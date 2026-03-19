Противници на режима! Много иранци безплатно давали информация на Израел и САЩ за ударите срещу режима на аятоласите

19 Март, 2026 08:40

Самите иранци разбират мащаба на възможността, която се предлага тук, и активно участват по начини, които не сме виждали преди, като предоставят този вид информация

Бившият съветник по националната сигурност на Израел Еял Хулата заяви пред CNN, че голям брой иранци на място сътрудничат на израелската военна кампания - не като вербувани агенти, а като противници на режима, които са поискали помощ, след като преди два месеца са били подложени на кървави репресии по време на протести, представяйки операциите като взаимна помощ за тяхната свобода.

"И Израел, и САЩ разполагат с изключително прецизни и превъзходни разузнавателни възможности. В това не участва само израелското разузнаване. И нивото на проникване в Иран е значително, между другото", каза Хулата.

"Но има и друг елемент в това, а именно участието на иранския народ. Самите иранци разбират мащаба на възможността, която се предлага тук, и активно участват по начини, които не сме виждали преди, като предоставят този вид информация.

Така че някои от тези цели, докато са в укритие, се разпознават от хората на място, които разбират, че това е важно за способността им да надделеят с времето, и предоставят обширна информация за местонахождението на тези офицери, за скривалищата им, къде се намират, а след това, разбира се, разузнавателната общност, било то израелска или американска, трябва да провери това", добави Аял Хулата.

"Ние не бомбардираме просто така, без да знаем къде точно се намира целта, но можем да го направим, когато получаваме тези важни сведения в реално време.

А доказателството в крайна сметка е в списъка със снимки, който показахте на екрана. Доказано е, че това е много ефективно", добави Хулата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Нищо на този

    51 8 Отговор
    Свят не е безплатно... Сега ше платят с живота си...

    Коментиран от #27

    08:41 19.03.2026

  • 2 По голяма глупост

    63 8 Отговор
    Не съм чел.

    Коментиран от #45

    08:41 19.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    25 6 Отговор
    То кранистите няма да стоят без работа Трябва редовни поръчки

    08:42 19.03.2026

  • 6 Блажени

    47 6 Отговор
    са веруищите.

    08:42 19.03.2026

  • 7 Пич

    59 9 Отговор
    Това не е истина !!! Тази статия има за цел да бъде прочетена в Иран!!! Това е измекярски опит да се вбие клин между официалната власт и народа!!! Но отново Израел ги очаква провал!!!

    Коментиран от #30, #49, #52

    08:43 19.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Затова ще видят по стълбовете

    45 7 Отговор
    Ако Мадуро ги беше ги затрил, нямаше да го предадат на кравите. Иран си знае работата

    Коментиран от #11

    08:44 19.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Поправка

    22 6 Отговор

    До коментар #9 от "Затова ще видят по стълбовете":

    ВИСЯТ.

    08:45 19.03.2026

  • 12 Георги

    36 6 Отговор
    не се и съмнявам. Щом носителят на Нобел за мир подканяше тромб да нападне страната й, какво остава за обикновените иранци.

    08:45 19.03.2026

  • 13 Само

    39 5 Отговор
    като се види автора на статията, и ти става ясно каква е целта.

    08:45 19.03.2026

  • 14 Някой

    37 5 Отговор
    Съмнявам се да е безплатно. Предателя обикновено действа срещу заплащане.

    Коментиран от #41

    08:46 19.03.2026

  • 15 Вашето мнение

    21 6 Отговор
    За Иран не знам, но тук Белене ризорт отваря скоро врати за да приеме новия цвят.

    08:46 19.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Не ставайте

    31 4 Отговор
    смешни

    и без това се излагате че със смазващо военно и техническо превъзходство тия бамбуци ви правят луди

    08:47 19.03.2026

  • 18 Това не са

    38 6 Отговор
    противници на режима ! Това са просто национални предатели заради които загиват и невинни !
    Противниците на режима или емигрират или водят от вътре борбата с режима !
    Не е добре предатели да се героизират !!!

