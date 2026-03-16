Стармър: Великобритания ще защитава гражданите си, но няма да се включи в конфликта с Иран

Великобритания ще продължи да защитава своите граждани в Близкия изток, но „няма да бъде въвлечена в по-широката война“, заяви британският премиер Киър Стармър, цитирана от News.bg.

Той добави, че страната работи за „бързо решение, което да възстанови сигурността и стабилността в региона и да спре иранската заплаха за съседните държави“.

Стармър подчерта, че Ормузкият проток трябва да бъде отворен отново, за да се осигури стабилност на петролния пазар, и посочи, че Великобритания си сътрудничи с международни партньори за намиране на решения. Той обяви и някои мерки за облекчаване на разходите на домакинствата, включително 53 милиона паунда за подпомагане на потребителите на мазут за отопление и съдебни действия срещу енергийни компании, които печелят от високите цени на петрола, причинени от иранската криза.

Премиерът подчерта, че въпреки неотдавнашните критики на американския президент Доналд Тръмп относно отказа на Великобритания да се присъедини към американските удари срещу Иран, отношенията между двете държави остават „добри“ и двамата са провели конструктивен разговор за ситуацията в Ормузкия проток. Стармър посочи, че Обединеното кралство и САЩ остават „силни съюзници“, но подчерта необходимостта да се действа в национален интерес.

Той уточни, че все още не е взето решение как точно да се отвори отново проливът. „Водим дискусии за изпълним план, който да включва възможно най-много партньори“, отбеляза Стармър и предупреди, че постигането на деескалация ще бъде по-трудно, ако конфликтът продължи.