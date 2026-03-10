Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Авто »
Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро

Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро

10 Март, 2026 11:02 734 8

  • премиум автомобили-
  • цени-
  • bmw-
  • audi-
  • mercedes-benz

Естествено предложенията идват от германската тройка Audi, BMW и Mercedes

Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изборът на луксозен седан през 2026 година не винаги означава шестцифрена сума. Често популярните заглавия и маркетингови кампании засенчват модели, които предлагат идентично качество, мощност и комфорт на далеч по-разумна цена. Изданието Topspeed публикува селекция от подценени премиум автомобили, които се позиционират в ценовия диапазон под 60 000 евро. Ето кои са трите основни претендента в този клас, които заслужават вниманието на прагматичния купувач:

BMW 330i (G20)

Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро

Вечният еталон в сегмента на спортните седани продължава да бъде актуален и през 2026 година. Двигател: двулитров турбо мотор с мощност от 255 к.с. Акцент: Тук приоритетът е ясен – удоволствието от шофирането. Директното управление и перфектният баланс на шасито го правят фаворит за хората, които обичат сами да контролират пътя. Цена в България: Новите модели със средно ниво на оборудване се движат около 55 000 евро

Mercedes-Benz C 300

Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро

Ако BMW е за шофьора, то C-класата остава изборът за тези, които ценят комфорта и технологичния престиж. Мощност: Двигателят тук също предлага 255 к.с., като акцентът е върху плавната работа и тишината в купето. Екстри: Задвижването на всички колела (4MATIC) остава опция, но дори в базовия си вариант интериорът изглежда като умалено копие на флагмана S-class. Цена в България: Започва от около 60 000 евро за новите наличности.

Audi A5 (B10)

Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро

Тъй като Audi преименува моделите си (A4 става A5 за моделите с двигатели с вътрешно горене), новата генерация B10 навлиза на пазара като по-премиум предложение. Това е компактен седан с 2.0-литров турбо двигател, произвеждащ 268 к.с. Новата генерация включва отопляем волан, адаптивен круиз контрол и набор от системи за безопасност. Той е хвален за отличното си управление. Цена в България: Стартира от около 58 000 евро

Това е разумният лукс през 2026-а

Въпреки общата тенденция към поскъпване на новите автомобили, тези модели доказват, че бюджет от около 60 000 евро все още може да осигури достъп до висшата лига на автомобилостроенето. Те предлагат „златната среда“ – достатъчно мощни двигатели, без да навлизат в територията на скъпата поддръжка на големите V6 или V8 агрегати. Но е важно да знаете, че когато избирате между тези класически премиум марки, винаги обръщайте внимание на остатъчната стойност и цената на сервизните пакети, тъй като те варират значително.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сектант

    0 1 Отговор
    Аудито е една огромна скука дори шум не издава вече. Мерцедеса е китайска тоалетна с покъртително качество. Остава само БМВ - чудесна е.

    11:15 10.03.2026

  • 2 Не, не, смехории..

    3 1 Отговор
    Само Lexus ES хибрид, баце.

    Коментиран от #4, #8

    11:17 10.03.2026

  • 3 Ганчо с празната торбичка

    0 1 Отговор
    Аз ако имам 60000 евро за автомобил,бих предпочел да си взема такъв с ,който да мога да работя и ми носи поне 2-2500 евро на месец...

    11:19 10.03.2026

  • 4 Сър Мастър Бейтс

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не, не, смехории..":

    Пред горе изброените, определено съм ЗА. Но Лексъс също не е това, което беше в края на миналия век и началото на този.

    11:23 10.03.2026

  • 5 авто маниак

    0 0 Отговор
    От трите изброени може би Мерцедес . Ако трябва да избирам между останалите марки , бих избрал 100%Лексус !

    11:28 10.03.2026

  • 6 Фенер

    1 2 Отговор
    Мани ги тия скъпи боклуци.
    Вземи си нормална кола, а разликата харчи или инвестирай. Немските коли не стават за българия, особенно ако са нови.

    11:30 10.03.2026

  • 7 Айзомби

    1 1 Отговор
    Тука няма място за чудене.БМВ 3 серия е класи над мерцедеса и аудито.Въпреки ,че аз бих доплатил малко повече за 6 цилиндровия двигател , бил то и дизела.

    11:37 10.03.2026

  • 8 Е46ца

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не, не, смехории..":

    Хаха Лексуса е такова дърво ,че не може дори да се сравни с бмв.Качи се и на двете и ще разбереш за какво говоря.Не казвам ,че лексуса е лоша кола , но просто няма място за сравнение.

    11:39 10.03.2026