16.03.2026

  • 12 Хаха

    19 1 Отговор
    Британците ги бива само да пъхат съчки в огъня. Дойде ли време за действие ги няма никакви. Иначе са много добри счетоводители.

    14:34 16.03.2026

  • 13 Някакви

    14 0 Отговор
    тълпи обирали магазините за колбаси на острова. Там ще изпратят армията си.

    14:36 16.03.2026

  • 14 :):):)

    14 2 Отговор

    До коментар #11 от "някой си":

    Знам бе. Казвам, че всички които отказват на САЩ са копейки. Това е ирония. Бъзикам центаците

    14:36 16.03.2026

  • 15 Начало то на края

    6 1 Отговор
    На ОТАН и след него Есссара както 1989

    Коментиран от #23

    14:38 16.03.2026

  • 16 Атина Палада

    9 2 Отговор
    Тръмп,Путин и Си еб@в@т м@йк@та на л.ибер@стите:))))

    14:40 16.03.2026

  • 17 Хе хе...

    7 0 Отговор
    Айде и тоя оцапа гащите.
    Ха ха ха!

    14:46 16.03.2026

  • 18 Атина Палада

    2 1 Отговор
    Някога Кенеди не успя в начинанието си. Тръмп сега следва Кенеди ,но с други способи..Дали ще успее....предстои да видим.

    14:46 16.03.2026

  • 19 Европеец

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "И тоз":

    Щом казваш...... Ама ти е натовци мани ,мани..... Е нали пък са в коалицията на импотентните мераклии... Бай Дончо е на път да се удончи с такива съюзници..... За трети ноември е сигурно, че е кравата ще ритне бай Дончо,де....

    14:48 16.03.2026

  • 20 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    Ми вий вече се вкючихте, кат дадохте баьите си за ползване на чичо ви Самм. Сега кипърците си броят канселациите на резервациите по тоз повод. Давайте още. Малко вий. Въпросът ми е британците И с ирански паспорти на коя страна са?

    14:52 16.03.2026

  • 21 Пламен

    1 4 Отговор
    А дали цялата тая схема не е тайна договорка между Израел и Иран ?
    Звучи невероятно , но това не я прави невъзможна .

    Восток - дело тонкое. :)

    Коментиран от #27

    14:57 16.03.2026

  • 22 Правилно. Аргументът е иранската ракета

    2 0 Отговор
    „Хорамшар 4“. Официално е с обхват на действие от 2000 км, а неофициално - 3000 км. Ами ако са 4000 км?

    От северозападен Иран до Лондон са под 3700 км.

    Техническите характеристики на „Хорамшар 4“, известна още като „Кейбар“, са впечатляващи. Ракетата използва хиперголично течно гориво в ампулизирани контейнери, което позволява дългосрочно съхранение и бърза подготовка за старт. Нейната бойна глава тежи между 1500 и 1800 кг и може да поразява до 80 цели едновременно чрез касетни или разделящи се елементи. Благодарение на способността си да маневрира и да коригира траекторията си, тя става изключително трудна за прихващане от съвременните системи за ПВО.

    14:58 16.03.2026

  • 23 Обърках се

    2 5 Отговор

    До коментар #15 от "Начало то на края":

    През 1989 г. май се срина СССР-то, а след това и Варшавския съюз?
    Който съюз си беше военно-милиционерска организация за подтискане на хората в соца.

    Коментиран от #24

    14:59 16.03.2026

  • 24 Остани си

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Обърках се":

    объркан.

    Коментиран от #25

    15:02 16.03.2026

  • 25 ОК, оставам така

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Остани си":

    Защото иначе трябва да приема за вярна смехорията от № 15, както ти си я приел.
    Ооо, наивно дЕте.

    15:05 16.03.2026

  • 26 Иран

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Русодебил":

    ще победи! А че си дебил .... щом казваш :)

    Коментиран от #28

    15:07 16.03.2026

  • 27 Атина Палада

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пламен":

    Има много прочита на този конфликт ,но на мен все повече ми заприличва на един от прочитите, а именно:- САЩ се освобождават от колониалното робство на Лондонсити . Преди месеци американски анализатори коментираха дали Тръмп ще се осмели да се изправи срещу ФЕД - организация печатаща доларите и контролирана от Лондонсити.

    Коментиран от #29

    15:07 16.03.2026

  • 28 Не се обаждай

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Иран":

    от дупката. Н.е.щастна копейко.

    15:12 16.03.2026

  • 29 Пламен

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Атина Палада":

    Възможно е и това да е част от пейзажа . ВПК на САЩ също подскача защо няма войни . Чалмите от Залива забогатяха много , а това не се харесва на евреите , нафтата пречи на Илон ...
    Прекалено много фактори има .

    П.С.
    Чърчил за американците:
    „Винаги можеш да разчиташ на американците, че ще направят правилното нещо, след като изчерпят всички останали възможности“. :)

    15:15 16.03.2026

