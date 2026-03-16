Стармър: Великобритания ще защитава гражданите си, но няма да се включи в конфликта с Иран

Великобритания ще продължи да защитава своите граждани в Близкия изток, но „няма да бъде въвлечена в по-широката война“, заяви британският премиер Киър Стармър, цитирана от News.bg.
Той добави, че страната работи за „бързо решение, което да възстанови сигурността и стабилността в региона и да спре иранската заплаха за съседните държави“.
Стармър подчерта, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен отново, за да се осигури стабилност на петролния пазар, и посочи, че Великобритания си сътрудничи с международни партньори за намиране на решения. Той обяви и някои мерки за облекчаване на разходите на домакинствата, включително 53 милиона паунда за подпомагане на потребителите на мазут за отопление и съдебни действия срещу енергийни компании, които печелят от високите цени на петрола, причинени от иранската криза.
Премиерът подчерта, че въпреки неотдавнашните критики на американския президент Доналд Тръмп относно отказа на Великобритания да се присъедини към американските удари срещу Иран, отношенията между двете държави остават „добри“ и двамата са провели конструктивен разговор за ситуацията в Ормузкия проток. Стармър посочи, че Обединеното кралство и САЩ остават „силни съюзници“, но подчерта необходимостта да се действа в национален интерес.
Той уточни, че все още не е взето решение как точно да се отвори отново проливът. „Водим дискусии за изпълним план, който да включва възможно най-много партньори“, отбеляза Стармър и предупреди, че постигането на деескалация ще бъде по-трудно, ако конфликтът продължи.
До коментар #4 от "Само му вижте":пед...ил
11 някой си
До коментар #1 от "И тоз":или коленичиш пред Русия или фалираш и изчезваш от картата😉
Коментиран от #14
14:32 16.03.2026
14 :):):)
До коментар #11 от "някой си":Знам бе. Казвам, че всички които отказват на САЩ са копейки. Това е ирония. Бъзикам центаците
14:36 16.03.2026
19 Европеец
До коментар #1 от "И тоз":Щом казваш...... Ама ти е натовци мани ,мани..... Е нали пък са в коалицията на импотентните мераклии... Бай Дончо е на път да се удончи с такива съюзници..... За трети ноември е сигурно, че е кравата ще ритне бай Дончо,де....
14:48 16.03.2026
Звучи невероятно , но това не я прави невъзможна .
Восток - дело тонкое. :)
Восток - дело тонкое. :)
Коментиран от #27
14:57 16.03.2026
22 Правилно. Аргументът е иранската ракета
От северозападен Иран до Лондон са под 3700 км.
Техническите характеристики на „Хорамшар 4“, известна още като „Кейбар“, са впечатляващи. Ракетата използва хиперголично течно гориво в ампулизирани контейнери, което позволява дългосрочно съхранение и бърза подготовка за старт. Нейната бойна глава тежи между 1500 и 1800 кг и може да поразява до 80 цели едновременно чрез касетни или разделящи се елементи. Благодарение на способността си да маневрира и да коригира траекторията си, тя става изключително трудна за прихващане от съвременните системи за ПВО.
14:58 16.03.2026
23 Обърках се
До коментар #15 от "Начало то на края":През 1989 г. май се срина СССР-то, а след това и Варшавския съюз?
Който съюз си беше военно-милиционерска организация за подтискане на хората в соца.
Коментиран от #24
14:59 16.03.2026
24 Остани си
До коментар #23 от "Обърках се":объркан.
Коментиран от #25
15:02 16.03.2026
25 ОК, оставам така
До коментар #24 от "Остани си":Защото иначе трябва да приема за вярна смехорията от № 15, както ти си я приел.
Ооо, наивно дЕте.
Ооо, наивно дЕте.
15:05 16.03.2026
26 Иран
До коментар #3 от "Русодебил":ще победи! А че си дебил .... щом казваш :)
27 Атина Палада
До коментар #21 от "Пламен":Има много прочита на този конфликт ,но на мен все повече ми заприличва на един от прочитите, а именно:- САЩ се освобождават от колониалното робство на Лондонсити . Преди месеци американски анализатори коментираха дали Тръмп ще се осмели да се изправи срещу ФЕД - организация печатаща доларите и контролирана от Лондонсити.
28 Не се обаждай
До коментар #26 от "Иран":от дупката. Н.е.щастна копейко.
15:12 16.03.2026
29 Пламен
До коментар #27 от "Атина Палада":Възможно е и това да е част от пейзажа . ВПК на САЩ също подскача защо няма войни . Чалмите от Залива забогатяха много , а това не се харесва на евреите , нафтата пречи на Илон ...
Прекалено много фактори има .
П.С.
Чърчил за американците:
„Винаги можеш да разчиташ на американците, че ще направят правилното нещо, след като изчерпят всички останали възможности“. :)
15:15 16.03.2026