Забраниха реклама на BYD в Италия след жалба на Stellantis

BYD и Stellantis си организираха малка рекламна война, която достигна дори и до властите. На 4 февруари италианският орган за надзор на рекламата (IAP) официално разпореди незабавното прекратяване на кампанията „Operation Purefication“ на BYD след жалба за клевета от Stellantis. Кампанията, която беше пример за агресивен сравнителен маркетинг, предлагаше зашеметяващ бонус от 10 000 евро за подмяна, специално за собственици на автомобили с „маслени“ ремъци – явен удар по 1,2-литровите PureTech двигатели на Stellantis. IAP постанови, че слоганите на BYD, включително „Съжаляваме, че за вас всеки понеделник е Blue Monday“, преминават границата от конкурентна шега към клевета и подвеждаща търговска комуникация.

Играта на думи „Purefication“ беше пряк удар по дългосрочните проблеми с надеждността, свързани с двигателите PureTech от ранното поколение, които използват система с мокри зъбни ремъци, склонна към преждевременно износване. Stellantis от години се опитва да ограничи щетите, като наскоро удължи гаранциите до 10 години или 180 000 км, за да си върне доверието на потребителите. Като предложи огромна отстъпка, за да „пречисти“ италианските пътища от тези двигатели, BYD не просто продаваше електромобили, а използваше механичната история на конкурента си като оръжие. Регулаторните органи установиха, че формулировката на кампанията подсказва, че притежаването на продукт на конкурента е по същество проблематично, което нарушава строгите правила на Италия за лоялна сравнителна реклама.

Докато Stellantis приветства решението на IAP като победа за „защитата на конкурентите от нелоялна реклама“, пазарните анализатори разглеждат жалбата като знак, че местният шампион усеща натиска от локализираната експанзия на BYD. Техническата ирония на ситуацията е, че Stellantis вече до голяма степен се е откъснала от спорния мокър ремък, преминавайки към верижно задвижвана архитектура „Gen3“ за най-новите си модели с мека хибридна система, като Fiat Grande Panda и Alfa Romeo Junior.