    08:47 19.03.2026

  • 19 Хмм

    18 4 Отговор
    религиозен режим се сваля трудно, дори невъзможно

    08:49 19.03.2026

  • 20 МНОГО ДАВАЛИ ИНФОРМАЦИЯ.....

    24 5 Отговор
    ......СЕГА МНОГО ЩЕ ОСТАНАТ С ЕДНА ГЛАВА ПО КЪСИ.....А НА САЩ И ИсРАЕЛ ИМ Е ПРЕЗ ....ОНАЯ РАБОТА

    Коментиран от #38

    08:49 19.03.2026

  • 21 Хохо Бохо

    23 5 Отговор
    То и на Иран помагат с разузнавателна информация противниците на режима на Бетаняху. В пропагандната война граници няма, може всякаква глупост да се пише

    08:49 19.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Май Помпео

    14 4 Отговор
    Тоя съветник по националната сигурност на Израел Еял Хуяата, здраво послъгва! Но така е във война.

    А всеки може да прочете поста ми в Х по време на протестите!

    08:54 19.03.2026

  • 26 Дон Корлеоне

    6 10 Отговор
    Хаяско трепери в бункера.

    08:55 19.03.2026

  • 27 Едва ли

    12 7 Отговор

    До коментар #1 от "Нищо на този":

    Сега какво излиза, като им разбиха домовете, улиците, училищата, убиха им децата, сами ли са си виновни?
    Фарисейска логика..

    08:55 19.03.2026

  • 28 Госあ

    20 6 Отговор
    Всъщност, май се случва отново точно обратното на това, което пропагандира западната преса - вероломното нападение над Иран консолидира народа около аятоласите. Иначе, национални предатели има навсякъде, но не ми се вярва да предават народа си безплатно.

    Коментиран от #39

    08:55 19.03.2026

  • 29 Еми както

    15 4 Отговор
    Винаги. Работели за врага и с тяхна помощ сега бобите, дроновете, ракетите на врага им се изсипват и на техните глави. Това е предателството. Без акъл работиш и против себе си.

    08:55 19.03.2026

  • 30 Медуня

    6 13 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    много копейки тук..

    Коментиран от #31, #40, #48

    08:56 19.03.2026

  • 31 хи хи хихи

    12 5 Отговор

    До коментар #30 от "Медуня":

    И малко центаджийчета, но за сметка на това интелектуално недостатъчни!

    08:58 19.03.2026

  • 32 Софиянец

    13 4 Отговор
    Как да не повярваш на ционистки плъх, особено по време на война 😅😂😂

    Обаче доста евреи даваха безплатно информация на германците по време на ВСВ!

    08:58 19.03.2026

  • 33 "противници на режима"

    10 5 Отговор
    били поискали помощ от Израел видиш ли и безплатно му давали информация , след като били подложени на репресии по време на протести..... ку-кууу.... не че е невъзможно да има олигофрени и предатели но пък и масово да е било тва дето "разбирали мащаба на възможността, която се предлага тук" и тук, и тук, и там .... тиририм тирирам .....

    09:00 19.03.2026

  • 34 Стивън Дарси...

    10 3 Отговор
    Докато тук си върви ч@футската пропаганда ето ви една разтърсваща новина ,която доказва,че сатанисткото изчадие Натаняху е пречукан и е вече на оня свят ...

    Коментиран от #91

    09:00 19.03.2026

  • 35 Отец Инокентий

    3 2 Отговор
    Прости им Господи, те не знаят какво правят

    09:02 19.03.2026

  • 36 Ха ХаХа

    1 1 Отговор
    Тттттт

    09:02 19.03.2026

  • 37 Като нашите псевдокултурници

    5 3 Отговор
    и атлантически мизерници продажни баш в Иран още няма !

