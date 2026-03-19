Невероятната история на Давид Луис: от финал на Шампионската лига до аматьорите без документи в Париж

Давид Луис разкри изключителна и малко позната история от престоя си в Париж пред микрофоните на „TPTFootball“. История, която показва футбола отвъд блясъка на Шампионската лига.

Малко след като преминава в ПСЖ, бразилецът посреща двама свои приятели от родния Диадема. Те обаче попадат в аматьорски отбор от имигранти без документи, който играе в ниските дивизии около френската столица.

„Всяка вечер се прибираха ядосани, защото ги биеха. Реших да отида да ги гледам“, разказва Луис. Това, което вижда, го шокира. Съперниците са с екипи и треньор, докато неговите приятели са с разнородни дрехи, без организация и дори загряват по хаотичен начин.

След загубата той взима неочаквано решение: „Искате ли да ви тренирам?“. Усмивките на играчите били незабравими.

Така започва една необичайна мисия. Луис тренира отбора всяка седмица, понякога в понеделник вечер, а на следващия ден играе мач от Шампионската лига. Дори си спомня как е вкарал гол срещу Барселона в период, когато паралелно води аматьорските тренировки.

Футболистите, които тренира, живеят тежко. Работят като куриери, мият чинии или се издържат с капоейра. Повечето са без документи и без сигурност за бъдещето си. За тях футболът е единственото бягство от реалността.

Луис решава да направи още нещо. Прибира се в Бразилия и моли майка си да изработи екипи за отбора. Връща се в Париж с 21 куфара, пълни с дрехи, тренировъчни, официални и мачови.

Историята не свършва дотук. В края на сезона той организира гала вечер за отбора, точно като тези на ПСЖ. Наема луксозен клуб, осигурява видеа с най-добрите моменти, награди, трофеи и дори купува костюми за играчите, защото никой от тях не разполага с такива.

„Беше един от най-емоционалните моменти в живота ми. Толкова силен, колкото спечелването на Шампионската лига“, признава бразилецът.