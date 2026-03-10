Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3

Audi отбелязва половин век от създаването на най-харизматичния си двигател – редовия петцилиндров – със специална „прощална“ серия. Представена по-рано днес, Audi RS3 Competition Limited е наточена, ориентирана към пистата версия, ограничена до само 750 бройки в целия свят. С влизането в сила на по-строгите емисионни норми към 2027 година, този модел вероятно представлява последната еволюция на 2,5-литровия TFSI двигател, преди той да бъде окончателно изтеглен от производство.

Макар мощността да остава 400 к.с., „Competition Limited“ е далеч от стандартния RS3. Инженерите на Audi са се фокусирали върху суровите сетивни възприятия и механичната прецизност, премахвайки звукоизолация от противопожарната преграда, за да гарантират, че емблематичната последователност на запалване 1-2-4-5-3 на двигателя се чува с нефилтрирана яснота в кабината.

За първи път в историята на марката Audi предлага фабрично разработено тристепенно регулируемо окачване с винтови амортисьори. Шофьорите могат ръчно да регулират компресията при висока скорост (15 настройки), компресията при ниска скорост (12 настройки) и така наречения rebound (16 настройки) с помощта на предоставен комплект инструменти. Автомобилът е с 10 мм по-нисък от стандартния RS3 и разполага с по-твърда тръбна задна стабилизираща щанга, за да се подобри завиването.

Масивни карбон-керамични спирачки с червени апарати са стандартно оборудване на предния мост, скрити зад ексклузивни 19-цолови ковани джанти с матово златно покритие. Наред с Daytona Grey и Glacier White, Audi представи Malachite Green, директен поклон към Sport Quattro от 1983 година.

Дневните светлини Matrix LED имат специална анимация при заключване – те светват в последователност 1-2-4-5-3, съответстваща на цилиндрите на двигателя. Карбоновите RS седалки с облегалки имат златни Dinamica центрове, а цифровите уреди могат да се превключват на аналогов стил с бял фон, наподобяващ RS2 Avant от 1994 година.