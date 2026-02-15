Освен, че връща дизелите Stellantis изоставя двигателите PureTech и преминава към FireFly

Както вече ви информирахме, Stellantis предприема неочакван, но стратегически премислен ход, който мнозина биха нарекли „ренесанс на дизела“. Става дума за това, че гигантът иска да възроди дизеловите автомобили в цяла Европа, реагирайки на охладнелия ентусиазъм към пълната електрификация и отстъплението на потребителите от скъпите батерии. В момент, когато пазарът на електромобили буксува, Stellantis връща в играта поне седем ключови дизелови модификации за своите леки и лекотоварни модели, залагайки на изпитаната ефективност и реалните нужди на масовия шофьор.

Но този завой не е всичко. Той е само част от мащабната реорганизация под диригентската палка на новия изпълнителен директор Антонио Филоса. Той не просто „съживява“ дизела, но и слага край на една спорна глава в историята на концерна – ерата на двигателите PureTech. В ясен опит да се дистанцира от репутационните щети и техническите неволи, свързани с френските агрегати, Stellantis прави решителен залог на италианската инженерна мисъл и фамилията FireFly. Целта е ясна: максимално разграничаване от негативните емоции около компрометирани мотори и възстановяване на разклатеното доверие на европейския пазар чрез технологии, които доказано работят.

Всъщност концернът тихомълком пренасочва инвестициите си от френските заводи към италианския център в Термоли. Докато предишното ръководство обмисляше пенсионирането на италианските мотори FireFly, реалната експлоатация ги превърна във фаворити заради тяхната пословична надеждност. Днес те са гръбнакът на модели като Alfa Romeo Tonale и новия Fiat 500 Hybrid, като последният служи за „застраховка“ на марката в условията на колебливо търсене на електрически версии. FireFly не само остава, но и се подготвя за триумфално бъдеще под знака на предстоящия стандарт Euro 7.

Техническото обновление на тази линия е впечатляващо. Stellantis вече интегрира 48-волтови меки хибридни системи и разработва електрифицирана трансмисия с двоен съединител, което ще позволи на тези двигатели с вътрешно горене да дишат спокойно дори след 2030 година. Фамилията FireFly (или GSE) покрива широк спектър – от скромния 1,0-литров вариант за градски нужди до мощния 1,5-литров турбо агрегат със 160 к.с., който вдъхва живот на кросоувърите на Alfa Romeo.

Този стратегически микс от възроден дизел и модернизирани италиански бензинови мотори показва, че Stellantis избира пътя на прагматизма. Вместо да насилва прехода към електричество, компанията се вслушва в гласа на потребителите и инвестира в технологии, които съчетават екологичните стандарти с реалната издръжливост. Битката за бъдещето на европейските пътища продължава, но този път картите са в ръцете на онези, които залагат на сигурното.