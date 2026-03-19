Невероятната история на Давид Луис: от финал на Шампионската лига до аматьорите без документи в Париж

19 Март, 2026 08:57 1 111 4

Бразилецът тренирал нелегален отбор в свободното си време и им организирал гала вечер „като в ПСЖ“

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Давид Луис разкри изключителна и малко позната история от престоя си в Париж пред микрофоните на „TPTFootball“. История, която показва футбола отвъд блясъка на Шампионската лига.

Малко след като преминава в ПСЖ, бразилецът посреща двама свои приятели от родния Диадема. Те обаче попадат в аматьорски отбор от имигранти без документи, който играе в ниските дивизии около френската столица.

„Всяка вечер се прибираха ядосани, защото ги биеха. Реших да отида да ги гледам“, разказва Луис. Това, което вижда, го шокира. Съперниците са с екипи и треньор, докато неговите приятели са с разнородни дрехи, без организация и дори загряват по хаотичен начин.

След загубата той взима неочаквано решение: „Искате ли да ви тренирам?“. Усмивките на играчите били незабравими.

Така започва една необичайна мисия. Луис тренира отбора всяка седмица, понякога в понеделник вечер, а на следващия ден играе мач от Шампионската лига. Дори си спомня как е вкарал гол срещу Барселона в период, когато паралелно води аматьорските тренировки.

Футболистите, които тренира, живеят тежко. Работят като куриери, мият чинии или се издържат с капоейра. Повечето са без документи и без сигурност за бъдещето си. За тях футболът е единственото бягство от реалността.

Луис решава да направи още нещо. Прибира се в Бразилия и моли майка си да изработи екипи за отбора. Връща се в Париж с 21 куфара, пълни с дрехи, тренировъчни, официални и мачови.

Историята не свършва дотук. В края на сезона той организира гала вечер за отбора, точно като тези на ПСЖ. Наема луксозен клуб, осигурява видеа с най-добрите моменти, награди, трофеи и дори купува костюми за играчите, защото никой от тях не разполага с такива.

„Беше един от най-емоционалните моменти в живота ми. Толкова силен, колкото спечелването на Шампионската лига“, признава бразилецът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова

    3 2 Отговор
    ...глупости не бях чел в пет реда. Значи другите като работят куриери е нормална работа, но за индианците не е

    Коментиран от #3

    09:26 19.03.2026

  • 2 Ами той

    5 0 Отговор
    хубавият човек някак си външно си личи. Видът му и поведението те предразполагат. Само не разбрах откога да бъдеш куриер и да разнасяш пици и сандвичи е "труден живот"? Авторът в казармата бил ли е, или по строежите?

    09:28 19.03.2026

  • 3 Лопата Орешник

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Толкова":

    Статията е за човека Давид Луис и доброто му сърце! Калмук такъв!!

    09:29 19.03.2026

  • 4 Това е

    3 0 Отговор
    Човек с главно "Ч" ,адмирации.

    09:55 19.03.2026

