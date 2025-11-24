Бензиновият Fiat 500 е една от най-бавните нови коли на пазара

Fiat окончателно сигнализира за отстъпление от своята преждевременна стратегия за изцяло електрически автомобили, като официално представи отново бензинова версия на модела 500, признавайки, че приемането на електрическите автомобили от пазара е било значително надценено. Този нов модел, предлаган на пазара като Fiat 500 Hybrid – въпреки че използва само мека хибридна 12-волтова система – е проектиран да предложи много по-достъпна, макар и значително по-бавна алтернатива на 500e EV.

Този градски автомобил се задвижва от малък 1.0-литров турбокомпресор с три цилиндъра от семейството FireFly, който доставя скромните 65 конски сили и 68 92 Нютон метра въртящ момент към предните колела чрез стандартна шестстепенна ръчна скоростна кутия. Макар тази конфигурация да обещава ефективност, тя спечели на 500 мястото на един от най-бавните автомобили, продавани в Европа.

500 Hatchback се нуждае от 16,2 секунди, за да ускори от 0 до 100 км/ч, като има максимална скорост от 155 км/ч. По-стилният 500 Convertible (500C), изисква още по-голямо търпение – 17,3 секунди, за да достигне 100 км/ч, като максималната му скорост е 150 км/ч.

Fiat залага на това, че основната му градска клиентела ще пренебрегне тези времена за ускорение, като ще счете теглото на автомобила от 1055 кг и копмактните му размери за идеални за трафик с чести спирания и потегляния, където абсолютната скорост е без значение.