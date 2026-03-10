Пaпа Лъв XIV получи специален Ford от изпълнителния директор на компанията

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли посети Ватикана тази седмица, за да връчи лично на папа Лъв XIV единствения по рода си Ford Explorer Platinum. Макар Светият престол да не е чужд на специално изработените „папамобили“, този конкретен модел се отличава от традиционните бронирани автомобил. Вместо това, това е специализирано лично превозно средство, предназначено за ежедневните задачи на понтифика, което служи като почит към неговите корени в Чикаго.

Проектът е бил обгърнат в мистерия в историческия завод на Ford в Чикаго. На избрана група техници е казано само, че правят „VIP превозно средство“, за да се гарантира, че изненадата ще остане непокътната, докато ключовете не бъдат предадени. Резултатът SUV, който заменя лъскавото ватиканско злато с изтънчен, изцяло черен екстериор и салон, който функционира като подвижна карта на живота на папата.

Най-забележителният аспект на този Explorer е това, което се крие под капака. Докато стандартната версия Platinum обикновено се задвижва от 3,0-литров EcoBoost V6, този уникален автомобил е заимствал ДНК-то си от Ford Police Interceptor Utility.

Инженерите интегрират 3,3-литровата V6 хибридна система, специално разработена за полицията, която понастоящем не се предлага в стандартния Platinum. Хибридният двигател развива 322 к.с. и 437 Nm въртящ момент, предавани чрез 10-степенна автоматична трансмисия за тежки условия. Макар че папата вероятно няма да тества максималната скорост от 219 км/ч. хибридната система позволява почти безшумно и без емисии придвижване по тесните калдъръмени улици на Ватикана.

Интериорът на Explorer е майсторски пример за персонализирано майсторство, преодоляващо разстоянието между базиликата „Свети Петър” и „Ветровития град”. Таблото за управление е украсено с ръчно гравирани силуети на Чикаго, както и с дискретни плакети с четиризвездното знаме на града. В може би най-чистата подробност, Ford включи позоваване на любимото място на папата в южната част на града – Aurelio’s Pizza. Малка, специална плакетка напомня за пицарията, гарантирайки, че част от дома винаги е налице.

Кожените седалки са с персонализирани бели и златисти шевове, които включват символи на папството, заедно с архитектурни мотиви от фабриката в Чикаго, където е произведен автомобилът. Въпреки че Ватикана не е потвърдил дали папата ще бъде видян да кара сам, „Chicago Special“ вече е официално най-мощният хибрид в папската колекция.