    09:02 19.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Как ще е безплатно

    8 3 Отговор

    До коментар #28 от "Госあ":

    По всички медии пишеше, че обявена награда от 10 милиона за иформация. Така и удариха пак цял жилищен блок с хората вътре за един лидер.

    09:02 19.03.2026

  • 40 А бе и правоверни жълтопаветници

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Медуня":

    Не е като да няма. Макар , че са на изчезване.

    09:03 19.03.2026

  • 41 10 милиона долара

    8 2 Отговор

    До коментар #14 от "Някой":

    бе обявено по медиите.
    А сега същите ни убеждават, че било "безплатно"!

    09:06 19.03.2026

  • 42 Бесене тогава

    4 2 Отговор
    На ламбити и народен съд за предателите

    Коментиран от #44, #47

    09:06 19.03.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ами

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Бесене тогава":

    Саддам го обесиха

    09:08 19.03.2026

  • 45 Суджук

    3 6 Отговор

    До коментар #2 от "По голяма глупост":

    Бре, бре... нашите Путинофили станали Аятоласофили ислямисти!

    09:09 19.03.2026

  • 46 Арети

    3 1 Отговор
    коритото Джерард Форд потъна 😂😂😂 епична лудост без аналог !!!!

    09:10 19.03.2026

  • 47 Ха ха ха ха

    1 7 Отговор

    До коментар #42 от "Бесене тогава":

    Кои са предатели? Предатели са аятоласите, които свалиха Шаха. Преди да го свалят се криха в САЩ и във Франция.

    Коментиран от #59

    09:10 19.03.2026

  • 48 Копейките са само в Интернет

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Медуня":

    Навън сякаш са се изпарили.

    09:11 19.03.2026

  • 49 Синоптик

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Айде пак на дървените философии. Тръгнали иранците да четат статии на български в провинциални руски сайтчета.

    09:11 19.03.2026

  • 50 А МОЧАТА?

    2 1 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?

    09:11 19.03.2026

  • 51 И как са я

    5 1 Отговор
    давали тая "информация" на Израел ? С пощенски гълъби или как? Иначе че от млад лумпенизиран бедняк става лесно предател спор няма и е доказано с нашите там СДС-та и другите атлантенца нещастни дето се спукаха от предателства 36 години

    Коментиран от #55

    09:12 19.03.2026

  • 52 Станчо

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    Нали бяхте против ислямското робство на България? Вие ни учехте, колко било лошо, когато България е била част от Ислямския халифат. Учехте ни, как Тервел спасил Европа от ислямската инвазия.

    А сега изведнъж обърнахте палачинката и станахте големи почитатели на ислямския режим. Не на мюсюлманите или на исляма, а именно на Ислямски режим, занимаващ се с тероризъм и дори атакувал България преди 15-20 години.

    Коментиран от #85

    09:13 19.03.2026

  • 53 Значи

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Механик":

    Когато слънцето изгрее откъм Твхеран,няма да ми е толкова гадно за "публикта"

    09:15 19.03.2026

  • 54 Мухаа ха!

    5 0 Отговор
    Кашер - номера! Точно персиец, независимо дали харесва,или е критичен към сегашната власт,ще подава " информация" на кашерните,и то- къде да бомбардират страната му? Айде бе? Те ви ненавиждат и в червата,не отсега,а от векове.

    Коментиран от #56

    09:15 19.03.2026

  • 55 Българин

    2 6 Отговор

    До коментар #51 от "И как са я":

    А какво ще кажеш за нашите комунисчета шумкарчета, които продадоха България на Съветите за власти и облаги? Тях нещо ги забрави? Шумкарчетата русофилчета са изначалните предатели, а на кого предават няма значение, дали на гърци, турци или руснаци, стига да има шумкарска облага.

    Коментиран от #77, #89

    09:15 19.03.2026

  • 56 Българин

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Мухаа ха!":

    Имаме пример от нашите шумкарчета, които са предавали информация на Сталин, дори са му служили. Димитров, Коларов...

