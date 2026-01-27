Volvo подготвя ново поколение plug-in хибриди

Volvo не просто подготвя нови модели, а буквално пренаписва правилата за това какво трябва да представлява един plug-in хибрид. По време на премиерата на електрическия флагман EX60, главният изпълнителен директор Хокан Самюелсон хвърли ръкавицата към индустрията, признавайки, че досегашните хибриди са били компромис – просто бензинови коли с „присадена“ малка батерия. Новата стратегия на шведите обаче предвижда радикален завой: създаването на автомобили, които се усещат и движат като изцяло електрически, но разполагат с ДВГ като „застраховка“ за дълъг път.

Следващото поколение PHEV модели на Volvo ще предложи впечатляващ пробег от около 160 км само на ток, което на практика покрива нуждите на 90% от шофьорите в ежедневието. Идеята е електрическата част на задвижването да бъде толкова мощна, че бензиновият агрегат да не се включва дори при по-динамично ускорение. Така собствениците ще зареждат на бензиностанция само няколко пъти в годината, превръщайки колата си в „електричка с резервен план“. Общият пробег на тези машини ще варира между 800 и почти 1000 км, слагайки край на всякакви притеснения за дестинацията.

Интересното е, че Volvo категорично отказва да нарече тези модели „електрически с удължен пробег“ (EREV). За разлика от китайските конкуренти, където двигателят работи само като генератор, при Volvo той ще запази механичната си връзка с колелата. Според стратегическия директор Михаел Флайс, това решение е много по-ефективно при висока скорост по магистрала – там, където чистите електромобили често губят енергия най-бързо. Първият носител на тази философия е новото Volvo XC70, което вече дебютира с обещаващите 200 км електрически пробег и поддръжка на бързо зареждане.

Докато светът плавно преминава към пълна електрификация, Volvo изгражда най-здравия „технологичен мост“. Заводът на компанията в Южна Каролина вече се пренастройва за производство на нов хибриден модел, базиран на тази архитектура. Шведският бранд ясно показва, че не иска да притиска клиентите си към драстични стъпки, а им предлага еволюция, която съчетава тишината и екологията на бъдещето със сигурността на познатото гориво.