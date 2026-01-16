Първи поглед в интериора на най-чаканото Volvo

Volvo официално повдигна завесата над интериора на дългоочаквания EX60 само дни преди голямата световна премиера на 21 януари 2026 година. Новите тийзър изображения потвърждават прехода към ултраминималистичен дизайн, където централно място заема масивен, плаващ сензорен екран в стил таблет. Почти всички физически бутони са елиминирани, с изключение на текстуриран контролер за силата на звука под дисплея. Интериорът е проектиран около новия изкуствен интелект на Google – Gemini, който ще позволява на водача да управлява функциите на автомобила чрез естествен разговор, без да сваля ръце от волана.

Техническите параметри на EX60 обещават да пренапишат правилата в сегмента на средноразмерните електрически SUV. Благодарение на новата 800-волтова платформа SPA3, Volvo обяви водещ в класа пробег от 810 километра по цикъла WLTP. Това се постига чрез комбинация от „mega casting“ технология (отливане на големи секции от шасито в един детайл за намаляване на теглото), вграждане на батерията директно в структурата (cell-to-body) и ново поколение електродвигатели, разработени изцяло от шведските инженери. Системата за бързо зареждане с мощност до 400 kW позволява добавянето на 340 км пробег само за 10 минути.

Един от най-любопитните детайли в последните изображения е загатнатият трети ред седалки. Макар EX60 да е прекият наследник на 5-местния XC60, тийзърите показват двойка допълнителни седалки, които се прибират в пода на багажника. Това би дало на Volvo огромно предимство пред основните конкуренти като BMW iX3 и електрическия Mercedes-Benz GLC, които в момента не предлагат 7-местна конфигурация за европейския пазар. За да успокои и последните съмнения на купувачите, Volvo ще предлага и 10-годишна гаранция на батерията, демонстрирайки пълно доверие в новата си клетъчна архитектура.