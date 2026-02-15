Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Технологии »
Освен, че връща дизелите Stellantis изоставя двигателите PureTech и преминава към FireFly

Освен, че връща дизелите Stellantis изоставя двигателите PureTech и преминава към FireFly

15 Февруари, 2026 12:20 3 285 18

  • stellantis-
  • дизелови двигатели-
  • puretech-
  • firefly

Този стратегически микс от възроден дизел и модернизирани италиански бензинови мотори показва, че Stellantis избира пътя на прагматизма

Освен, че връща дизелите Stellantis изоставя двигателите PureTech и преминава към FireFly - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Както вече ви информирахме, Stellantis предприема неочакван, но стратегически премислен ход, който мнозина биха нарекли „ренесанс на дизела“. Става дума за това, че гигантът иска да възроди дизеловите автомобили в цяла Европа, реагирайки на охладнелия ентусиазъм към пълната електрификация и отстъплението на потребителите от скъпите батерии. В момент, когато пазарът на електромобили буксува, Stellantis връща в играта поне седем ключови дизелови модификации за своите леки и лекотоварни модели, залагайки на изпитаната ефективност и реалните нужди на масовия шофьор.

Но този завой не е всичко. Той е само част от мащабната реорганизация под диригентската палка на новия изпълнителен директор Антонио Филоса. Той не просто „съживява“ дизела, но и слага край на една спорна глава в историята на концерна – ерата на двигателите PureTech. В ясен опит да се дистанцира от репутационните щети и техническите неволи, свързани с френските агрегати, Stellantis прави решителен залог на италианската инженерна мисъл и фамилията FireFly. Целта е ясна: максимално разграничаване от негативните емоции около компрометирани мотори и възстановяване на разклатеното доверие на европейския пазар чрез технологии, които доказано работят.

Всъщност концернът тихомълком пренасочва инвестициите си от френските заводи към италианския център в Термоли. Докато предишното ръководство обмисляше пенсионирането на италианските мотори FireFly, реалната експлоатация ги превърна във фаворити заради тяхната пословична надеждност. Днес те са гръбнакът на модели като Alfa Romeo Tonale и новия Fiat 500 Hybrid, като последният служи за „застраховка“ на марката в условията на колебливо търсене на електрически версии. FireFly не само остава, но и се подготвя за триумфално бъдеще под знака на предстоящия стандарт Euro 7.

Техническото обновление на тази линия е впечатляващо. Stellantis вече интегрира 48-волтови меки хибридни системи и разработва електрифицирана трансмисия с двоен съединител, което ще позволи на тези двигатели с вътрешно горене да дишат спокойно дори след 2030 година. Фамилията FireFly (или GSE) покрива широк спектър – от скромния 1,0-литров вариант за градски нужди до мощния 1,5-литров турбо агрегат със 160 к.с., който вдъхва живот на кросоувърите на Alfa Romeo.

Този стратегически микс от възроден дизел и модернизирани италиански бензинови мотори показва, че Stellantis избира пътя на прагматизма. Вместо да насилва прехода към електричество, компанията се вслушва в гласа на потребителите и инвестира в технологии, които съчетават екологичните стандарти с реалната издръжливост. Битката за бъдещето на европейските пътища продължава, но този път картите са в ръцете на онези, които залагат на сигурното.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 6135

    11 1 Отговор
    Алелуя!

    Коментиран от #5

    12:27 15.02.2026

  • 2 Край

    11 6 Отговор
    Ами то е така. Като не можеш да правиш смартфони - се връщаш да правиш гумени ботуши. за ноу хау питайте Нокия.

    12:28 15.02.2026

  • 3 таксиджия 🚖

    3 4 Отговор
    Ще инвестирам в акциите.
    - Опел спорт
    - Алфа премиум спорт
    - Пежо дизайн и иновации
    - Ситроен комфорт
    - Фиат дизайн и практичност
    - номер 1 по продажби на бусове в Европа

    Коментиран от #12

    12:28 15.02.2026

  • 4 КИТАЙЦИТЕ ПРИЧИНЯВАТ ИЗТРЕЗНЯВАНЕ

    18 4 Отговор
    На еврошматките.

    12:28 15.02.2026

  • 5 бай Кольо

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "6135":

    Ще ги видим дали няма да са по голямо л@йно от предишните.
    20 години карах Пежа и Ситроени и съм леко пристрастен,но последните им изгъзици не ми допадат и за това смених марката.

    12:29 15.02.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заменят

    8 2 Отговор
    Един миксер с друг такъв. Дизелите ок, но пак мъртъвци с тези 1-130кс. Да върнат 2.0 ХДИ, и 2.0 бензин (поне), но да му сложат една читава СК., че милия грам не се усеща като 180кс..
    А съм сигурен, че клиентелата ще се зарадва много и на 6 -ци мотори

    Коментиран от #11

    12:38 15.02.2026

  • 8 много патил

    6 3 Отговор
    За Ситроен - С-5 ви препоръчвам - И да ви го подаряват нов от магазин не го вземайте !!

    12:41 15.02.2026

  • 9 Васил

    5 0 Отговор
    PureTech са толкова бъгави двигатели даже не знам дали могат да се наричат такива едвам издържат до 100к

    12:41 15.02.2026

  • 10 1111

    9 0 Отговор
    Сетиха се след огромния негативен отзувк за тези двигатели PureTech (май към 15 години или даже повече). Двигателите на Фиат, даже и 1.0, се оказаха доста здрави, та то било и с ръчна кутия 5 скорости - набира много доволно за 1.0 и държи бая. С 1.5 двигателя ще имат поне някаква по-голяма мощност за всички "джипки", които се задвижваха от "гигантския" 1.2 (пр. 5008 със седем места - абсурд). Италианците са силно подценявани - всъщност имат доста здрави двигатели.

    12:41 15.02.2026

  • 11 Пилот на Ферари

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "Заменят":

    130кс. - мътъвци ?!!
    Ти като какъв се изживяваш ? Като Ники Лауда ли ?
    Работа ли ще си вършиш с автомобила или ще гониш вятъра ?!
    То всички тук в България все Шумахери , а на бензиностанцията броят стотинките .

    12:44 15.02.2026

  • 12 таксиджия 🚖

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "таксиджия 🚖":

    - Джийп офроуд(Ивелин кара такъв във Исторически парк)
    - Рам пикапи мечтата на реднека
    - Додж Доминик Торето

    Коментиран от #16, #17, #18

    12:46 15.02.2026

  • 13 Брях доживяхме

    5 1 Отговор
    Най после да им дойде акъл в главата.

    13:05 15.02.2026

  • 14 Тъпаци

    0 3 Отговор
    Италианските боклуци са пословични. Понеже не успяват да се справят с технологиите и под маскирани клишета се връщат 10г назад. Стелантис ще фалират.

    13:31 15.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "таксиджия 🚖":

    Ивелин и Доминик Торето карали еди кво си??????
    Тва некъв академичен критерии ли е при покупка на автомобил?!
    Доказателство, че бзмзчнте гледат да купят нещо дето го дават по-филмите (щото по този начин добавяли поне по 2см самочувствие към 10см си достойнства)?!


    ПП: Ей долни човечета, дето автоматично филтрирате коментарите, писна ми да се чудя с часове коя дума бърка в отверстията на вашите началници, та сте ги поставили тия думи за автоматично филтриране!!!
    Не разбрахте ли, че в даден момент грантовете дето вземате за слугинаж към външни интереси, ще ви излизат от ауспусите?!

    14:04 15.02.2026