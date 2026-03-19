Противници на режима! Много иранци безплатно давали информация на Израел и САЩ за ударите срещу режима на аятоласите

Бившият съветник по националната сигурност на Израел Еял Хулата заяви пред CNN, че голям брой иранци на място сътрудничат на израелската военна кампания - не като вербувани агенти, а като противници на режима, които са поискали помощ, след като преди два месеца са били подложени на кървави репресии по време на протести, представяйки операциите като взаимна помощ за тяхната свобода.
"И Израел, и САЩ разполагат с изключително прецизни и превъзходни разузнавателни възможности. В това не участва само израелското разузнаване. И нивото на проникване в Иран е значително, между другото", каза Хулата.
"Но има и друг елемент в това, а именно участието на иранския народ. Самите иранци разбират мащаба на възможността, която се предлага тук, и активно участват по начини, които не сме виждали преди, като предоставят този вид информация.
Така че някои от тези цели, докато са в укритие, се разпознават от хората на място, които разбират, че това е важно за способността им да надделеят с времето, и предоставят обширна информация за местонахождението на тези офицери, за скривалищата им, къде се намират, а след това, разбира се, разузнавателната общност, било то израелска или американска, трябва да провери това", добави Аял Хулата.
"Ние не бомбардираме просто така, без да знаем къде точно се намира целта, но можем да го направим, когато получаваме тези важни сведения в реално време.
А доказателството в крайна сметка е в списъка със снимки, който показахте на екрана. Доказано е, че това е много ефективно", добави Хулата.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нищо на този
Коментиран от #27
08:41 19.03.2026
2 По голяма глупост
Коментиран от #45
08:41 19.03.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
08:42 19.03.2026
6 Блажени
08:42 19.03.2026
7 Пич
Коментиран от #30, #49, #52
08:43 19.03.2026
9 Затова ще видят по стълбовете
Коментиран от #11
08:44 19.03.2026
11 Поправка
До коментар #9 от "Затова ще видят по стълбовете":ВИСЯТ.
08:45 19.03.2026
12 Георги
08:45 19.03.2026
13 Само
08:45 19.03.2026
14 Някой
Коментиран от #41
08:46 19.03.2026
15 Вашето мнение
08:46 19.03.2026
17 Не ставайте
и без това се излагате че със смазващо военно и техническо превъзходство тия бамбуци ви правят луди
08:47 19.03.2026
18 Това не са
Противниците на режима или емигрират или водят от вътре борбата с режима !
Не е добре предатели да се героизират !!!
08:47 19.03.2026
19 Хмм
08:49 19.03.2026
20 МНОГО ДАВАЛИ ИНФОРМАЦИЯ.....
Коментиран от #38
08:49 19.03.2026
21 Хохо Бохо
08:49 19.03.2026
25 Май Помпео
А всеки може да прочете поста ми в Х по време на протестите!
08:54 19.03.2026
26 Дон Корлеоне
08:55 19.03.2026
До коментар #1 от "Нищо на този":Сега какво излиза, като им разбиха домовете, улиците, училищата, убиха им децата, сами ли са си виновни?
Фарисейска логика..
28 Госあ
Коментиран от #39
08:55 19.03.2026
30 Медуня
До коментар #7 от "Пич":много копейки тук..
Коментиран от #31, #40, #48
08:56 19.03.2026
31 хи хи хихи
До коментар #30 от "Медуня":И малко центаджийчета, но за сметка на това интелектуално недостатъчни!
08:58 19.03.2026
32 Софиянец
Обаче доста евреи даваха безплатно информация на германците по време на ВСВ!
08:58 19.03.2026
34 Стивън Дарси...
35 Отец Инокентий
37 Като нашите псевдокултурници
09:02 19.03.2026
39 Как ще е безплатно
До коментар #28 от "Госあ":По всички медии пишеше, че обявена награда от 10 милиона за иформация. Така и удариха пак цял жилищен блок с хората вътре за един лидер.