    Коментиран от #72

    09:17 19.03.2026

  • 57 ТЕ И НАШИТЕ НПО УПРАВНИЦИ ЗА НЯКОЙ ШЕКЕЛ

    4 0 Отговор
    Продадоха България.

    09:18 19.03.2026

  • 58 Реалист

    6 1 Отговор
    Еврейско-краварска евтина пропаганда. С толкова точни и навременни сведения от противниците на режима, избиха стотици невинни деца в училищата им.

    Коментиран от #66

    09:19 19.03.2026

  • 59 Писал съм го вече младеж за шаха

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ха ха ха":

    Тези опити за "раздробяване на Иран" започнаха много отдавна. Започнаха със подкрепата на политиката на шаха за налагане на "персицизъм" и нарушаване на правата на всички други малцинства във Иран. И кюрди, и азери, и араби, и още над 21 малцинства. Точно за това "религията" се обедини срещу национализма му, и го свали от власт. Шаха открадна милиарди долари и избяга в САЩ. Ей това не се обяснява на европейският слушател и читател. По времето на шаха бяха наложени брутални репресии над малцинствата а не "светска власт" да е налагал и прочие дивотии каквито се пишат... Аятоласите наложиха обединение на нацията ! Другият вариант беше 14 нови микродържави държави да се появят в региона и граждански войни и изтребление .... Това е истината. Това е историята! Така дойдоха Аятоласите и спасиха ситуацията. Срещу шаха най против бяха впрочем азерите от двете страни на границата със СССР тогава. Точно тях шаха малтретираше най брутално заедно с кюрдите впрочем ...

    09:33 19.03.2026

  • 60 Бай Благой

    2 1 Отговор
    По големи хитреци от ч и фу ти те няма на света!
    За тях лъжата, измамата убийството са нещо нормално.

    09:34 19.03.2026

  • 61 ВВП

    1 0 Отговор
    Даже и наградата Нее я потърсили ..Работили гратис ,

    09:34 19.03.2026

  • 62 Първанов

    2 2 Отговор
    Над 8 000 000 иранци са прогонени от режима по официални данни. Лично съм наблюдавал огромните и протести, подчертавам огромни въвхВиена и Париж. Тези хора милеят за родината си, те биха били и ценен капитал за страната им. Дали ще се сбъдне мечтата на иранците вътре и вън он страната Иран да се отърси от теократичния режим предстои да разберем. За Европа и света това ще е също голямо облекчение

    Коментиран от #68

    09:38 19.03.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Препратка към Иранците

    3 0 Отговор
    Казано е - "Не вярвай на данайците, дори когато ти носят дарове"! Точка. Кой разбрал - разбрал, кой не разбрал е за негова сметка!

    09:40 19.03.2026

  • 65 ВВП

    2 1 Отговор
    За тия на момента куршум в тиквата ..САЩ убиха много хора ..Израил ги следва с бодри крачки..

    09:42 19.03.2026

  • 66 123456

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Реалист":

    Еврейската логика е такава. - " Трябва да се унищожават и децата им дори и животните."

    Това е тяхната логика за онези дето са против според тях.

    Пишело го и в свещените им писания.

    09:43 19.03.2026

  • 67 ВВП

    5 0 Отговор
    Малките иранци не знаят как Пахлави беси хората по стълбовете ..Затова стават революциите ..Иран беше подлога на сащ . 100,%..

    09:44 19.03.2026

  • 68 АМ ЧИ ТОЛКОЗ

    2 0 Отговор

    До коментар #62 от "Първанов":

    СА ПРОГОНЕНИ И ОТ УКРАЙНА
    И СИГА КО ШИ ПРАЙМ
    ША ГИ МЕНКАМЕ ЛИ
    АБЕ ТЕА СЕЛЕНЧУКА И АЯТОЛАХА ДАН СА ЕДИ ДОЛ ДРЕНКИ БЕ

    09:45 19.03.2026

  • 69 ВВП

    2 0 Отговор
    Евреите ще изпитат много нещастия ,защото рая раса е ненужна .носи само мизерия и беднотия.скръб..

