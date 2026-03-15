Вносителят на автомобили Lada в Германия е фалира

Ерата на руските автомобили в Германия официално приключи, оставяйки след себе си само спомени за спартанско оборудване и легендарна проходимост. След четвърт век присъствие на пазара, официалният вносител Lada Automobile GmbH окончателно преустанови дейността си. Краят дойде тихо през декември 2025 г., а надеждите за нов инвеститор, който да вдъхне живот на западащата структура в Букстехуде, се изпариха безвъзвратно.
Кризисният мениджър Хендрик Хирма потвърди мрачната вест, посочвайки, че липсата на купувач е сложила последната точка в историята на компанията. Въпреки че през годините марката поддържаше своята малка, но изключително лоялна ниша от фенове, суровата пазарна реалност се оказа по-силна. През 2024 г. в цяла Германия са регистрирани едва 33 нови автомобила Lada – число, което изглежда по-скоро като статистическа грешка, отколкото като реален бизнес.
Сривът на марката не е изненада за анализаторите. Първият сериозен удар дойде още през 2019 г., когато Lada беше принудена да се изтегли от европейския пазар заради невъзможността да отговори на все по-строгите екологични стандарти на ЕС. Опитът на вносителя да запълни празнината с внос на китайски електромобили и поддръжка на други марки очевидно не е успял да компенсира огромните загуби. За сравнение, само преди няколко години годишните продажби надхвърляха хиляда единици, подхранвани предимно от култа към вечната Niva.
С фалита на Lada Automobile GmbH си отиват и последните 44 работни места в централата в Букстехуде и филиала в Ной Вулмсторф. Макар феновете все още да могат да намерят отделни бройки Niva Legend през частни дилъри на цени, доближаващи 20 000 евро, официалният път на руския автомобил към сърцето на Европа е прекъснат. Една епоха на достъпни и непретенциозни машини остава в историята, победена от технологиите, регулациите и геополитиката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
12:05 15.03.2026
2 Да се готвят
Коментиран от #6
12:07 15.03.2026
3 Факт
Коментиран от #7
12:08 15.03.2026
4 руzcлямис
12:08 15.03.2026
5 Хасковски каунь
Май вече със собствен дом и две минимални заплати едно българско семейство живее по-добре от гарманското
Коментиран от #9
12:08 15.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 фъктън
До коментар #3 от "Факт":ни мой китаези да си посволите скъсани ординци
12:09 15.03.2026
8 Име
Коментиран от #10
12:10 15.03.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 аве
До коментар #8 от "Име":в сравнение с уазгътъ
Коментиран от #14
12:11 15.03.2026
11 Дядо от село
12:15 15.03.2026
12 койдазнай
Коментиран от #19
12:15 15.03.2026
13 Интересно
Яко са го закъсали.
12:17 15.03.2026
14 Сите
До коментар #10 от "аве":гoфHa.... ама по-рЕдки.
Коментиран от #17
12:17 15.03.2026
15 Тома
12:17 15.03.2026
16 Марко
12:21 15.03.2026
17 друй
До коментар #14 от "Сите":си Нисан Патрол
12:21 15.03.2026
18 Игор
12:34 15.03.2026
19 Хи,хи,хи...
До коментар #12 от "койдазнай":По голяма npocтотия отдавна бе бях чел.
12:35 15.03.2026
20 Изненадан.
12:35 15.03.2026
21 Фори
ЗАЩОТО Е БОКЛУК.
Само за вас е.
12:37 15.03.2026
22 Анонимен
12:40 15.03.2026
23 Феникс
12:49 15.03.2026