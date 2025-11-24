Новини
Бензиновият Fiat 500 е една от най-бавните нови коли на пазара

24 Ноември, 2025 17:06 1 310 14

  • fiat-
  • fiat 500-
  • кабриолет-
  • ускорение

Кабриолетът се нуждае от над 17 секунди за ускорение до 100км/ч

Бензиновият Fiat 500 е една от най-бавните нови коли на пазара - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Fiat окончателно сигнализира за отстъпление от своята преждевременна стратегия за изцяло електрически автомобили, като официално представи отново бензинова версия на модела 500, признавайки, че приемането на електрическите автомобили от пазара е било значително надценено. Този нов модел, предлаган на пазара като Fiat 500 Hybrid – въпреки че използва само мека хибридна 12-волтова система – е проектиран да предложи много по-достъпна, макар и значително по-бавна алтернатива на 500e EV.

Този градски автомобил се задвижва от малък 1.0-литров турбокомпресор с три цилиндъра от семейството FireFly, който доставя скромните 65 конски сили и 68 92 Нютон метра въртящ момент към предните колела чрез стандартна шестстепенна ръчна скоростна кутия. Макар тази конфигурация да обещава ефективност, тя спечели на 500 мястото на един от най-бавните автомобили, продавани в Европа.

500 Hatchback се нуждае от 16,2 секунди, за да ускори от 0 до 100 км/ч, като има максимална скорост от 155 км/ч. По-стилният 500 Convertible (500C), изисква още по-голямо търпение – 17,3 секунди, за да достигне 100 км/ч, като максималната му скорост е 150 км/ч.

Fiat залага на това, че основната му градска клиентела ще пренебрегне тези времена за ускорение, като ще счете теглото на автомобила от 1055 кг и копмактните му размери за идеални за трафик с чести спирания и потегляния, където абсолютната скорост е без значение.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 карчи

    18 4 Отговор
    Не му и трябва да е по-бърз това на 90% се кара от разни завеяни кифли от трите пола и 10% пенсионери туристи😉

    17:17 24.11.2025

  • 2 Е няма да хващаш пчела

    24 1 Отговор
    Тази кола за градско е идеална.Какво да искаш повече от хайванчето

    17:19 24.11.2025

  • 3 ООрана държава

    22 4 Отговор
    Идеално за келемета с прясно изкарани книжки

    Коментиран от #4

    17:20 24.11.2025

  • 4 И въпреки това

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "ООрана държава":

    Пак могат да се пребият

    Коментиран от #7

    17:35 24.11.2025

  • 5 Варна 3

    10 4 Отговор
    Количка за деца

    17:41 24.11.2025

  • 6 Механик

    15 1 Отговор
    Това е градска кола. За какво му е да "бяга".
    А и както е казал колегата в коментар 1, за тая таргет-аудитория, е дори за предпочитане че не бяга.
    Само в цветовата палитра, трябва да наблегнат на нюансите които се получават когато се смеси малко червена с повечеко бяла боя.

    17:48 24.11.2025

  • 7 Механик

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "И въпреки това":

    Абе те тия дето ще си купят такава кола, с тротинетките се добиват, та с автомобил ли, па нека е бавен.

    17:49 24.11.2025

  • 8 инж. Минчев

    13 1 Отговор
    Просто трябваше да му сложат Евро 6 моторите 1,2 16V на Гранде Пунто от 2018 г., които са абсолютно доказали се. И щяха да имат победител. Те докарват същият разход без хибридни тъпотии. И също с доработки покриват Евро 7 стандарта.

    17:52 24.11.2025

  • 9 ВЕЛИНСКИ

    12 2 Отговор
    АКО ВСИЧКИ СЪГРАЖДАНИ СОФИЯНЦИ
    СИ ВЗЕМАТ ПО ЕДНО ТАКОВА
    КИНДЕР СЮРПРИЗЕ АВТОМОБИЛЧЕ
    КАРДИНАЛНО ЩЕ СЕ РЕШИ
    ПРОБЛЕМА С ПАРКИРАНЕТО....
    ВСЕКИ ЩЕ СИ ГО ПРИБИРА В КЪЩИ...
    КАТО....ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ.....

    Коментиран от #12

    17:59 24.11.2025

  • 10 РЕАЛИСТ

    14 1 Отговор
    Колата си е супер. Продава се , като топъл хляб и електричките завидяха. Държи си цената и втора ръка.

    18:41 24.11.2025

  • 11 И все пак!

    3 1 Отговор
    Е по-бърз от ,,Жигулито",на което прототип бе ,,Фиат"-124, с ускорение от 0 до 100 км/ч,за... 22 сек...!

    19:48 24.11.2025

  • 12 НАЛИ?!

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "ВЕЛИНСКИ":

    Качва си го в асансьора и до тях на 12 етаж...

    19:50 24.11.2025

  • 13 Леля Гошо

    3 0 Отговор
    т,ва ако може да мине и на газ-чица , че избие рибата

    22:45 24.11.2025

  • 14 нисан си е нисан

    0 1 Отговор
    Защо откраднаха дизайна на фаровете на Нисан Микра,трябва да бъдат съдени в международния съд в Женева или Хага за кражба на дизайн и интелектуална собственост!!! Фиат какво си мислят,че ще копират безплатно великия Нисан Микра и ще им се размине ли??? И да им наредят да дойдат с такива фиатчета навреме за заседанията, да видим ще успеят ли??!

    00:00 25.11.2025