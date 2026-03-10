Подробности за най-достъпния кросоувър на Mercedes

От Щутгарт твърдят, че не просто „сменят кожата“ на своя най-компактен кросоувър – те буквално го преоткриват. През 2026 година третата генерация на Mercedes-Benz GLA се готви да излезе под светлините на прожекторите, заявявайки амбиция за пълна доминация в сегмента.

Новият модел, стъпил върху иновативната MMA платформа, е пораснал значително. Шпионските кадри, които вече циркулират в мрежата, подсказват за визуална близост с „баткото“ GLB. Това означава по-изсечени линии, по-внушителна стойка и, разбира се, много повече „въздух“ за пасажерите в купето.

Вътре положението е така да се каже "космическо". Очаква се предното табло да бъде доминирано от трисекционен хиперекран, разпрострял се от врата до врата. А за тези, които ценят интуитивните технологии – мултимедията вече ще „говори“ на езика на Google, осигурявайки навигация и услуги в реално време, без излишно бавене.

Голямата новина е в задвижването. Mercedes решават, по подобие на BMW, да спрат объркването с имена и сливат електрическата линия с класическата. Вече няма да търсите EQA – всичко е GLA. И цифрите тук са интересни: Благодарение на батерия с капацитет до 85 kWh, кросоувърът ще изминава до 675 км с едно зареждане.

Мощност: Версиите стартират от доста приличните 272 к.с. при задно задвижване и достигат до 354 коня при 4MATIC вариантите. А за „бензина в кръвта“ – AMG версиите вече загряват на заден план.

Хибридите остават в играта

Двигателят с вътрешно горене не отива в историята... поне не още. Гамата ще включва ефективни 1.5-литрови хибридни агрегати със 163 и 190 к.с. Те са идеалното решение за тези, които често пътуват на дълги разстояния и не искат да зависят изцяло от кабела.

Mercedes GLA винаги е бил „входният билет“ в света на премиум кросоувърите у нас. С по-големите си размери и възможността за огромен електрически пробег, той се превръща от „втора кола в семейството“ в напълно способен основен автомобил.