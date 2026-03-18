Нoво име и повече лукс за най-продавания DS

DS Automobiles официално даде старт на нова ера за своя бестселър с глобалната премиера на второто поколение на DS N°7. Отдалечавайки се от своите „Crossback“ корени, SUV-то възприема новата буквено-цифрова номенклатура на марката, позиционирайки се като високотехнологичен флагман на „френското изкуство на пътуването“. Построен върху гъвкавата платформа STLA Medium, N°7 вече е по-голям, по-интелигентен и за първи път изцяло електрифициран.

N°7 е пораснал със 7 см на дължина до 4,66 м, с междуосие от 2,79 м, което дава приоритет на комфорта на задните пътници. Докато силуетът му остава типичен за марката дизайнът е изчистен с ръбати повърхности и фокус върху аеродинамиката, постигайки нисък коефициент на съпротивление от 0,26. Предната част е доминирана от осветена радиаторна решетка и новите вертикални дневни светлини „DS Light Veil“, докато задната част се отличава със сложни 3D OLED лампи с ефект на люспи.

Преминаването към архитектурата STLA Medium позволява широка гама от електрически задвижващи системи E-TENSE, всички поддържани от система за бързо зареждане с мощност 160 kW, която може да възстанови пробег от 190 км само за 10 минути.

Стандартният модел е със 74 kWh батерия, съчетана с 230 к.с. мотор, предлагаща приблизително 540 км пробег. Налична е и по-голяма 97,2 kWh батерия (произведена във Франция), осигуряваща водещ в сегмента пробег от 740 км по WLTP. Най-мощната версия разполага с два мотора, 350 к.с. (375 к.с. в режим boost) и ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,4 секунди.

За пазарите, които все още са в преход, при пускането на пазара ще бъде налична версия с 1,2-литров Mild Hybrid 145, използваща 48V система за оптимизиране на горивната ефективност в градски условия.

Салонът остава основният отличителен белег на DS, подчертаващ френския лукс чрез висококачествени материали като кожа Напа с характерния шев „watchstrap“. Огромният 16-инчов централен инфоразвлекателен екран доминира в таблото, като използва системата DS IRIS 2.0 с интегриран ChatGPT за естествено гласово взаимодействие. Предните седалки са оборудвани с отопление, вентилация и функция „Neck Warmer“, докато задните предлагат повече пространство за краката и опционална аудио система Focal Electra с 14 високоговорителя.

Характерната за марката система Active Scan Suspension остава, като използва камера на предното стъкло, за да анализира неравностите по пътя и да регулира всеки амортисьор независимо в рамките на милисекунди. Очаква се DS N°7 да се появи в европейските шоуруми в края на 2026-та. Производството ще се осъществява в завода на Stellantis в Мелфи, Италия, заедно с новия Jeep Compass.