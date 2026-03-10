Ето го електромобила с реален пробег от над 1000 километра

Китайският технологичен гигант BYD продължава да вдига летвата в сегмента на електромобилите, като този път фокусът пада върху премиум бранда Denza и впечатляващото комби Z9 GT. Новият модел не просто предлага лукс, но и атакува един от основните страхове на потребителите – пробега с едно зареждане. Ето най-важните акценти около този високотехнологичен модел:

Рекорден пробег и капацитет

Основната новина е възможността за пробег от 1036 км по стандарта CLTC. Това постижение се дължи на сериозните батерийни пакети, с които разполага моделът:

Варианти на батерията: Купувачите ще могат да избират между капацитет от приблизително 102 kWh и върховата версия от над 122 kWh. Сравнение: Дори стандартната версия на седана Z9 със същите батерии се очаква да премине границата от 1000 км, което позиционира фамилията Z9 като един от лидерите по автономност в световен мащаб.

Хибридна алтернатива (PHEV)

За тези, които все още не са готови за изцяло електрическо придвижване, Denza предлага обновена plug-in хибридна версия. Тя разполага с батерия от близо 64 kWh, която позволява изцяло електрически пробег от 400 км – цифра, която доскоро беше стандарт за чистите електромобили, а сега е просто „добавка“ към бензиновия двигател.

Дизайн и размери: Премиум присъствие

Denza Z9 GT е позициониран като директен конкурент на модели от ранга на Porsche Panamera, което личи и от неговите габарити: Дължина: 5195 мм, Междуосие: 3125 мм (гарантиращо изключително пространство в купето)

Интериорът е истинска дигитална крепост. Арматурното табло е доминирано от три основни екрана: огромен 17,3-инчов централен дисплей и два допълнителни 12,3-инчови екрана съответно за водача и за пасажера до него.

С появата на модели като Z9 GT, границата от 1000 км пробег вече не е теоретична цел, а пазарна реалност. Комбинацията от огромен капацитет на батерията и висока мощност прави този модел сериозна заявка за доминация в луксозния сегмент.