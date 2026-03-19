Противници на режима! Много иранци безплатно давали информация на Израел и САЩ за ударите срещу режима на аятоласите

Бившият съветник по националната сигурност на Израел Еял Хулата заяви пред CNN, че голям брой иранци на място сътрудничат на израелската военна кампания - не като вербувани агенти, а като противници на режима, които са поискали помощ, след като преди два месеца са били подложени на кървави репресии по време на протести, представяйки операциите като взаимна помощ за тяхната свобода.

"И Израел, и САЩ разполагат с изключително прецизни и превъзходни разузнавателни възможности. В това не участва само израелското разузнаване. И нивото на проникване в Иран е значително, между другото", каза Хулата.

"Но има и друг елемент в това, а именно участието на иранския народ. Самите иранци разбират мащаба на възможността, която се предлага тук, и активно участват по начини, които не сме виждали преди, като предоставят този вид информация.

Така че някои от тези цели, докато са в укритие, се разпознават от хората на място, които разбират, че това е важно за способността им да надделеят с времето, и предоставят обширна информация за местонахождението на тези офицери, за скривалищата им, къде се намират, а след това, разбира се, разузнавателната общност, било то израелска или американска, трябва да провери това", добави Аял Хулата.

"Ние не бомбардираме просто така, без да знаем къде точно се намира целта, но можем да го направим, когато получаваме тези важни сведения в реално време.

А доказателството в крайна сметка е в списъка със снимки, който показахте на екрана. Доказано е, че това е много ефективно", добави Хулата.