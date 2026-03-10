Новини
Авто »
Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3

Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3

10 Март, 2026 15:20 607 0

  • audi-
  • rs3-
  • rs3 competition

Звукът на "петака" остава емблематичен за марката

Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Audi отбелязва половин век от създаването на най-харизматичния си двигател – редовия петцилиндров – със специална „прощална“ серия. Представена по-рано днес, Audi RS3 Competition Limited е наточена, ориентирана към пистата версия, ограничена до само 750 бройки в целия свят. С влизането в сила на по-строгите емисионни норми към 2027 година, този модел вероятно представлява последната еволюция на 2,5-литровия TFSI двигател, преди той да бъде окончателно изтеглен от производство.

Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3

Макар мощността да остава 400 к.с., „Competition Limited“ е далеч от стандартния RS3. Инженерите на Audi са се фокусирали върху суровите сетивни възприятия и механичната прецизност, премахвайки звукоизолация от противопожарната преграда, за да гарантират, че емблематичната последователност на запалване 1-2-4-5-3 на двигателя се чува с нефилтрирана яснота в кабината.

Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3

За първи път в историята на марката Audi предлага фабрично разработено тристепенно регулируемо окачване с винтови амортисьори. Шофьорите могат ръчно да регулират компресията при висока скорост (15 настройки), компресията при ниска скорост (12 настройки) и така наречения rebound (16 настройки) с помощта на предоставен комплект инструменти. Автомобилът е с 10 мм по-нисък от стандартния RS3 и разполага с по-твърда тръбна задна стабилизираща щанга, за да се подобри завиването.

Audi чества най-обичания си двигател с наточено RS3

Масивни карбон-керамични спирачки с червени апарати са стандартно оборудване на предния мост, скрити зад ексклузивни 19-цолови ковани джанти с матово златно покритие. Наред с Daytona Grey и Glacier White, Audi представи Malachite Green, директен поклон към Sport Quattro от 1983 година.

Дневните светлини Matrix LED имат специална анимация при заключване – те светват в последователност 1-2-4-5-3, съответстваща на цилиндрите на двигателя. Карбоновите RS седалки с облегалки имат златни Dinamica центрове, а цифровите уреди могат да се превключват на аналогов стил с бял фон, наподобяващ RS2 Avant от 1994 година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