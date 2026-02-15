Освен, че връща дизелите Stellantis изоставя двигателите PureTech и преминава към FireFly

Както вече ви информирахме, Stellantis предприема неочакван, но стратегически премислен ход, който мнозина биха нарекли „ренесанс на дизела“. Става дума за това, че гигантът иска да възроди дизеловите автомобили в цяла Европа, реагирайки на охладнелия ентусиазъм към пълната електрификация и отстъплението на потребителите от скъпите батерии. В момент, когато пазарът на електромобили буксува, Stellantis връща в играта поне седем ключови дизелови модификации за своите леки и лекотоварни модели, залагайки на изпитаната ефективност и реалните нужди на масовия шофьор.
Но този завой не е всичко. Той е само част от мащабната реорганизация под диригентската палка на новия изпълнителен директор Антонио Филоса. Той не просто „съживява“ дизела, но и слага край на една спорна глава в историята на концерна – ерата на двигателите PureTech. В ясен опит да се дистанцира от репутационните щети и техническите неволи, свързани с френските агрегати, Stellantis прави решителен залог на италианската инженерна мисъл и фамилията FireFly. Целта е ясна: максимално разграничаване от негативните емоции около компрометирани мотори и възстановяване на разклатеното доверие на европейския пазар чрез технологии, които доказано работят.
Всъщност концернът тихомълком пренасочва инвестициите си от френските заводи към италианския център в Термоли. Докато предишното ръководство обмисляше пенсионирането на италианските мотори FireFly, реалната експлоатация ги превърна във фаворити заради тяхната пословична надеждност. Днес те са гръбнакът на модели като Alfa Romeo Tonale и новия Fiat 500 Hybrid, като последният служи за „застраховка“ на марката в условията на колебливо търсене на електрически версии. FireFly не само остава, но и се подготвя за триумфално бъдеще под знака на предстоящия стандарт Euro 7.
Техническото обновление на тази линия е впечатляващо. Stellantis вече интегрира 48-волтови меки хибридни системи и разработва електрифицирана трансмисия с двоен съединител, което ще позволи на тези двигатели с вътрешно горене да дишат спокойно дори след 2030 година. Фамилията FireFly (или GSE) покрива широк спектър – от скромния 1,0-литров вариант за градски нужди до мощния 1,5-литров турбо агрегат със 160 к.с., който вдъхва живот на кросоувърите на Alfa Romeo.
Този стратегически микс от възроден дизел и модернизирани италиански бензинови мотори показва, че Stellantis избира пътя на прагматизма. Вместо да насилва прехода към електричество, компанията се вслушва в гласа на потребителите и инвестира в технологии, които съчетават екологичните стандарти с реалната издръжливост. Битката за бъдещето на европейските пътища продължава, но този път картите са в ръцете на онези, които залагат на сигурното.
1 6135
Коментиран от #5
12:27 15.02.2026
2 Край
12:28 15.02.2026
3 таксиджия 🚖
- Опел спорт
- Алфа премиум спорт
- Пежо дизайн и иновации
- Ситроен комфорт
- Фиат дизайн и практичност
- номер 1 по продажби на бусове в Европа
Коментиран от #12
12:28 15.02.2026
4 КИТАЙЦИТЕ ПРИЧИНЯВАТ ИЗТРЕЗНЯВАНЕ
12:28 15.02.2026
5 бай Кольо
До коментар #1 от "6135":Ще ги видим дали няма да са по голямо л@йно от предишните.
20 години карах Пежа и Ситроени и съм леко пристрастен,но последните им изгъзици не ми допадат и за това смених марката.
12:29 15.02.2026
7 Заменят
А съм сигурен, че клиентелата ще се зарадва много и на 6 -ци мотори
Коментиран от #11
12:38 15.02.2026
8 много патил
12:41 15.02.2026
9 Васил
12:41 15.02.2026
10 1111
12:41 15.02.2026
11 Пилот на Ферари
До коментар #7 от "Заменят":130кс. - мътъвци ?!!
Ти като какъв се изживяваш ? Като Ники Лауда ли ?
Работа ли ще си вършиш с автомобила или ще гониш вятъра ?!
То всички тук в България все Шумахери , а на бензиностанцията броят стотинките .
12:44 15.02.2026
12 таксиджия 🚖
До коментар #3 от "таксиджия 🚖":- Джийп офроуд(Ивелин кара такъв във Исторически парк)
- Рам пикапи мечтата на реднека
- Додж Доминик Торето
Коментиран от #16, #17, #18
12:46 15.02.2026
13 Брях доживяхме
13:05 15.02.2026
14 Тъпаци
13:31 15.02.2026
18 Мнение
До коментар #12 от "таксиджия 🚖":Ивелин и Доминик Торето карали еди кво си??????
Тва некъв академичен критерии ли е при покупка на автомобил?!
Доказателство, че бзмзчнте гледат да купят нещо дето го дават по-филмите (щото по този начин добавяли поне по 2см самочувствие към 10см си достойнства)?!
ПП: Ей долни човечета, дето автоматично филтрирате коментарите, писна ми да се чудя с часове коя дума бърка в отверстията на вашите началници, та сте ги поставили тия думи за автоматично филтриране!!!
Не разбрахте ли, че в даден момент грантовете дето вземате за слугинаж към външни интереси, ще ви излизат от ауспусите?!
14:04 15.02.2026