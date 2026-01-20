Новини
Авто »
Kia приведе Niro в стила на новия си дизайнерски език

Kia приведе Niro в стила на новия си дизайнерски език

20 Януари, 2026 19:32 301 0

  • kia-
  • niro-
  • ev3-
  • ev4

Подробности ще бъдат обявени по-късно тази година

Kia приведе Niro в стила на новия си дизайнерски език - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia продължава своята продуктова офанзива и след поредицата от премиери на електрически модели като EV2 и EV3, корейската марка официално представи първите кадри на обновения Niro. Макар и да е във фаза на „mid-life“ фейслифт, популярният компактен кросоувър е претърпял сериозна дизайнерска операция, за да се впише в по-острата и футуристична визия на изцяло електрическите си братя от серията EV.

Най-голямата промяна е в предната част, където Niro получава по-вертикална и „квадратна“ муцуна. Новите LED дневни светлини в стил „звездна карта“ (Star Map) директно заимстват формата си от флагмана EV9, а дизайнерите са добавили цветна лента между фаровете, която имитира визията на чист електромобил, дори при версиите с двигател с вътрешно горене. Отзад промените са не по-малко значими – регистрационният номер е преместен в бронята, а капакът на багажника е напълно изчистен в стила на новия Sportage.

Kia приведе Niro в стила на новия си дизайнерски език

Интериорът също е претърпял „дигитална революция“, като Niro вече разполага с панорамния извит дисплей, обединяващ два 12,3-инчови екрана за приборното табло и инфотейнмънт системата ccNC. Технологичният пакет се допълва от новия двулъчев волан и последното поколение асистенти за сигурност, познати от по-скъпите модели на марката.

Официалният дебют с пълни технически подробности е насрочен за март 2026 година, а стъпването на българския пазар се очаква през третото тримесечие на същата година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