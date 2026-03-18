Tesla Roadster се забавя... за пореден път

В ход, който не изненада абсолютно никого, следящ индустрията на електромобилите, Елон Мъск потвърди, че второто поколение на Tesla Roadster отново е пропуснало най-новия си краен срок. Първоначално планирано за широко отразявано „демонстрационно представяне“ на 1 април, представянето на модела вече се очаква в края на април.

Тази последна промяна добавя още една глава към сагата, която започна с изненадващото представяне на колата през 2017-та. Оттогава Roadster не е успял да постигне производствените си цели през 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и края на 2025-та. Докато Мъск продължава да обещава „удар от ново ниво“ с ускорение от 0 до 100 км/ч в час за по-малко от 1 секунда (потенциално чрез двигатели на студен газ, произведени от SpaceX), идентичността на колата става все по-размита от собствения стратегически завой на Tesla към автономността.

Roadster първоначално беше представен като „хардкор удар по бензиновите коли“ –автомобил, проектиран за чисто удоволствие от шофирането. В началото на 2026-та обаче фокусът на Tesla се премести почти изцяло към Cybercab и пълно автономно шофиране (FSD).

Tesla в момента рекламира Cybercab като автомобил, който в крайна сметка може да няма педали или волан. Пускането на шестцифрен Roadster, създаден за „ентусиасти на шофирането“, създава странно вътрешно напрежение за марка, която настоява, че човешките шофьори скоро ще бъдат реликва от миналото.

Анализатори от бранша предполагат, че производствената версия на Roadster може всъщност да не излезе на пътя, докато Tesla не постигне своите етапи по „Unsupervised FSD“, което потенциално превръща „последната най-добра кола за шофьори“ във високоскоростен автономен салон.

Докато Tesla усъвършенства инженерството на Roadster, пазарът на хипер-EV значително е узрял. В момента Nevera R е еталонът за електрическа производителност и вече е доказал, че ускорението от 0 до 100 километра в час за по-малко от 2 секунди е повторимо и готов за серийно производство.

Флагманският китайски електрически суперкар BYD Yangwang U9 вече навлиза на световните пазари с активни системи за окачване, които позволяват на колата да „скача“ и да „танцува“, предоставяйки онзи „фактор на изненадата“, който Мъск обикновено запазва за представянията на Tesla.

За тези, които търсят по-традиционно преживяване с електрически спортен автомобил с отворен покрив, MG Cyberster вече е в шоурумите на цена, която е само част от прогнозираната цена на Roadster от над 200 000 долара.

Въпреки скептицизма, се очаква събитието в края на април да представи „окончателния“ производствен дизайн. Слухове от Giga Texas сочат, че аеродинамичният пакет е бил значително преработен спрямо прототипа от 2017-та, за да се справи с екстремната притискаща сила, необходима за прогнозираната максимална скорост от над 400 км/ч.

Очаква се интериорът да включва технологията Steer-by-Wire, която наскоро дебютира в Cybertruck, заедно с волан, който се прибира, когато колата е в автономен режим. Дали „SpaceX Package“ с буквални ракетни двигатели ще премине през регулаторните органи за безопасност остава най-големият въпрос за представянето през април.