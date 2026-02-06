Новини
Забраниха реклама на BYD в Италия след жалба на Stellantis

6 Февруари, 2026 11:37

Китайците се подиграха на проблемите с 1.2-литровия PureTech

Забраниха реклама на BYD в Италия след жалба на Stellantis - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

BYD и Stellantis си организираха малка рекламна война, която достигна дори и до властите. На 4 февруари италианският орган за надзор на рекламата (IAP) официално разпореди незабавното прекратяване на кампанията „Operation Purefication“ на BYD след жалба за клевета от Stellantis. Кампанията, която беше пример за агресивен сравнителен маркетинг, предлагаше зашеметяващ бонус от 10 000 евро за подмяна, специално за собственици на автомобили с „маслени“ ремъци – явен удар по 1,2-литровите PureTech двигатели на Stellantis. IAP постанови, че слоганите на BYD, включително „Съжаляваме, че за вас всеки понеделник е Blue Monday“, преминават границата от конкурентна шега към клевета и подвеждаща търговска комуникация.

Играта на думи „Purefication“ беше пряк удар по дългосрочните проблеми с надеждността, свързани с двигателите PureTech от ранното поколение, които използват система с мокри зъбни ремъци, склонна към преждевременно износване. Stellantis от години се опитва да ограничи щетите, като наскоро удължи гаранциите до 10 години или 180 000 км, за да си върне доверието на потребителите. Като предложи огромна отстъпка, за да „пречисти“ италианските пътища от тези двигатели, BYD не просто продаваше електромобили, а използваше механичната история на конкурента си като оръжие. Регулаторните органи установиха, че формулировката на кампанията подсказва, че притежаването на продукт на конкурента е по същество проблематично, което нарушава строгите правила на Италия за лоялна сравнителна реклама.

Докато Stellantis приветства решението на IAP като победа за „защитата на конкурентите от нелоялна реклама“, пазарните анализатори разглеждат жалбата като знак, че местният шампион усеща натиска от локализираната експанзия на BYD. Техническата ирония на ситуацията е, че Stellantis вече до голяма степен се е откъснала от спорния мокър ремък, преминавайки към верижно задвижвана архитектура „Gen3“ за най-новите си модели с мека хибридна система, като Fiat Grande Panda и Alfa Romeo Junior.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошу

    18 0 Отговор
    С две думи: У Фиат са се оcpaли, ама яко и викат, ма кой ни cpa в гащите... Цялата ни европейска работа е такава! Проблемите се решават със създаването на 5 нови проблема, но и търсене на виновник (Путин, Китай, Извънземните и т.н....) Пълно израждане и тотална неадекватност за реалното състояние на света!

    Коментиран от #7

    11:54 06.02.2026

  • 2 Селянин

    5 11 Отговор
    Едните кенефи се подиграват на другите кенефи...

    11:54 06.02.2026

  • 3 коментар

    11 0 Отговор
    нали има пазарна икономика.

    11:55 06.02.2026

  • 4 Пирова

    5 1 Отговор
    победа. Вместо да хвант и да си оправят недоразумението. Съвсем отделна тема е, откъде на Стелантис им хрумна да слагат този агрегат на 3008, 5008 или на "фламна" на Пежо 508 и т.н. Явно Стелантис не са чувалинародната мъдрост - създай по добър капан за мишки и света, ще утъпче пътека до твоята врата.

    11:58 06.02.2026

  • 5 дедо..

    7 1 Отговор
    На стелантис все другите са им виновни като не моот да напрат една кола като шанхайците.а пък като дойдат шаомитата..макаронаджийте ще одат да си бият бустери-за да не превъртат

    12:19 06.02.2026

  • 6 прасчо

    1 1 Отговор
    Напротив. Това е комплимент. Знаят, че собственици на други марки ще привлекат и без да правят отстъпка, но не и тези с 1.2 puretech.

    12:25 06.02.2026

  • 7 Госта.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гошу":

    Този двигател не е на Фиат ама ти по инерция щото толкова са ти знанията.

    Коментиран от #8

    15:09 06.02.2026

  • 8 Пеугеот

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Госта.":

    Е на кой е ако не е на фят

    15:27 06.02.2026