Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Вносителят на автомобили Lada в Германия е фалира

15 Март, 2026 12:00

  • lada-
  • германия

Купувач за компанията не може да бъде намерен

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Ерата на руските автомобили в Германия официално приключи, оставяйки след себе си само спомени за спартанско оборудване и легендарна проходимост. След четвърт век присъствие на пазара, официалният вносител Lada Automobile GmbH окончателно преустанови дейността си. Краят дойде тихо през декември 2025 г., а надеждите за нов инвеститор, който да вдъхне живот на западащата структура в Букстехуде, се изпариха безвъзвратно.

Кризисният мениджър Хендрик Хирма потвърди мрачната вест, посочвайки, че липсата на купувач е сложила последната точка в историята на компанията. Въпреки че през годините марката поддържаше своята малка, но изключително лоялна ниша от фенове, суровата пазарна реалност се оказа по-силна. През 2024 г. в цяла Германия са регистрирани едва 33 нови автомобила Lada – число, което изглежда по-скоро като статистическа грешка, отколкото като реален бизнес.

Сривът на марката не е изненада за анализаторите. Първият сериозен удар дойде още през 2019 г., когато Lada беше принудена да се изтегли от европейския пазар заради невъзможността да отговори на все по-строгите екологични стандарти на ЕС. Опитът на вносителя да запълни празнината с внос на китайски електромобили и поддръжка на други марки очевидно не е успял да компенсира огромните загуби. За сравнение, само преди няколко години годишните продажби надхвърляха хиляда единици, подхранвани предимно от култа към вечната Niva.

С фалита на Lada Automobile GmbH си отиват и последните 44 работни места в централата в Букстехуде и филиала в Ной Вулмсторф. Макар феновете все още да могат да намерят отделни бройки Niva Legend през частни дилъри на цени, доближаващи 20 000 евро, официалният път на руския автомобил към сърцето на Европа е прекъснат. Една епоха на достъпни и непретенциозни машини остава в историята, победена от технологиите, регулациите и геополитиката.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    19 10 Отговор
    Лада нива се оказа боклук извинете ме

    12:05 15.03.2026

  • 2 Да се готвят

    11 14 Отговор
    За закриване Мерцедес, БМВ и Фолксваген. Тъпи дойчовци. И без това не могат да стигнат китайците.

    Коментиран от #6

    12:07 15.03.2026

  • 3 Факт

    8 5 Отговор
    Не е за обедняващи германци.

    Коментиран от #7

    12:08 15.03.2026

  • 4 руzcлямис

    4 4 Отговор
    ни мош да бъди!лада президенттттт миреее !

    12:08 15.03.2026

  • 5 Хасковски каунь

    10 5 Отговор
    Тя да е само тая фирма в Германия... Колко преди нея си отидоха.
    Май вече със собствен дом и две минимални заплати едно българско семейство живее по-добре от гарманското

    Коментиран от #9

    12:08 15.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 фъктън

    1 5 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    ни мой китаези да си посволите скъсани ординци

    12:09 15.03.2026

  • 8 Име

    10 8 Отговор
    Чак пък "легендарна проходимост " ... Аре нема нужда.

    Коментиран от #10

    12:10 15.03.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 аве

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    в сравнение с уазгътъ

    Коментиран от #14

    12:11 15.03.2026

  • 11 Дядо от село

    7 2 Отговор
    Той коня умря,вие за юздата тръгнали да жалите.....

    12:15 15.03.2026

  • 12 койдазнай

    9 11 Отговор
    Е как няма да фалира, след като закупилите Лада не купуват друг автомобил 40-50 години?!? Мерцедес произвеждат боклуци и клиентите им са принудени да си купуват нова кола всеки 3 години. А ладата не се разваля с десетилетия, а ако случайно се развали, можете сам да си я поправите бързо и евтино!

    Коментиран от #19

    12:15 15.03.2026

  • 13 Интересно

    10 5 Отговор
    Ама германците вече и Лада ли немогат да си позволят?
    Яко са го закъсали.

    12:17 15.03.2026

  • 14 Сите

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "аве":

    гoфHa.... ама по-рЕдки.

    Коментиран от #17

    12:17 15.03.2026

  • 15 Тома

    5 3 Отговор
    Ами санкциите работятно се чува че и фолцваген върви по същия път

    12:17 15.03.2026

  • 16 Марко

    9 4 Отговор
    Нормалните хора търсят Файтон не Каруца

    12:21 15.03.2026

  • 17 друй

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Сите":

    си Нисан Патрол

    12:21 15.03.2026

  • 18 Игор

    5 4 Отговор
    Лада върви на зле и в Русия

    12:34 15.03.2026

  • 19 Хи,хи,хи...

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "койдазнай":

    По голяма npocтотия отдавна бе бях чел.

    12:35 15.03.2026

  • 20 Изненадан.

    3 1 Отговор
    Чак сега да не сме 91-ва?

    12:35 15.03.2026

  • 21 Фори

    3 2 Отговор
    Къде сте, копейки?! Най-великият автомобил, най-надежния, най-здравия, най-евтините... в Германия никой не иска да го купува.
    ЗАЩОТО Е БОКЛУК.
    Само за вас е.

    12:37 15.03.2026

  • 22 Анонимен

    2 0 Отговор
    Тези автомобили са пригодени за лош терен и инфраструктура по различна от Германия.Там пътищата са развити още от времето на Третият Райх,когато оня с мустачките построява аутобани по цялата им територия.

    12:40 15.03.2026

  • 23 Феникс

    0 0 Отговор
    Все още имам нива, става и за градска среда и за планината, без много претенции! Но розовите понита искат електрички, милите!

    12:49 15.03.2026