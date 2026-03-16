Volkswagen на дъното по надеждност

Новото издание на престижното проучване на JD Power за 2026 година хвърли истинска бомба в автомобилните среди, пренареждайки представите ни за „желязна“ здравина. Резултатите са стряскащи – германският гигант Volkswagen официално бе коронован за най-проблемната марка на пазара, заемайки позорното последно място в класацията. Веднага след него, в зоната на здрача, се нареждат шведската икона Volvo и британският офроуд аристократ Land Rover.

Методиката на изследването е безмилостна: изчислява се броят на дефектите, регистрирани на всеки 100 автомобила (PP100) в рамките на тригодишен период на експлоатация. При Volkswagen ситуацията е направо отчайваща – рекордните 301 проблема на 100 коли. За сравнение, само преди година този показател бе 285, което е ясен сигнал, че качеството в Германия не просто боксува, а се срива главоломно. При Volvo картината не е по-розова с 296 повреди, а Land Rover (274) и Audi (244) допълват групата на „отличниците“ по посещения в сервиза.

Електрониката – новият враг на шофьора

И ако си мислите, че двигателите или скоростните кутии са виновни за това фиаско, жестоко се лъжете. Оказва се, че модерните коли са по-скоро компютри на колела, и точно там е заровено кучето. Четири от петте най-чести оплаквания са свързани с технологичния интериор:

Капризно свързване чрез Apple CarPlay и Android Auto.

Нестабилен Bluetooth, който прекъсва в най-неподходящия момент.

Проблемни системи за безжично зареждане.

Тромави мобилни приложения, разработени от самите марки.

„Умните“ системи, вместо да улесняват живота ни, се превръщат в истински трън в очите, вдигайки средното ниво на дефектите в цялата индустрия до 204 на 100 автомобила.

Кой държи фронта на здравината?

На фона на този технологичен хаос, японското хладнокръвие отново триумфира. За четвърта поредна година Lexus не оставя никакви шансове на конкуренцията, оглавявайки списъка със скромните 151 неизправности. Седанът Lexus IS дори бе обявен за абсолютен еталон в своя клас. Голямата изненада обаче идва от Острова – брандът Mini направи лъвски скок от десето до трето място, изпреварвайки традиционни играчи. В челната петица място намериха и американските ветерани Buick (второ място), Cadillac и Chevrolet, които се нареждат след Mini, доказвайки, че „детройтското желязо“ все още има какво да покаже.

Това проучване е студен душ за всеки, който робува на стари клишета за качеството. В ерата на софтуерно дефинираните автомобили се оказва, че лъскавият дисплей е много по-вероятно да ви остави на пътя, отколкото буталото.