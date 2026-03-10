Имате три оптимални варианта за чисто нов премиум седан на цена под 60 000 евро

Изборът на луксозен седан през 2026 година не винаги означава шестцифрена сума. Често популярните заглавия и маркетингови кампании засенчват модели, които предлагат идентично качество, мощност и комфорт на далеч по-разумна цена. Изданието Topspeed публикува селекция от подценени премиум автомобили, които се позиционират в ценовия диапазон под 60 000 евро. Ето кои са трите основни претендента в този клас, които заслужават вниманието на прагматичния купувач:

BMW 330i (G20)

Вечният еталон в сегмента на спортните седани продължава да бъде актуален и през 2026 година. Двигател: двулитров турбо мотор с мощност от 255 к.с. Акцент: Тук приоритетът е ясен – удоволствието от шофирането. Директното управление и перфектният баланс на шасито го правят фаворит за хората, които обичат сами да контролират пътя. Цена в България: Новите модели със средно ниво на оборудване се движат около 55 000 евро

Mercedes-Benz C 300

Ако BMW е за шофьора, то C-класата остава изборът за тези, които ценят комфорта и технологичния престиж. Мощност: Двигателят тук също предлага 255 к.с., като акцентът е върху плавната работа и тишината в купето. Екстри: Задвижването на всички колела (4MATIC) остава опция, но дори в базовия си вариант интериорът изглежда като умалено копие на флагмана S-class. Цена в България: Започва от около 60 000 евро за новите наличности.

Audi A5 (B10)

Тъй като Audi преименува моделите си (A4 става A5 за моделите с двигатели с вътрешно горене), новата генерация B10 навлиза на пазара като по-премиум предложение. Това е компактен седан с 2.0-литров турбо двигател, произвеждащ 268 к.с. Новата генерация включва отопляем волан, адаптивен круиз контрол и набор от системи за безопасност. Той е хвален за отличното си управление. Цена в България: Стартира от около 58 000 евро

Това е разумният лукс през 2026-а

Въпреки общата тенденция към поскъпване на новите автомобили, тези модели доказват, че бюджет от около 60 000 евро все още може да осигури достъп до висшата лига на автомобилостроенето. Те предлагат „златната среда“ – достатъчно мощни двигатели, без да навлизат в територията на скъпата поддръжка на големите V6 или V8 агрегати. Но е важно да знаете, че когато избирате между тези класически премиум марки, винаги обръщайте внимание на остатъчната стойност и цената на сервизните пакети, тъй като те варират значително.