Левски за Кристиан Димитров: 100 нюанса мъжество, класа и саможертва

Защитникът Кристиан Димитров записа 100-ия си мач за Левски при победата на "сините" в гостуването на Берое с 1:0.

"100 нюанса мъжество, класа и саможертва.

100 мача за Кристиан Димитров със синия екип.

Сигурни сме, че най-доброто тепърва предстои", написаха от Левски.

В отсъствието на титулярния капитан Георги Костадинов, именно 29-годишният Кристиан Димитров носи лентата в Левски.