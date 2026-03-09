Новини
Авто
Мистериозен пожар изпепели два Cybertruck-а

9 Март, 2026 19:04

Все още не е известно какво е възпламенило пикапите

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Два пикапа Tesla Cybertruck изгоряха напълно в паркинг на покрива на сграда в Санта Моника, САЩ. Инцидентът, който се е случил малко след 15:15 ч., е изпълнил квартала с токсичен черен дим, което е довело до масивна аварийна реакция, която блокира местния трафик.

Когато пожарната служба на Санта Моника достига най-горния етаж на седеметажния гараж, и двата пикапа от неръждаема стомана са „напълно обхванати от пламъци“. Кадри от мястото на инцидента показват, че автомобилите са се превърнали в голи скелети с изгорели външни панели.

Разследването на причината в момента е предмет на интензивни спекулации, по-специално дали става дума за техническа повреда или политическо изявление. През 2025-та и началото на 2026-та съоръженията и автомобилите на Tesla бяха обект на вълна от „анти-DOGE“ вандализъм. Откакто Елон Мъск се ангажира с Министерството на правителствената ефективност, на мушка бяха автомобили Tesla в Сиатъл, Атланта и Масачузетс, както и във Франция и Германия.

Макар паркингът да е прилежащ към луксозните апартаменти Anara Santa Monica, той се намира само на километър и половина от голям сервизен център на Tesla. Разследващите проучват дали това са били автомобили, собственост на жителите, или „излишък“ от дилърството, което се сблъска със сериозни ограничения за съхранение след „излишъка на Cybertruck“ през 2025-та.

Важно е да се отбележи, че нито един от пикапите не е бил включен в зарядно устройство в момента на възпламеняването. Макар термичното прегряване в стационарни литиево-йонни батерии да е рядко явление, то не е невъзможно. Фактът обаче, че два съседни пикапа са се възпламенили едновременно, сочи силно към външна намеса.

Полицейското управление в Санта Моника и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF) според информациите преглеждат записите от камерите за наблюдение на сградата. Към 9 март не е обявена официална причина, но инцидентът поднови дебата за сигурността на „Tesla Vandalism“.

Tesla наскоро внедри Sentry Mode 3.0 в своя автопарк, който включва подобрено AI откриване на заплахи, но както доказват тези две изгорели останки, софтуерът често не може да се справи с подобни ситуации.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 омъскаряване

    2 1 Отговор
    "мистерия" 😅

    19:13 09.03.2026

  • 2 Ами

    4 1 Отговор
    И тези двата, като останалите - самозапалване!

    19:14 09.03.2026

  • 3 Евродебил

    3 1 Отговор
    Хахахахаха...Мистериозен ли казахте?Единственното мистериозно в случая е,че още от тези електрички не са пламнали.Някой ден ще ни се чудят бъдните поколения на калпавия ни ум.Литиево-йонни акумолатори са си бомба със закъснител,както например да летиш с дирижабъл пълен с водород.

    Коментиран от #6

    19:14 09.03.2026

  • 4 Милен

    1 1 Отговор
    Какво толкова има да се чудят, щом червената тесла до пикапите не е изгоряла, значи е спор за паркомясто. У нас преди време едни се стреляха в подобен спор.

    19:21 09.03.2026

  • 5 Няма да Откажа

    1 2 Отговор
    Мъск ако иска може да ми подари един, за да му промотирам Теслата на изток от рая.

    Коментиран от #7

    19:24 09.03.2026

  • 6 Да не си посмял

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Евродебил":

    Да си помислиш да вкараш литиево йонна батерия у дома си! Никакви лаптопи, мобилни телефони и таблети. Само телефон с шайба, защото няма никакви батерии и компютри с монитор с кинескоп. Фотоапарат с лента и хартиена карта като тръгнеш нанякъде. Иначе ще ти се смеят поколенията, че си вкарал бомба в дома си или в джоба си!

    19:29 09.03.2026

  • 7 Да те питам

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Няма да Откажа":

    А една бибибибитка ще му направиш ли?

    Коментиран от #11

    19:31 09.03.2026

  • 8 ццц

    1 0 Отговор
    Нищо мистериозно няма в запалена електричка. Горят като факли.

    19:31 09.03.2026

  • 9 Умрях от смях

    2 1 Отговор
    "Кадри от мястото на инцидента показват, че автомобилите са се превърнали в голи скелети с изгорели външни панели."


    Едни и същи кадри ли гледаме? Някой от писателите на тази комедия ще ми обясни ли как изгаря дебела неръждаема ламарина? Единственото което е изгоряло е лепилото с което са залепени неръждаемите панели към купето.

    Също така от високата температура може да се разтопи алуминиевата отливка към която са залепени, но ... неръждаемите панели?

    Коментиран от #12

    19:33 09.03.2026

  • 10 Алеко

    0 1 Отговор
    Това няма как да се случи с каруцата на наш Ганьо...

    19:34 09.03.2026

  • 11 Няма да Откажа

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Да те питам":

    Мамето ти да свърши тази работа!

    Коментиран от #14

    19:37 09.03.2026

  • 12 Да знаеш

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Умрях от смях":

    Само тенекето е останало, това си е точно скелета, нищо друго няма здраво.

    19:38 09.03.2026

  • 13 Ха Ха

    2 0 Отговор
    Нали знаете че при електроавтомобилите само специални пожарни могат да гасят ел автомобили, затова нямат пожарогасители, ако пожара възникне в гаража на къщата ти си пътник!

    19:44 09.03.2026

  • 14 Щом

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Няма да Откажа":

    искаш Тесла, ще връткаш бибибибитки.

    20:16 09.03.2026

  • 15 пфф

    0 0 Отговор
    Тия ръбести кошници не стига че на нищо не приличат, ами и горят.

    20:18 09.03.2026