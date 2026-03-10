Новини
Подробности за най-достъпния кросоувър на Mercedes

10 Март, 2026 12:23 775 5

Новият Mercedes GLA идва с пробег от близо 700 км и ДНК от бъдещето

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

От Щутгарт твърдят, че не просто „сменят кожата“ на своя най-компактен кросоувър – те буквално го преоткриват. През 2026 година третата генерация на Mercedes-Benz GLA се готви да излезе под светлините на прожекторите, заявявайки амбиция за пълна доминация в сегмента.

Новият модел, стъпил върху иновативната MMA платформа, е пораснал значително. Шпионските кадри, които вече циркулират в мрежата, подсказват за визуална близост с „баткото“ GLB. Това означава по-изсечени линии, по-внушителна стойка и, разбира се, много повече „въздух“ за пасажерите в купето.

Вътре положението е така да се каже "космическо". Очаква се предното табло да бъде доминирано от трисекционен хиперекран, разпрострял се от врата до врата. А за тези, които ценят интуитивните технологии – мултимедията вече ще „говори“ на езика на Google, осигурявайки навигация и услуги в реално време, без излишно бавене.

Подробности за най-достъпния кросоувър на Mercedes

Голямата новина е в задвижването. Mercedes решават, по подобие на BMW, да спрат объркването с имена и сливат електрическата линия с класическата. Вече няма да търсите EQA – всичко е GLA. И цифрите тук са интересни: Благодарение на батерия с капацитет до 85 kWh, кросоувърът ще изминава до 675 км с едно зареждане.

Мощност: Версиите стартират от доста приличните 272 к.с. при задно задвижване и достигат до 354 коня при 4MATIC вариантите. А за „бензина в кръвта“ – AMG версиите вече загряват на заден план.

Хибридите остават в играта

Двигателят с вътрешно горене не отива в историята... поне не още. Гамата ще включва ефективни 1.5-литрови хибридни агрегати със 163 и 190 к.с. Те са идеалното решение за тези, които често пътуват на дълги разстояния и не искат да зависят изцяло от кабела.

Mercedes GLA винаги е бил „входният билет“ в света на премиум кросоувърите у нас. С по-големите си размери и възможността за огромен електрически пробег, той се превръща от „втора кола в семейството“ в напълно способен основен автомобил.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Погром

    5 1 Отговор
    Прилича на евтина Неудачия.

    12:27 10.03.2026

  • 2 таксиджия 🚖

    3 0 Отговор
    Този 1.5 бензинов двигател е китайски на Horse. Същият който го слагат във всички китайски хибриди.

    12:41 10.03.2026

  • 3 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Стига бе изпуснах се от смях :-D

    трисекционен хиперекран, разпрострял се от врата до врата

    симулатор с PS ли ще си купувам или автомобил

    13:07 10.03.2026

  • 4 мани беги

    2 0 Отговор
    слагайте го и тфа кенеф4е в зрънчо с цена 5 евро и вътре бележка - съжаляваме много, но печелите китайска кола магарцедес

    13:13 10.03.2026

  • 5 авто маниак

    0 0 Отговор
    Цял свят кара хибридите на Тойота .Защо ми е Мерцедес

    13:20 10.03.2026