Представен е „кросоувър прахосмукачка“ с ускорение до 100 км/ч за 1.8 секунди

Китайската инвазия в автомобилния сектор поднася поредната доза технологичен сюрреализъм, в който границите между домакинските уреди и асфалтовите чудовища окончателно се размиват. Dreame, добре познатото име в света на прахосмукачките-роботи, официално хвърли ръкавицата на утвърдените суперспортисти, представяйки концептуалния Nebula Next 01X. Макар маркетинговият отдел на бранда упорито да го нарича „кросоувър“, един бегъл поглед към силуета разкрива по-скоро агресивен спортен лифтбек, чиито раздути калници са единствената плаха препратка към офроуд сегмента.

Под впечатляващата външност на Nebula Next 01X се крие високотехнологичната платформа Starry Sky Tianjin, която интегрира активно окачване и усъвършенствана система за автономно шофиране от четвърто ниво. Истинският шок обаче идва от техническите характеристики на изцяло електрическата архитектура. Сърцето на машината генерира умопомрачителните 1903 к.с., които катапултират автомобила от покой до 100 км/ч за едва 1,8 секунди. Огромният ресурс от мощност не е за сметка на практичността, като инженерите обещават автономен пробег от около 550 км с едно зареждане.

Бурното развитие на автомобилното подразделение на Dreame не спира дотук, тъй като компанията оперира чрез няколко специализирани структури. Докато Star Motor подготвя мащабния SUV, наречен D09, който по безскрупулен начин заимства естетиката на величествения Rolls-Royce Cullinan, другото крило на производителя работи върху хиперкола, черпеща вдъхновение директно от иконата Bugatti Chiron. Очевидно амбициите на китайския гигант се простират далеч над почистването на подове, целейки се право в елита на световното автомобилостроене с проекти, които звучат едновременно плашещо и интригуващо.