Кога автомобилите с ръчна скоростна кутия ще изчезнат напълно от пазара

Бъдещето на механичните скоростни кутии в съвременната автомобилна индустрия става все по-несигурно, но пълното им изчезване все още не е на дневен ред. Макар автоматизираните трансмисии да доминират пазара със своята несравнима практичност в натоварения градски трафик, класическият лост за предавки продължава да държи фронта в специфични ниши.

Статистиката е неумолима: ако в средата на миналото десетилетие автоматиците едва прехвърлиха границата от 50% от продажбите, то към 2026 г. делът на колите с два педала вече гони категоричните 70-80% в глобален мащаб. В САЩ те са почти абсолютен стандарт, а Европа и Азия бързо догонват тази тенденция. Модерните роботизирани кутии и трансмисиите с двоен съединител вече превключват толкова светкавично, че старото предимство на „ръчката“ по отношение на динамиката отдавна е в историята.

Въпреки това, съществуват три „бастиона“, където механичната предавателна кутия остава незаменима. На първо място това са истинските оф-роуд машини и работните коне в лекотоварния сегмент, където директният контрол върху въртящия момент е жизненоважен. Втората група са спортните автомобили за ценители – там превключването на предавките не е въпрос на скорост, а на емоция и чисто механично удоволствие от шофирането. Не на последно място остава бюджетният сектор. В икономичния клас ниската цена на придобиване и по-лесната поддръжка все още правят ръчните скорости предпочитан избор за потребители с по-ограничени финансови възможности.

Интересно е да се отбележи, че докато китайските производители масово залагат на автоматизирани системи в новите си модели, европейските и местните бюджетни марки (като Lada) продължават да предлагат механични алтернативи, за да поддържат конкурентни цени. Екологичните норми и масовата електрификация обаче са най-голямата заплаха за третия педал. Тъй като електромобилите по родина не се нуждаят от стандартна многостепенна кутия, краят на ерата на вътрешното горене вероятно ще бъде и краят на механичната трансмисия в масовото производство. Прогнозите сочат, че през следващото десетилетие тя ще се превърне в екзотичен нишов продукт, предназначен само за най-евтините или най-скъпите и специфични возила.