Volvo XC70 се завръща в Европа

Volvo XC70 се завръща в Европа

26 Януари, 2026 15:21 473 0

Кросоувърът вече дебютира в Китай през изминалта година

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Volvo XC70 се завръща на европейския пазар, макар и различаващ се значително от своя предшествени, като остава далеч от здравите, високи комбита, които някога бяха популярни. След като вече установи солидна позиция на китайския пазар, този прероден XC70 напълно е прегърнал трансформацията си в специализиран SUV от среден клас, който се вписва идеално между XC60 и флагманския XC90. Микеле Криши, главен изпълнителен директор на Volvo Italia, потвърди по време на премиерата на EX60, че този успешен модел е предвиден за европейски дебют през следващата година. Докато окончателните цени и нива на оборудване за европейския пазар все още се финализират в Гьотеборг, основната мисия на XC70 остава неговата усъвършенствана философия за удължен пробег, специално проектирана да елиминира притесненията за пробега на шофьорите, които все още не са готови да се ангажират с изцяло електрически начин на живот.

Под капака XC70 се отдалечава от традиционната логика на plug-in хибридите и се ориентира към по-електрическо ориентирана архитектура. Вариантът със задно задвижване от начално ниво използва 1,5-литров турбокомпресор с четири цилиндъра, съчетан с електрически мотор и 21,2 kWh литиево-железен-фосфатен (LFP) акумулатор, за да достави солидните 318 конски сили. За тези, които изискват повече шведска мощ, флагманският модел със задвижване на всички колела преминава към конфигурация с два мотора и масивна 39,6 kWh батерия, развиваща 462 конски сили. При китайския тестов цикъл тази високотехнологична версия може да се похвали с впечатляващ пробег от 212 километра на чисто електрическа енергия и общо разстояние от над 1200 километра при използване на 60-литров резервоар за гориво. Макар че тези цифри неизбежно ще бъдат коригирани надолу, след като бъдат подложени на по-стриктните европейски WLTP стандарти, XC70 все пак ще навлезе в сегмент, който тепърва ще се развива в Европа.

Физически, новият XC70 има по-солидно присъствие от XC60, с дължина 4,81 метра и междуосие от 2,89 метра, което обещава солидно пространство за всички пътници. В интериора се следва минималистичната траектория, зададена от EX90, с изчистено табло и дисплей с висока разделителна способност, който служи като основен център за системите на автомобила.


