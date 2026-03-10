Новини
Ето го електромобила с реален пробег от над 1000 километра

10 Март, 2026

Фокусът пада върху премиум бранда Denza и впечатляващото комби Z9 GT

Ето го електромобила с реален пробег от над 1000 километра - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайският технологичен гигант BYD продължава да вдига летвата в сегмента на електромобилите, като този път фокусът пада върху премиум бранда Denza и впечатляващото комби Z9 GT. Новият модел не просто предлага лукс, но и атакува един от основните страхове на потребителите – пробега с едно зареждане. Ето най-важните акценти около този високотехнологичен модел:

Рекорден пробег и капацитет

Основната новина е възможността за пробег от 1036 км по стандарта CLTC. Това постижение се дължи на сериозните батерийни пакети, с които разполага моделът:

Варианти на батерията: Купувачите ще могат да избират между капацитет от приблизително 102 kWh и върховата версия от над 122 kWh. Сравнение: Дори стандартната версия на седана Z9 със същите батерии се очаква да премине границата от 1000 км, което позиционира фамилията Z9 като един от лидерите по автономност в световен мащаб.

Хибридна алтернатива (PHEV)

За тези, които все още не са готови за изцяло електрическо придвижване, Denza предлага обновена plug-in хибридна версия. Тя разполага с батерия от близо 64 kWh, която позволява изцяло електрически пробег от 400 км – цифра, която доскоро беше стандарт за чистите електромобили, а сега е просто „добавка“ към бензиновия двигател.

Дизайн и размери: Премиум присъствие

Denza Z9 GT е позициониран като директен конкурент на модели от ранга на Porsche Panamera, което личи и от неговите габарити: Дължина: 5195 мм, Междуосие: 3125 мм (гарантиращо изключително пространство в купето)

Интериорът е истинска дигитална крепост. Арматурното табло е доминирано от три основни екрана: огромен 17,3-инчов централен дисплей и два допълнителни 12,3-инчови екрана съответно за водача и за пасажера до него.

С появата на модели като Z9 GT, границата от 1000 км пробег вече не е теоретична цел, а пазарна реалност. Комбинацията от огромен капацитет на батерията и висока мощност прави този модел сериозна заявка за доминация в луксозния сегмент.


  • 1 И после

    8 5 Отговор
    Като сложиш деградацията на батерията след няколко години този пробег ще е мираж

    Коментиран от #3

    10:24 10.03.2026

  • 2 БеГемот

    4 4 Отговор
    Къде отиваш ти може би ....кой уважаваш себе си панелен плъх ще си купи такъв нов внос някога....никой...

    Коментиран от #8

    10:27 10.03.2026

  • 3 БеГемот

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "И после":

    Ужас след десет години ще е на 80%....само 800 километра. ....а след двайсет кога си го купиш 600....

    Коментиран от #10

    10:28 10.03.2026

  • 4 Искам мотика

    8 1 Отговор
    Тези коли станаха като телефоните - един чувал при с реално използвани постоянно 2-3 функции.
    "Назад към магарето" !

    10:30 10.03.2026

  • 5 Реален

    6 3 Отговор
    ама при какво каране? Видя се, че разхода от 12-14квч/100км е доста утопичен и реланият е по-скоро към 20/100. Хибрида, с тази батерия, 400км ще са само на книжка и в лабораторията.

    Коментиран от #7, #14

    10:39 10.03.2026

  • 6 Пилот на Ферари

    5 2 Отговор
    Ало писачите , пак ревете на чужди гробища . Китайците дръпнаха яко напред . И с цените и с технологиите .
    А вие пак си пишете за чушкопеците за три чушки .
    Все пак Летния сезон наближава .

    10:43 10.03.2026

  • 7 И да не

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Реален":

    съм голословен - в момента съм с хибрид, и батерията е 11кв. Зимата, пряко сили 25-30км, сега като се отвърна времето 3-35. Минавал съм и 45, НО скоростта е била около 40км/ч и късмет със зелена вълна. Ако го карам с 100, 35км са мираж. Та математиката оставям на вас.

    10:45 10.03.2026

  • 8 Дони

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "БеГемот":

    А БЕ ХРАЛУПАР .......... сакам чистак нова 190 ка 200- 250 д

    10:46 10.03.2026

  • 9 Жечка

    4 1 Отговор
    Повтарям-употребата на електрокар прилича на секс с надувна кукла.Липса на душа,емоция и страст.Когато наближи времето на рециклиране,ще има крясъци и късане на ризи.Или си мислите да ги захвърляте по дерета в гори и планини да не се виждат?Вече сме в ЕС.Точат Ви голямата секира.Зарибяването с безплатни зони на паркиране приключи.Тенекиите ща струват скъпо на тарикатите.

