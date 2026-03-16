Плащаме ли двойно за гуми само заради името?

16 Март, 2026 13:56 1 758 12

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

На пазара на гуми се подготвя истинска тектонична промяна, която може сериозно да разклати позициите на традиционните европейски гиганти. Последните независими тестове на спирачен път разкриха резултати, които мнозина доскоро смятаха за невъзможни: бюджетни модели от китайски производители не само се доближават до лидерите, но в определени дисциплини успяват да ги победят. Шокиращото в случая не е просто представянето, а фактът, че тези продукти се предлагат на цени, които са почти наполовина по-ниски от тези на премиум марки като Michelin и Continental.

Дълги години китайските гуми бяха синоним на компромис с безопасността, като основните им предимства се изчерпваха с ниската цена. Новите данни от изпитанията обаче показват, че мащабните инвестиции в развойна дейност и нови каучукови смеси започват да дават плодове. При екстремно спиране на мокра настилка, някои нови модели от Далечния изток успяват да спрат с няколко метра по-рано от утвърдени европейски еталони, което в реална ситуация често е границата между лек инцидент и тежка катастрофа.

Експертите отбелязват, че докато Michelin и Continental продължават да държат лидерството в комплексни категории като износоустойчивост, комфорт и съпротивление при търкаляне, разликата в чистото сцепление се стопява с невероятна скорост. Това поставя европейските потребители пред сериозна дилема. Когато една гума предлага идентично или дори по-добро спиране за 70 евро, спрямо аналогичен премиум модел за 140 евро, логиката на покупката се променя фундаментално.

Въпреки тези резултати, специалистите съветват за предпазливост и внимателно проучване на конкретния модел, тъй като в китайския сегмент все още има огромни разлики в качеството между различните марки. Въпреки това, тенденцията е ясна – времената, в които високата цена беше единственият гарант за най-късия спирачен път, официално приключиха. Предстои да видим как западните концерни ще отговорят на това предизвикателство, за да оправдаят значително по-високите си ценови нива.


Свързани новини


  • 1 Разбира се

    Това беше една добре пазена тайна.

    Коментиран от #4

    14:03 16.03.2026

  • 2 Монтажник

    Китайските RoadX нямат грешка. По-добри от повечето европейски. И получаваш 8-9мм грайфер, а не като "премиум" гуми по 5мм грайфер нови. Това е реалността.

    14:05 16.03.2026

  • 3 карчи

    Ми то напр. Нокиан откак се махнаха от Русия си правят гумите в Китай доколкото знам в завод на Кумхо и клиентите са доволни и рейтингите от тестове са едни от най-добрите😉 Самите Кумхо за 2026 са изпреварили в тестовете фирми, като Прели, Гудиър, Мишлен... 😉

    14:09 16.03.2026

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    До коментар #1 от "Разбира се":

    Честно казано поне за мен не е било даже и тайна. 2021 за първи път пробвах летни китайски гуми марка Сайлун - никакви проблеми 5 лета въпреки мухабетите на гумаджията, че издържали 2 години и след това били за боклука. Оттогава не пълня гушите на "големите" компании.

    14:11 16.03.2026

  • 5 Госあ

    Не двойно, а четворно ! И не само за гуми.

    14:13 16.03.2026

  • 6 Гост

    То не само за гумито това правило, а за всичко, което уж е някаква марка и престиж, 80% от цената е за марката. Всеки ден се убеждавам в това з аразлични продукти.

    14:14 16.03.2026

  • 7 Китайската

    държавна политика е пределно прозрачна и затова евролидерите не я забелязват.
    Сектор в който желаят да станат монополисти, продават на дъмпингови цени, докато евро производството фалира, после китайските цени си наваксват загубите.

    14:36 16.03.2026

  • 8 Бриджстоун

    И кои са тези гуми, че ми намирисва на измама?

    14:41 16.03.2026

  • 9 топ фен

    Ако има евтин аналог на Мишлен Кросклимат , бих пробвал , но засега съм доволен

    Коментиран от #11, #12

    14:45 16.03.2026

  • 10 Историк

    Преди години замених Michelin на старата кола с китайски Westlake. Разлика почти не усетих, освен на лед. Много добри гуми за мокро и сухо. Дойдоха и с 2 години гаранция.

    14:59 16.03.2026

  • 12 Пробвай

    До коментар #9 от "топ фен":

    Линглонг грип мастър

    15:24 16.03.2026