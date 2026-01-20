Kia приведе Niro в стила на новия си дизайнерски език

Kia продължава своята продуктова офанзива и след поредицата от премиери на електрически модели като EV2 и EV3, корейската марка официално представи първите кадри на обновения Niro. Макар и да е във фаза на „mid-life“ фейслифт, популярният компактен кросоувър е претърпял сериозна дизайнерска операция, за да се впише в по-острата и футуристична визия на изцяло електрическите си братя от серията EV.

Най-голямата промяна е в предната част, където Niro получава по-вертикална и „квадратна“ муцуна. Новите LED дневни светлини в стил „звездна карта“ (Star Map) директно заимстват формата си от флагмана EV9, а дизайнерите са добавили цветна лента между фаровете, която имитира визията на чист електромобил, дори при версиите с двигател с вътрешно горене. Отзад промените са не по-малко значими – регистрационният номер е преместен в бронята, а капакът на багажника е напълно изчистен в стила на новия Sportage.

Интериорът също е претърпял „дигитална революция“, като Niro вече разполага с панорамния извит дисплей, обединяващ два 12,3-инчови екрана за приборното табло и инфотейнмънт системата ccNC. Технологичният пакет се допълва от новия двулъчев волан и последното поколение асистенти за сигурност, познати от по-скъпите модели на марката.

Официалният дебют с пълни технически подробности е насрочен за март 2026 година, а стъпването на българския пазар се очаква през третото тримесечие на същата година.