    10:52 10.03.2026

  • 10 Ами ток от де бре?

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "БеГемот":

    Куневата затвори АЕЦ-а сега Урсулата ще затвори и ТЕЦ-овете, а ВЕЦ-овете хем малко хем заради глобалното затоляне нема вода, перките и те са малко , пък от фотоволтаиците токът скъп не се бара и кво ще чиниш с тази кола на ток? Да не отварям приказка, че с минимлна заплат от 620 евро ще визмаш 500 чисто и както върви инфлацията не кола ами колело няма да можеш да си купиш. Стига с тези илюзии!

    Коментиран от #11, #13

    10:56 10.03.2026

  • 11 Нема ток, немаа! И е скъп!

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ами ток от де бре?":

    Вярно нема ток

    Гледай кво става , слънцето нищо не произвежда, само два пъти колкото АЕЦ,

    АЕЦ 30,70% 1881.5

    ФЕЦ 39,94% 2447.53
    Товар на РБ 4659.77
    ССЕЕ - зареждане 562.28

    Заедно с АЕЦ в момента произвеждат колкото цялото потребление на България

    11:07 10.03.2026

  • 12 таксиджия 🚖

    2 1 Отговор
    Пропуснал си да напишеш теглото на колата със тази 122 кв/ч батерия 🔋! Под 3.5 т ли е!? 🤭

    Коментиран от #15, #16

    11:15 10.03.2026

  • 13 Забравих

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами ток от де бре?":

    Забравих да напиша и информацията от другия най-голям кошмар на антиелектриците след сайта на ЕСО - сайта на ibex - цената на тока е ... Между един и два евроцента - изключително скъп ток..


    Ако не броим мрежовите такси които трябва да се платят, само цената на тока за произвежданата от слънцето мощност 2450 мегавата, струва 24,50 евро Скъпо ли ти се струва? Дори на по-високата цена излиза 49 евро . Можеш ли да си ги позволиш?

    11:25 10.03.2026

  • 14 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Реален":

    Виж сега, има си стандарти за пробега. При електрическите коли, диапазона на пробега е огромен. Можеш да изминеш и хиляда километра, можеш да изминеш и 250. Така е, защото колите са ефективни и изразходват толкова, колкото им трябва. При ДВГ разхода също не е, този който ти пишат от производителя, нали? Но все пак, толкова голяма батерия, все няма да е проблем да се стигне до където и да се тръгне.

    Коментиран от #17

    11:28 10.03.2026

  • 15 То да беше само това

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "таксиджия 🚖":

    Написал е пробега, но случайно е забравил да кажем че от 10 до 70% тази батерия се зарежда за 5 минути, а от 10 до 97% за 9 минути.

    Това достатъчно бързо ли ти е за таксито, дори ако приемем че реалния пробег е само 600 км- да закараш клиента от София до Бургас и да се върнеш Като си избереш дали не отиване или На връщане да спреш за 3 минути някъде да заредиш?

    11:28 10.03.2026

  • 16 Какво значение има теглото

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "таксиджия 🚖":

    По колко километра въртиш годишно бакшиш? А По колко на ден? Бакшишите не се ли оплаквахте че предишните 400-500 км не ви стигат за деня?

    Като заредиш тази батерия вкъщи, всичките 122kWh ще ти струват 10 евро. Ти сега за колко зареждаш 600-700 км пробег?

    Сега първите 600 км за деня ще ти струват само 10 евро - 3650 евро за годината за първите 220 000нкилометри в годината които можеш да заредиш от домашния контакт. Останалите на бърза зарядна станция по 39 евроцента за киловатчас.

    11:34 10.03.2026

  • 17 Темата

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    е за Е-колата, не за ДВГ, затова не съм и дал примерни. Но принципно да, при ДВГ отколненията са горе долу същите 1.5-2х. Съгласен че има и каране и каране, и има хора, които ще бият и каталожния разход (Е- и ДВГ), но при мене разликата е х1.5 - 2. Досега единствено съм вкарвал ДВГ в каталожен разход само в Швейцария на магистралата.

    11:34 10.03.2026