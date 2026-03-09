Мистериозен пожар изпепели два Cybertruck-а

Два пикапа Tesla Cybertruck изгоряха напълно в паркинг на покрива на сграда в Санта Моника, САЩ. Инцидентът, който се е случил малко след 15:15 ч., е изпълнил квартала с токсичен черен дим, което е довело до масивна аварийна реакция, която блокира местния трафик.

Когато пожарната служба на Санта Моника достига най-горния етаж на седеметажния гараж, и двата пикапа от неръждаема стомана са „напълно обхванати от пламъци“. Кадри от мястото на инцидента показват, че автомобилите са се превърнали в голи скелети с изгорели външни панели.

Разследването на причината в момента е предмет на интензивни спекулации, по-специално дали става дума за техническа повреда или политическо изявление. През 2025-та и началото на 2026-та съоръженията и автомобилите на Tesla бяха обект на вълна от „анти-DOGE“ вандализъм. Откакто Елон Мъск се ангажира с Министерството на правителствената ефективност, на мушка бяха автомобили Tesla в Сиатъл, Атланта и Масачузетс, както и във Франция и Германия.

Макар паркингът да е прилежащ към луксозните апартаменти Anara Santa Monica, той се намира само на километър и половина от голям сервизен център на Tesla. Разследващите проучват дали това са били автомобили, собственост на жителите, или „излишък“ от дилърството, което се сблъска със сериозни ограничения за съхранение след „излишъка на Cybertruck“ през 2025-та.

Важно е да се отбележи, че нито един от пикапите не е бил включен в зарядно устройство в момента на възпламеняването. Макар термичното прегряване в стационарни литиево-йонни батерии да е рядко явление, то не е невъзможно. Фактът обаче, че два съседни пикапа са се възпламенили едновременно, сочи силно към външна намеса.

Полицейското управление в Санта Моника и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF) според информациите преглеждат записите от камерите за наблюдение на сградата. Към 9 март не е обявена официална причина, но инцидентът поднови дебата за сигурността на „Tesla Vandalism“.

Tesla наскоро внедри Sentry Mode 3.0 в своя автопарк, който включва подобрено AI откриване на заплахи, но както доказват тези две изгорели останки, софтуерът често не може да се справи с подобни ситуации.