Мистериозен пожар изпепели два Cybertruck-а

Два пикапа Tesla Cybertruck изгоряха напълно в паркинг на покрива на сграда в Санта Моника, САЩ. Инцидентът, който се е случил малко след 15:15 ч., е изпълнил квартала с токсичен черен дим, което е довело до масивна аварийна реакция, която блокира местния трафик.
Когато пожарната служба на Санта Моника достига най-горния етаж на седеметажния гараж, и двата пикапа от неръждаема стомана са „напълно обхванати от пламъци“. Кадри от мястото на инцидента показват, че автомобилите са се превърнали в голи скелети с изгорели външни панели.
Разследването на причината в момента е предмет на интензивни спекулации, по-специално дали става дума за техническа повреда или политическо изявление. През 2025-та и началото на 2026-та съоръженията и автомобилите на Tesla бяха обект на вълна от „анти-DOGE“ вандализъм. Откакто Елон Мъск се ангажира с Министерството на правителствената ефективност, на мушка бяха автомобили Tesla в Сиатъл, Атланта и Масачузетс, както и във Франция и Германия.
Макар паркингът да е прилежащ към луксозните апартаменти Anara Santa Monica, той се намира само на километър и половина от голям сервизен център на Tesla. Разследващите проучват дали това са били автомобили, собственост на жителите, или „излишък“ от дилърството, което се сблъска със сериозни ограничения за съхранение след „излишъка на Cybertruck“ през 2025-та.
Важно е да се отбележи, че нито един от пикапите не е бил включен в зарядно устройство в момента на възпламеняването. Макар термичното прегряване в стационарни литиево-йонни батерии да е рядко явление, то не е невъзможно. Фактът обаче, че два съседни пикапа са се възпламенили едновременно, сочи силно към външна намеса.
Полицейското управление в Санта Моника и Бюрото за алкохол, тютюн, огнестрелни оръжия и експлозиви (ATF) според информациите преглеждат записите от камерите за наблюдение на сградата. Към 9 март не е обявена официална причина, но инцидентът поднови дебата за сигурността на „Tesla Vandalism“.
Tesla наскоро внедри Sentry Mode 3.0 в своя автопарк, който включва подобрено AI откриване на заплахи, но както доказват тези две изгорели останки, софтуерът често не може да се справи с подобни ситуации.
1 омъскаряване
19:13 09.03.2026
2 Ами
19:14 09.03.2026
3 Евродебил
Коментиран от #6
19:14 09.03.2026
4 Милен
19:21 09.03.2026
5 Няма да Откажа
Коментиран от #7
19:24 09.03.2026
6 Да не си посмял
До коментар #3 от "Евродебил":Да си помислиш да вкараш литиево йонна батерия у дома си! Никакви лаптопи, мобилни телефони и таблети. Само телефон с шайба, защото няма никакви батерии и компютри с монитор с кинескоп. Фотоапарат с лента и хартиена карта като тръгнеш нанякъде. Иначе ще ти се смеят поколенията, че си вкарал бомба в дома си или в джоба си!
19:29 09.03.2026
7 Да те питам
До коментар #5 от "Няма да Откажа":А една бибибибитка ще му направиш ли?
Коментиран от #11
19:31 09.03.2026
8 ццц
19:31 09.03.2026
9 Умрях от смях
Едни и същи кадри ли гледаме? Някой от писателите на тази комедия ще ми обясни ли как изгаря дебела неръждаема ламарина? Единственото което е изгоряло е лепилото с което са залепени неръждаемите панели към купето.
Също така от високата температура може да се разтопи алуминиевата отливка към която са залепени, но ... неръждаемите панели?
Коментиран от #12
19:33 09.03.2026
10 Алеко
19:34 09.03.2026
11 Няма да Откажа
До коментар #7 от "Да те питам":Мамето ти да свърши тази работа!
Коментиран от #14
19:37 09.03.2026
12 Да знаеш
До коментар #9 от "Умрях от смях":Само тенекето е останало, това си е точно скелета, нищо друго няма здраво.
19:38 09.03.2026
13 Ха Ха
19:44 09.03.2026
14 Щом
До коментар #11 от "Няма да Откажа":искаш Тесла, ще връткаш бибибибитки.
20:16 09.03.2026
15 пфф
20:18 09.03.2026