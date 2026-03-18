Audi Q9 заменя A8 на върха на германската марка

След като лимузината Audi A8 официално беше пенсионирана без пряк наследник на хоризонта, Инголщад пренасочи стратегията си за флагманския модел към сегмента на „огромните“ SUV-та. По време на годишната пресконференция на Audi компанията потвърди, че Audi Q9 ще дебютира по-късно тази година като най-големият и най-луксозен автомобил с двигател с вътрешно горене на марката. Проектиран, за да се състезава директно с Mercedes-Benz GLS и BMW X7, Q9 дава приоритет на присъствието на пътя и комфорта на трите реда седалки.

Докато „Concept C“ на Audi от Автомобилното изложение в Мюнхен през 2025-та намекваше за минималистично бъдеще, Q9 се придържа към по-мускулест, актуален дизайнерски език поради късния етап на производствения си цикъл. Той се отличава с масивна версия на решетката Singleframe, обградена от спорния дизайн на разделени фарове, който наскоро видяхме при новияQ3. Q9 приема много изправен, квадратен силует, за да максимизира пространството за главите на третия ред. Във високотехнологичен обрат автомобилът използва електронни ключалки на вратите, интегрирани в линията на прозорците, въпреки че за китайския пазар се очакват физически дръжки, за да се спазят местните регулации. Задната част следва примера на новия A6 Avant, като използва разделени OLED основни светлини, разположени над тънка LED светлинна лента с пълна ширина.

Шпионските снимки от Нюрбургринг почти потвърдиха наличието на високопроизводителна версия SQ9. Очаква се този модел да използва 4,0-литров V8 двигател с две турбини и 48V мека хибридна система, насочена специално към купувачи в Северна Америка и Близкия изток. Тестовите прототипи разкриват характерни четири изпускателни тръби, разширени калници и масивни 23-цолови алуминиеви джанти. Стандартният Q9 вероятно ще предлага гама от V6 бензинови и plug-in хибридни варианти, докато на европейските пазари може да се появи вариант с дизелов двигател с висок въртящ момент, за да се справи със значителното собствено тегло на автомобила.

Вътре Q9 се отдалечава от ориентираните към водача кокпити на по-малките модели на Audi, за да се фокусира върху „VIP“ преживяването на задните седалки. Купувачите могат да избират между традиционна седемместна конфигурация или шестместна конфигурация с луксозни, индивидуални накланящи се седалки на втория ред. Таблото ще разполага с най-новата MMI конфигурация с три екрана, включително специален дисплей за пътника. Пътниците на задните седалки вероятно ще имат достъп до електрохромен стъклен покрив, който може да се затъмнява с натискането на един бутон. Очаквайте силно преориентиране към устойчив лукс, като се използват рециклирани материи и дърво с отворени пори, което прилича повече на луксозна мебел, отколкото на традиционна автомобилна тапицерия.

Q9 ще се позиционира значително над настоящия Q7, предлагайки истински трети ред с размери за възрастни. Очаква се производството да започне в края на 2026-та, а първите бройки да се появят в шоурумите в началото на 2027-ма.