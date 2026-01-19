FIAT възкресява Multipla: Отчаян или гениален ход за спасение?

В автомобилния свят съществуват имена, които предизвикват или възторг, или иронична усмивка, но никога безразличие. FIAT изглежда е готов да бръкне дълбоко в архивите си, за да извади оттам легендарната, макар и противоречива Multipla. Докато марката се бори с тревожен срив в продажбите и свиващ се пазарен дял в Европа, италианците отново поглеждат към философията на „функционалния ексцентризъм“ като последна надежда за спасение.

Оливие Франсоа, човекът, който държи юздите на маркетинга във FIAT, не спести горчивата истина: марката се намира в критична точка. С пазарен дял, свлякъл се до нищожните 1,2%, и спад в продажбите от над 38% спрямо 2024 г., става ясно, че стратегията с „плитка“ моделна гама вече не работи. Изходът? Завръщане към корените, където пространството и практичността диктуваха дизайна. Новата Multipla обаче няма да бъде просто ретро копие на „жабоподобния“ модел от миналото, а идеологически наследник, който обещава да върне емблематичната конфигурация с шест отделни места – нещо, което днес почти липсва на пазара.

Въпреки носталгичния заряд, реалността е по-сурова. Ако очаквате да видите наследника на култа към практичността скоро в шоурумите, ще трябва да се заредите с огромно търпение. Проектът се планира най-рано за 2030 година. Дотогава FIAT ще се опитва да „закърпи“ положението с по-конвенционални решения – нов SUV от C-сегмента и негова Fastback версия, които да се борят за оцеляване в пренаселения европейски пазар.

Сякаш в опит да се оправдае, ръководството категорично отказва да навлезе в по-високия D-сегмент, оставяйки битката при големите кросоувъри на другите марки в групата Stellantis. Вместо това FIAT избира да се затвори в нишата на компактните градски коли и микроавтомобили като Topolino. Остава обаче въпросът: дали закъснялото възраждане на модел, чийто основен коз беше иновацията, ще бъде достатъчно, за да извади италианците от блатото, или просто ще се превърне в поредния експеримент, за който ще си спомняме с носталгия след още две десетилетия?