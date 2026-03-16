Тодор Иванджиков: Има риск да изгубим милиони за въздушни линейки заради закъснения

16 Март, 2026 14:43 467 5

В нито една община дори не са внесени необходимите документи, заяви той

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Надявам се проектът за въздушните линейки у нас да не се провали. Би било тъжно да загубим средствата по ПВУ. В момента, Слава Богу, са направени две временни бази. Те не са изградени с тези средства по Плана. Това са временни бази – в София и в Сливен, които, за щастие, бяха създадени и в момента се използват, за да може системата изобщо да функционира. Това заяви в Обедния информационен блок на NOVA NEWS председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков, коментирайки въпроса има ли вероятност страната ни да загуби над 80 милиона евро заради забавяне на изграждането на базите за въздуни линейки.

По думите му парите по Плана за възстановяване и устойчивост обаче "няма да бъдат използвани, защото до един месец трябва да бъдат усвоени, а в нито една община дори не са внесени необходимите документи". "Защо се е случило това е въпрос, който трябва да бъде зададен на Министерството на здравеопазването. Там трябва да се направи сериозен анализ. Освен че трябва да се търси отговор на въпроса „защо“, трябва да се види и как се е стигнало до тези закъснения. В договорите, които съм виждал, беше предвидено документите за тези бази да се подадат в рамките на 2-3 месеца. Всичко това е силно закъсняло и неизпълнено. Някой трябва да провери и да разбере какво се е случило", подчерта той.

Иванджиков посочи, че "е много тъжно да губим средства, с които трябваше да се изградят базите, за да може системата да работи". Според него текущата система също все още не работи както трябва. "Нужно е да се направи сериозен анализ защо не функционира ефективно. В момента не се правят достатъчно тренировки с хеликоптерите. Необходими са летателни часове и тренировъчни мисии. Една система се изгражда с много работа, тренировки и обучение. Нужни са професионалисти, които разбират от HEMS. Не всеки, който разбира от авиация, разбира от HEMS", категоричен е той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Никакви

    пари на Ганьо ! Хем безотговорен , хем крадец !

    14:49 16.03.2026

  • 2 дпс-гепи

    искаме да е частно и да дерем както си знаем

    14:53 16.03.2026

  • 3 АГАТ а Кристи

    Кючек, чалка и гъ 30 брък, за министър - "върха на сладоледа" !

    15:07 16.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И За Какво ?

    И За Какво ?

    Го Казва На Нас ?

    Ние Си Го Знаем !

    Защо ?

    Тези Които Отговарят !

    За Това !

    Не Знаят !

    И Не Са Си Свършили !

    Работата !

    Докато Се облажват Със Заплатите Си !

    И Облагите !

    От Позицията Си !

    15:14 16.03.2026

