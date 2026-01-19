Новини
FIAT възкресява Multipla: Отчаян или гениален ход за спасение?

19 Януари, 2026

Италианците планират завръщане на шестместния ван до 2030 година, докато пазарният им дял в Европа се топи със стряскаща скорост

FIAT възкресява Multipla: Отчаян или гениален ход за спасение? - 1
Радослав Славчев

В автомобилния свят съществуват имена, които предизвикват или възторг, или иронична усмивка, но никога безразличие. FIAT изглежда е готов да бръкне дълбоко в архивите си, за да извади оттам легендарната, макар и противоречива Multipla. Докато марката се бори с тревожен срив в продажбите и свиващ се пазарен дял в Европа, италианците отново поглеждат към философията на „функционалния ексцентризъм“ като последна надежда за спасение.

Оливие Франсоа, човекът, който държи юздите на маркетинга във FIAT, не спести горчивата истина: марката се намира в критична точка. С пазарен дял, свлякъл се до нищожните 1,2%, и спад в продажбите от над 38% спрямо 2024 г., става ясно, че стратегията с „плитка“ моделна гама вече не работи. Изходът? Завръщане към корените, където пространството и практичността диктуваха дизайна. Новата Multipla обаче няма да бъде просто ретро копие на „жабоподобния“ модел от миналото, а идеологически наследник, който обещава да върне емблематичната конфигурация с шест отделни места – нещо, което днес почти липсва на пазара.

Въпреки носталгичния заряд, реалността е по-сурова. Ако очаквате да видите наследника на култа към практичността скоро в шоурумите, ще трябва да се заредите с огромно търпение. Проектът се планира най-рано за 2030 година. Дотогава FIAT ще се опитва да „закърпи“ положението с по-конвенционални решения – нов SUV от C-сегмента и негова Fastback версия, които да се борят за оцеляване в пренаселения европейски пазар.

Сякаш в опит да се оправдае, ръководството категорично отказва да навлезе в по-високия D-сегмент, оставяйки битката при големите кросоувъри на другите марки в групата Stellantis. Вместо това FIAT избира да се затвори в нишата на компактните градски коли и микроавтомобили като Topolino. Остава обаче въпросът: дали закъснялото възраждане на модел, чийто основен коз беше иновацията, ще бъде достатъчно, за да извади италианците от блатото, или просто ще се превърне в поредния експеримент, за който ще си спомняме с носталгия след още две десетилетия?


  • 1 главната джамия и центъра ((((

    0 0 Отговор
    :::: 100процентова анти комарджийска работа от порното ще е:D

    12:20 19.01.2026

  • 2 Лопата Орешник

    2 2 Отговор
    Който и модел от гамата си да бяха избрали, все щеше да е по добре от колкото най грозната кола в света!

    12:29 19.01.2026

  • 3 Възраждането

    5 0 Отговор
    на стари марки / модели е отчян маркетингов ход, който рядко да не кажа изобщо не е огрян от успех. Примери много, като поселдният дори е от тези дни - Ланча. Искат да възродят една легенда, ама то не "възраждане" ами направо "уродливо раждане". Уж Делта, уж Интеграле.. ама то освен името няма връзка с легендата от 90-те. И ако за Делта Интеграле е светотатсвто да се гаврят с името и, то не може да се каже същото за Мултипла, модел, които не остави кой знае какви забележими спомени.

    12:33 19.01.2026

  • 4 Пловдив

    2 0 Отговор
    Имат З8 процента спад за година (!) и ще се възродят с тоя модел?? Шефчето май не е чел приказката за барон Мюнхаузен, който се измъкнал от блатото…

    12:52 19.01.2026

  • 5 Селянин

    3 0 Отговор
    Това копие на кое Пежо ще е? Пазарният им дял се топи, защото вече няма нищо италианско в технологиите от как са в Стелантис. Сами си го направиха. Отиват в кофата на историята. Така се самоубиха Ягуар, СААБ, ДЖИП и още доста марки. Алчните идиоти не разбраха, че няма ли индивидуалноста и ако си дериват на една и съща технология, клиента взема най Ниската цена или най-добре развитата дилърска мрежа. Дац ит.

    12:52 19.01.2026

  • 6 Хахахахахах

    0 0 Отговор
    Хладилен агент с фарове!!!!

    13:06 19.01.2026

  • 7 инж. Минчев

    0 0 Отговор
    Мултиплата беше добра и практична кола, правена от инженери, с евтини материали, но добри мотори, особено 1,9 Мултиджет. Идеята е добра, но: миниванове в момента не се търсят. Второто е, да му измислят един хубав бензинов мотор, да речем нещо 1,6, Евро 7, може и хибрид. Но да не е само електрически, че тогава по-добре да не го правят.

    13:16 19.01.2026

  • 8 Порно

    0 0 Отговор
    И без Мултипла има достатъчно грозни коли на пазара

    13:37 19.01.2026