40 А бе и правоверни жълтопаветници
До коментар #30 от "Медуня":Не е като да няма. Макар , че са на изчезване.
41 10 милиона долара
До коментар #14 от "Някой":бе обявено по медиите.
А сега същите ни убеждават, че било "безплатно"!
42 Бесене тогава
Коментиран от #44, #47
44 Ами
До коментар #42 от "Бесене тогава":Саддам го обесиха
45 Суджук
До коментар #2 от "По голяма глупост":Бре, бре... нашите Путинофили станали Аятоласофили ислямисти!
46 Арети
47 Ха ха ха ха
До коментар #42 от "Бесене тогава":Кои са предатели? Предатели са аятоласите, които свалиха Шаха. Преди да го свалят се криха в САЩ и във Франция.
Коментиран от #59
48 Копейките са само в Интернет
До коментар #30 от "Медуня":Навън сякаш са се изпарили.
49 Синоптик
До коментар #7 от "Пич":Айде пак на дървените философии. Тръгнали иранците да четат статии на български в провинциални руски сайтчета.
09:11 19.03.2026
52 Станчо
До коментар #7 от "Пич":Нали бяхте против ислямското робство на България? Вие ни учехте, колко било лошо, когато България е била част от Ислямския халифат. Учехте ни, как Тервел спасил Европа от ислямската инвазия.
А сега изведнъж обърнахте палачинката и станахте големи почитатели на ислямския режим. Не на мюсюлманите или на исляма, а именно на Ислямски режим, занимаващ се с тероризъм и дори атакувал България преди 15-20 години.
Коментиран от #85
09:13 19.03.2026
53 Значи
До коментар #38 от "Механик":Когато слънцето изгрее откъм Твхеран,няма да ми е толкова гадно за "публикта"
54 Мухаа ха!
Коментиран от #56
55 Българин
До коментар #51 от "И как са я":А какво ще кажеш за нашите комунисчета шумкарчета, които продадоха България на Съветите за власти и облаги? Тях нещо ги забрави? Шумкарчетата русофилчета са изначалните предатели, а на кого предават няма значение, дали на гърци, турци или руснаци, стига да има шумкарска облага.
56 Българин
До коментар #54 от "Мухаа ха!":Имаме пример от нашите шумкарчета, които са предавали информация на Сталин, дори са му служили. Димитров, Коларов...
57 ТЕ И НАШИТЕ НПО УПРАВНИЦИ ЗА НЯКОЙ ШЕКЕЛ
58 Реалист
59 Писал съм го вече младеж за шаха
До коментар #47 от "Ха ха ха ха":Тези опити за "раздробяване на Иран" започнаха много отдавна. Започнаха със подкрепата на политиката на шаха за налагане на "персицизъм" и нарушаване на правата на всички други малцинства във Иран. И кюрди, и азери, и араби, и още над 21 малцинства. Точно за това "религията" се обедини срещу национализма му, и го свали от власт. Шаха открадна милиарди долари и избяга в САЩ. Ей това не се обяснява на европейският слушател и читател. По времето на шаха бяха наложени брутални репресии над малцинствата а не "светска власт" да е налагал и прочие дивотии каквито се пишат... Аятоласите наложиха обединение на нацията ! Другият вариант беше 14 нови микродържави държави да се появят в региона и граждански войни и изтребление .... Това е истината. Това е историята! Така дойдоха Аятоласите и спасиха ситуацията. Срещу шаха най против бяха впрочем азерите от двете страни на границата със СССР тогава. Точно тях шаха малтретираше най брутално заедно с кюрдите впрочем ...
60 Бай Благой
За тях лъжата, измамата убийството са нещо нормално.
62 Първанов
66 123456
До коментар #58 от "Реалист":Еврейската логика е такава. - " Трябва да се унищожават и децата им дори и животните."
Това е тяхната логика за онези дето са против според тях.
Пишело го и в свещените им писания.
