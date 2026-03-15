Кога автомобилите с ръчна скоростна кутия ще изчезнат напълно от пазара

15 Март, 2026 13:00 1 152 11

Съществуват три „бастиона“, където механичната предавателна кутия остава незаменима

Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Бъдещето на механичните скоростни кутии в съвременната автомобилна индустрия става все по-несигурно, но пълното им изчезване все още не е на дневен ред. Макар автоматизираните трансмисии да доминират пазара със своята несравнима практичност в натоварения градски трафик, класическият лост за предавки продължава да държи фронта в специфични ниши.

Статистиката е неумолима: ако в средата на миналото десетилетие автоматиците едва прехвърлиха границата от 50% от продажбите, то към 2026 г. делът на колите с два педала вече гони категоричните 70-80% в глобален мащаб. В САЩ те са почти абсолютен стандарт, а Европа и Азия бързо догонват тази тенденция. Модерните роботизирани кутии и трансмисиите с двоен съединител вече превключват толкова светкавично, че старото предимство на „ръчката“ по отношение на динамиката отдавна е в историята.

Въпреки това, съществуват три „бастиона“, където механичната предавателна кутия остава незаменима. На първо място това са истинските оф-роуд машини и работните коне в лекотоварния сегмент, където директният контрол върху въртящия момент е жизненоважен. Втората група са спортните автомобили за ценители – там превключването на предавките не е въпрос на скорост, а на емоция и чисто механично удоволствие от шофирането. Не на последно място остава бюджетният сектор. В икономичния клас ниската цена на придобиване и по-лесната поддръжка все още правят ръчните скорости предпочитан избор за потребители с по-ограничени финансови възможности.

Интересно е да се отбележи, че докато китайските производители масово залагат на автоматизирани системи в новите си модели, европейските и местните бюджетни марки (като Lada) продължават да предлагат механични алтернативи, за да поддържат конкурентни цени. Екологичните норми и масовата електрификация обаче са най-голямата заплаха за третия педал. Тъй като електромобилите по родина не се нуждаят от стандартна многостепенна кутия, краят на ерата на вътрешното горене вероятно ще бъде и краят на механичната трансмисия в масовото производство. Прогнозите сочат, че през следващото десетилетие тя ще се превърне в екзотичен нишов продукт, предназначен само за най-евтините или най-скъпите и специфични возила.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 ИВАН

    11 0 Отговор
    Ясно е, че всичко хубаво и свястно изчезва ... един се опитва да ми продаде колата си, автоматик, излюбопитствах и минах покрай тях, дисковете ръждясали, гумите спаднали .... хайде радвай се на удобства, прекрасен кокошарник.

    Коментиран от #9

    13:08 15.03.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зависи

    12 1 Отговор
    Кого питате. Според клиентите - никога. Според производителите.. ми докато им е рентабилно и покриват непрестанните капризи на зелени амеби ще произвеждат. Проблема се създава от политиката, с непрестанните норми и изисквания, които трудно се постигат с "ръчка".

    13:11 15.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 демокраД

    11 2 Отговор

    До коментар #5 от "демократ":

    А за бeзмoзъчниците от паважа талиги само с два педала и без скоростен лост! Също като при "умните" хамериканци.

    13:16 15.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И какво общо...

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИВАН":

    ...има една автоматична скоростна кутия,с...ръждясали дискове и спаднали гуми...?!

    13:48 15.03.2026

  • 10 Васил

    0 0 Отговор
    Автоматика е хубаво нещо ама ремонта излиза 2к евра за предпочитане електричка без да има такава кутия.

    14:21 15.03.2026

  • 11 Стар карач

    0 0 Отговор
    Кола без ,,ръчка" е като жена без...

    14:23 15.03.2026