    09:45 19.03.2026

  • 70 За подобно предателство

    7 1 Отговор
    Предателите какво заслужават ? А? Впрочем като се говори за Иран, за предполагаема дискриминация, насилие, основани на пол, етническа принадлежност и убеждения нека да се замислим в Израел как е. А при съюзниците на САЩ как е? Ами факт е че и законодателството на Иран е десетки и стотици пъти по демократично от това в околните държави, дори и това в Азербайджан впрочем. И законодателството и институциите. А че протестите в Иран бяха справедливи но не толкова политически а икономически е безспорен факт. Въпроса е обаче кой и защо кризата в Иран предизвика и 15 години санкции и ембарго налагаше без каквото и да е логическо обяснение.....

    09:46 19.03.2026

  • 71 ВВП

    2 0 Отговор
    Така или иначе сащ ще умре ,и след тях Израиля ще бъде заличен..Тива е сигурно.какро че утре ще съмне..Тия са презрени от целия свят ..

    09:48 19.03.2026

  • 72 ПРИМЕРИ БОЛ

    2 2 Отговор

    До коментар #56 от "Българин":

    НАЙ ПРЕСНИЯ СИ ТИ
    ЗА НЯКОЙ ЦЕНТ СИ ГОТОВ ДА ПРЕДАДЕШ НЕ САМО ИНТЕРЕСИТЕ НА РОДИНАТА А И МАЙКА СИ
    МНОО ЗАБАВНО ПРЕДАТЕЛИТЕ ОБВИНЯВАТ В ПРЕДАТЕЛСТВО
    ГОЛЯМ ПАР....ЦАЛ СИ

    09:50 19.03.2026

  • 73 ВВП

    3 2 Отговор
    САЩ и Израил са садисти..Във Виетнам пръскаха с хим.Агент,, Ориндж,,да убият почвата ,реколтата .населението..Това са янките .Фашистки изчадия..

    09:50 19.03.2026

  • 74 ВВП

    2 2 Отговор
    Шопите се продадоха за 100долара през 1990и предадоха България на тепсия ..на английските кучета ..България потъна в мизерия и мрак..

    09:53 19.03.2026

  • 75 Спас

    1 1 Отговор
    За съжаление копейки, това за което ви командват да викате няма за се получи. Иран ще бъде променен! Огромната грешка на Иран е нападението на съседите си. Да си припомним договора между Египет и Израел от 1979 г. Тук ще се случи същото и ще настъпи мир в Близкия изток

    Коментиран от #84

    09:57 19.03.2026

  • 76 ха ха ха

    3 0 Отговор
    Противници на режима ли е синонима на жителите на Иран. Странна терминология.

    Коментиран от #83

    09:58 19.03.2026

  • 77 "комунисчета шумкарчета" викаш а?

    3 1 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    Дето свобода, равенство, братство, национализация, кооперативи, интернационализъм, социализъм, антиколониализъм, антимилитаризъм, знаме на мира, безплатно образование, безплатно здравеопазване и т.н на кой бре младеж и какво да предадат? Що не мислите бре? ....

    Коментиран от #82

    09:59 19.03.2026

  • 78 ВВП

    2 0 Отговор
    Два самолетоносача са потопени..третия е повреден..Това са великите сащ..Пък окропитеците нямат нито един кораб..Доволни са ..

    10:00 19.03.2026

  • 79 ВВП

    0 0 Отговор
    Иаз давам безплатна информация на врага за шополука и сие..

    10:01 19.03.2026

  • 80 ВВП

    1 0 Отговор
    Сем.Сатаняху е сепултирано преди седмица ..Амин..Да дуаат супата..