09:43 19.03.2026
68 АМ ЧИ ТОЛКОЗ
До коментар #62 от "Първанов":СА ПРОГОНЕНИ И ОТ УКРАЙНА
И СИГА КО ШИ ПРАЙМ
ША ГИ МЕНКАМЕ ЛИ
АБЕ ТЕА СЕЛЕНЧУКА И АЯТОЛАХА ДАН СА ЕДИ ДОЛ ДРЕНКИ БЕ
70 За подобно предателство
72 ПРИМЕРИ БОЛ
До коментар #56 от "Българин":НАЙ ПРЕСНИЯ СИ ТИ
ЗА НЯКОЙ ЦЕНТ СИ ГОТОВ ДА ПРЕДАДЕШ НЕ САМО ИНТЕРЕСИТЕ НА РОДИНАТА А И МАЙКА СИ
МНОО ЗАБАВНО ПРЕДАТЕЛИТЕ ОБВИНЯВАТ В ПРЕДАТЕЛСТВО
ГОЛЯМ ПАР....ЦАЛ СИ
75 Спас
76 ха ха ха
77 "комунисчета шумкарчета" викаш а?
До коментар #55 от "Българин":Дето свобода, равенство, братство, национализация, кооперативи, интернационализъм, социализъм, антиколониализъм, антимилитаризъм, знаме на мира, безплатно образование, безплатно здравеопазване и т.н на кой бре младеж и какво да предадат? Що не мислите бре? ....
81 Тартаковер
83 дебеЛ Лебед
До коментар #76 от "ха ха ха":Ако целия народ е противник на режима на режима , защо не послушаха призива на САЩ и ИЗРАЕЛ и да излязат масово , всички , за да свалат тези ОМРАЗНИ АЯТОЛАСИ ?
Каквато и полиция и гвардия да има , НЯМА ДА МОЖЕ ДА УБИЕ , АРЕСТУВА и РАЗГОНИ близо 90 милиона народ !
84 Спасчо,
До коментар #75 от "Спас":Без ислямското обединение и без Аятоласите няма да я има спойката на обединението и Иран ще бъде нацепен поне на 8-10 държавички джуджета на етнически принцип както впрочем от години в Ирак, САЩ правят подобни опити. В Сирия е същото. Нищо добро за народите и хората от това няма да се получи. Деструктивно е и е в полза единствено за международната олигархия, местните и подлоги и новият колониализъм.
85 Правиш паралел,
До коментар #52 от "Станчо":който е най-меко казано неподходящ.Ислямската революция е следствие от масовото недоволство от авторитарния режим на шаха, обединяването на опозицията и разклатената подкрепа на шаш Мохамед Реза Пахлави от САЩ.Днес наблюдаваме почти същото недоволство, но насочено към режима на аятоласите. Нито единият, нито другият режим са подсигурили задоволяване на потребностите на обикновения ирански гражданин и намаляване на социалното неравенство в страната.Това, което днес наблюдаваме е резултат на външни влияния върху Иран от 1941 г. насам, които продължават и са част от съвременната геополитика.
89 През социализма
До коментар #55 от "Българин":Предатели нямаше. Имаше там някакви 11-12 псевдокултурника замаени и тва беше. След "демокрацията" пък ги събраха във военният клуб в София и щяха да се избият завалиите за едни западни пенсии за поборници от по 50$ на месец тея нещастници .... До 3 и половина през ноща после в градинката на Кристал врясъци имаше кой от кой по голям предател бил а посланници стояха на пейките и се смееха ....ъхъъъ....
91 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #34 от "Стивън Дарси...":Пропагандата е до време Снощи пак е имало бягане с препятствия в малките часове Треньори от цял свят отиват на обмяна на опит
92 ти кьорав ли си
До коментар #83 от "дебеЛ Лебед":5000 избити по митингите за 2 седмици не ти ли е причина. Ти рИва 2 седмици че те ударили с палка по малкото пръстче на митинга пред парламента.
