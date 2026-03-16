Левски за Кристиан Димитров: 100 нюанса мъжество, класа и саможертва

16 Март, 2026 14:29 559 6

  • кристиан димитров-
  • левски-
  • футбол

Сигурни сме, че най-доброто тепърва предстои

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Защитникът Кристиан Димитров записа 100-ия си мач за Левски при победата на "сините" в гостуването на Берое с 1:0.

"100 нюанса мъжество, класа и саможертва.

100 мача за Кристиан Димитров със синия екип.

Сигурни сме, че най-доброто тепърва предстои", написаха от Левски.

В отсъствието на титулярния капитан Георги Костадинов, именно 29-годишният Кристиан Димитров носи лентата в Левски.


Свързани новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чак пък сто нюанса

    5 5 Отговор
    По-скоро цветовете на дъгата

    14:40 16.03.2026

  • 2 Красимир Петров

    4 7 Отговор
    Притесних се,че днес няма да пишете за ЛеФски

    Коментиран от #3

    14:47 16.03.2026

  • 3 Левски 1914

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Красимир Петров":

    Е е и за МЕНТЕТО пишат!

    14:53 16.03.2026

  • 4 бивш левскар

    3 3 Отговор
    бдобре ча са реферште доа дават по едно рамо иначе ни ни мърда 3 място

    14:57 16.03.2026

  • 5 Ха,ха!Бостънският удушвач е

    1 0 Отговор
    Най-големият грубиян в лигата.Но съдиите го пазят от картони.

    15:26 16.03.2026

  • 6 Цецо

    0 0 Отговор
    Без да чета знам,че става дума за Бостънския удушвач.Вместо да го хвалите благодарете на съдиите.

    15:28 16.03.2026