    10:04 19.03.2026

  • 81 Тартаковер

    2 0 Отговор
    По тази причина ли героите на нашето време ББ и ДП ходят с многобройна охрана и бронирани коли ? Страхуват се от обичта на народа и да не бъдат с предадени координати и местонахождения ли ?

    10:05 19.03.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 дебеЛ Лебед

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "ха ха ха":

    Ако целия народ е противник на режима на режима , защо не послушаха призива на САЩ и ИЗРАЕЛ и да излязат масово , всички , за да свалат тези ОМРАЗНИ АЯТОЛАСИ ?
    Каквато и полиция и гвардия да има , НЯМА ДА МОЖЕ ДА УБИЕ , АРЕСТУВА и РАЗГОНИ близо 90 милиона народ !

    Коментиран от #92

    10:07 19.03.2026

  • 84 Спасчо,

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Спас":

    Без ислямското обединение и без Аятоласите няма да я има спойката на обединението и Иран ще бъде нацепен поне на 8-10 държавички джуджета на етнически принцип както впрочем от години в Ирак, САЩ правят подобни опити. В Сирия е същото. Нищо добро за народите и хората от това няма да се получи. Деструктивно е и е в полза единствено за международната олигархия, местните и подлоги и новият колониализъм.

    10:08 19.03.2026

  • 85 Правиш паралел,

    1 0 Отговор

    До коментар #52 от "Станчо":

    който е най-меко казано неподходящ.Ислямската революция е следствие от масовото недоволство от авторитарния режим на шаха, обединяването на опозицията и разклатената подкрепа на шаш Мохамед Реза Пахлави от САЩ.Днес наблюдаваме почти същото недоволство, но насочено към режима на аятоласите. Нито единият, нито другият режим са подсигурили задоволяване на потребностите на обикновения ирански гражданин и намаляване на социалното неравенство в страната.Това, което днес наблюдаваме е резултат на външни влияния върху Иран от 1941 г. насам, които продължават и са част от съвременната геополитика.

    10:09 19.03.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 ВВП

    0 0 Отговор
    Ако Путин и Си не дадат помощ на Иран се отказвам от тия мишоци..Трябва да заяват че са унищожили ,,Форд,,или Линколн ..или са ликвидирали.Бяни Сатаняху..или нещо подобно..Врагът трябва да унищожава .инак ще те ликвидира .Рано или късно

    10:14 19.03.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 През социализма

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Българин":

    Предатели нямаше. Имаше там някакви 11-12 псевдокултурника замаени и тва беше. След "демокрацията" пък ги събраха във военният клуб в София и щяха да се избият завалиите за едни западни пенсии за поборници от по 50$ на месец тея нещастници .... До 3 и половина през ноща после в градинката на Кристал врясъци имаше кой от кой по голям предател бил а посланници стояха на пейките и се смееха ....ъхъъъ....

    10:18 19.03.2026

  • 90 ВВП

    1 0 Отговор
    РФ знае координатите на Зелю,Кличко,По-гд ,Сирски.. ,и други артисти обаче не ги трепе ..За разлика от САЩ и подлогата им Израил...Различни похвати на водене на война .САЩ и Израел са садисти..Това го видя целия свят

    10:31 19.03.2026

  • 91 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Стивън Дарси...":

    Пропагандата е до време Снощи пак е имало бягане с препятствия в малките часове Треньори от цял свят отиват на обмяна на опит

    10:31 19.03.2026

  • 92 ти кьорав ли си

    0 1 Отговор

    До коментар #83 от "дебеЛ Лебед":

    5000 избити по митингите за 2 седмици не ти ли е причина. Ти рИва 2 седмици че те ударили с палка по малкото пръстче на митинга пред парламента.

    10:32 19.03.2026

  • 93 К ПЕЙКИ с чалми

    0 0 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:36 19.03.2026

  • 94 само това ще кажа

    0 0 Отговор
    Дано скоро всички войни приключат!

    10:36 19.03.2026